Generalul SRI, Dumitru Dumbravă, a fost prins în ”câmpul tactic” la Tribunalul București unde, potrivit informațiilor din domeniul justiției, încă mai activează.

Desi nu se mai afla in prim-plan de ceva timp si unii chiar ii numarau zilele, aflam ca fostul sef al Directiei juridice din SRI, generalul (r) Dumitru Dumbrava este inca foarte activ prin instanta. Ne-a soptit o pasarica despre o vizita intempestiva a coordonatorului campului tactic din justitie care ar fi avut loc in dimineata zilei de luni, 5 aprilie 2021, pe la orele 11.00, la Tribunalul Bucuresti. Nici vorba ca s-ar fi dus sa se uite pe la avizier sa vada daca are vreun dosar, ci s-a dus in vizite de curtoazie. Auzim astfel ca Dumitru Dumbrava ar fi urcat la etajele la care se afla sefilor din Tribunalul Bucuresti. A petrecut ceva timp pe acolo, probabil la cafele si discutii. Ce s-a discutat nu stim, insa… ne intrebam: ce cauta generalul (r) SRI Dumitru Dumbrava la anumiti sefi de la Tribunalul Bucuresti? , scrie Lumea Justiției.

Dumbravă s-a lăudat când era șef la SRI că urmărește personal stadiul anumitor dosare în Justiție, pomenind în mai multe interviuri de acum celebrul termen CÂMP TACTIC. În aceeași epocă au apărut relatări despre ”vizite” ale lui Dumbravă la unele instanțe, unde se bănuiește că a influențat anumite sentințe. Concomitent au apărut informații despre ”plicurile galbene” trimise unor instanțe tot cu scopul de a influența anumite sentințe.

CE MAI SCRIE LUMEA JUSTIȚIEI DESPRE VIZITA LUI DUMBRAVĂ LA TRIBUNALUL BUCUREȘTI:

Sa presupunem ca ii leaga o stransa prietenie. Nicio problema, dar pentru prietenii, cafele si intrebari despre familie se poate sta si la o terasa sau chiar la domiciliului unuia dintre acestia. Nu de alta, dar in felul asta ar fi eliminate orice dubii cu privire la intentiile lui Dumbrava in legatura cu vizita sa! Descinderea de la Tribunalul Bucuresti a lui Dumbrava ne face altfel sa ne gandim la posibilitatea ca ar putea avea legatura cu unul dintre dosarele aflate pe rolul instantei, la Sectia penala, ca nu ne gandim ca Dumbrava e preocupat de litigii de munca.

Ne intrebam oare cine va fi executat in viitorul apropiat, pe parte de camp tactic, mai ales daca ne amintim despre marturiile privind judecatori care aruncau cu anii de puscarie dupa ce primeau vizita generalului SRI Dumitru Dumbrava. Cum s-a intamplat de exemplu in cazul judecatorului Dorel Matei, care l-a rezolvat pe judecatorul Putura, culmea, dupa un ceai cu Dumitru Dumbrava.

In aceste conditii, ne intrebam legitim cine e vizat de aceasta data de tatal campului tactic, de vreme ce coincidentele se tin lant.

Oare sa aiba legatura plimbarea lui Dumbrava pe la TMB cu dosarul UNIFARM, aflat pe rolul Sectiei penale a Tribunalului Bucuresti? Se prea poate…

Sau poate prin descinderea de la TMB, Dumbrava a avut ca scop sa se asigure ca fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie va fi executat, politicianul avand dosarul pe rolul Sectiei penale. Ori poate, cu ocazia vizitei, s-a dat ordin pentru paradirea generalului Gabriel Oprea, al carui dosar privind moartea politistului Gigina se judeca tot la TMB, la Sectia penala? Prea multe posibilitati si prea ciudate coincidente.