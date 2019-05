Iata ca probabil si pe fondul ”repatrierii” iminente in Romania, chiar daca nu pe deplin dupa modelul Radu Mazare, George Maior l-ar fi luat la ”capace” pe finul sau Victor Ponta, intrebandu-l pe sleau pe liderul din hartii al noului partid al vechiului sistem daca este si el in stare sau nu sa faca un miting! Mai ales ca se termina campania electorala si PRO Romania este cam singura formatiune cu pretentii care nu a reusit inca sa scoata ceva oameni in strada. Dupa ce, daca PSD si PNL au facut adevarate demonstratii de forta, pana si USR-PLUS si ALDE s-au incumetat sa faca mitinguri de strada in Cluj Napoca sau Brasov, scrie Catalin Tache în national.ro.

Iar dupa cum sustin sursele national.ro, pe inca actualul ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii l-ar fi apucat ”pandaliile” dupa ce PSD-ul dusman de moarte ar fi strans 30.000 de oameni la Targoviste, acolo unde Dragnea s-a lafait intr-o noua ”baie de multime”. Si asta tocmai in fief-ul lui Adrian Tutuianu, cel pentru al carui transfer Victor Ponta insusi girase ca Dambovita va fi astfel scoasa de pe harta PSD-ului si va trece cu totul in barca PRO Romania. Iata insa ca fostul baron pesedist Tutuianu si-a mai putut arata ”muschii” in teritoriu, parand acuma fi un pariu ratat, ca si alti lideri teritoriali racolati de Ponta.

Cel care, in disperare de cauza, aproape ca a ajuns sa-si implore celalalt nas, pe Gabriel Oprea sa-i dea o mana de sprijin in teritoriu, acolo unde organizatiile de baza ale UNPR-ului sunt oricum mai active decat mult trambitatele ”armate” locale ale fostilor baroni pesedisti…

Doar cu cortul…

Ponta a inceput campania electorala in forta, corturile cu el si Corina Cretu impanzind primele trotuarele marilor bulevarde. Perioada in care s-au impartit in nestire si ”fluturasi” despre vizitele printre ”blocuri” ale Corinei Cretu. Insa strategia a fost rapid abandonata, dupa primele intalniri cu niste alegatori ”invizibili”. Asa ca daca pe strazi a ramas doar cu corturile, Ponta s-a reprofilat rapid si a devenit unul dintre cei mai activi lideri politici, dar in mediul virtual. Nutrind totusi in tot acest timp speranta ca va reusi sa o puna si el de un miting de strada, pentru a-si arata forta in fata nasului George Maior cel putin. Dar, rand pe rand, ”baronii” transferati cu surlele si trambitele mediatice de rigoare au inceput sa ridice neputinciosi din umeri, motivand ca oamenii nu mai vor sa-i urmeze, ramanand ”captivi” vechiului PSD. Ceea ce si explica dezertarile de ultima ora ale unor intregi organizatii, care au dat fuga inapoi la PSD, vazand ”laptele si mierea” de la PRO Romania.

Sursa: national.ro.