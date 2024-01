Astăzi, 17 ianuarie, la sediul regional al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Cluj-Napoca, George Simion, liderul partidului, a susținut o conferință de presă de la ora 14:00, iar la eveniment au participat un număr semnificativ de membri AUR, alături de jurnaliști.

Printre vorbitorii de la conferință s-a numărat și deputatul AUR de Cluj, Alin Coleșa, care a adus în discuție problemele specifice orașului și regiunii.

George Simion a abordat o serie de probleme atât la nivel local, cât și național și internațional. În legătură cu aspectele locale din Cluj-Napoca, liderul AUR a făcut declarații puternice cu privire la proiectele de infrastructură.

„Centura metropolitană este o minciună, iar metroul este doar o poveste,” a afirmat George Simion. Acesta a solicitat în mod oficial primarului Emil Boc să finalizeze jumătate din stațiile de metrou și cei 8,8 kilometri, altfel să vină cu demisia. Totodată, a îndemnat la o mai mare transparență în privința deciziilor luate de către autorități.

„Nu facem circ, am venit aici să construim și să semnalăm niște probleme,” a subliniat liderul AUR în discursul său, subliniind preocuparea partidului pentru rezolvarea efectivă a problemelor comunităților locale.

George Simion a mai precizat că orașul Cluj-Napoca are un buget enorm, dar nu se face nimic cu el.

„Din câte am documentat până acum, mare parte din bugetul din Cluj-Napoca merge către găurile negre de la RADP şi din Compania de transport public”, a declarat George Simion.

George Simion: Nu refuz nicio luptă

George Simion a vorbit și despre eforturile partidului de a aduce asistență medicală în zonele defavorizate ale țării. A menționat caravana medicală AUR, care a ajuns în numeroase comune și orașe din România, oferind îngrijiri medicale acolo unde unii români nu au avut niciodată acces la servicii medicale.

„În jur de 35% din țară, dintre cetățenii români la nivel de UAT-uri nu au asisten medical sau medic. Nu au o policlinică”, a precizat George Simion.

Totodată, liderul AUR a vorbit și despre discuțiile lui Iulian Fota, secretar la MAE, cu şeful de cabinet al preşedintelui Ucrainei, Andrii Yermak.

Cluj24

„Era timpul să apară care să zică altfel decât narativul oficial. Înțeleg că am deranjat că am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la Davos. Nu am vorbit de capul meu. Am citit comunicatul Ucrainei și tweet-ul citit de Zelenski în care spunea că Iulian Fota, secretarul de stat, a discutat cu oamenii lui despre garanții de securitate. Se încearcă înăbușirea informațiilor care iese în spațiul public. După ce ieri la ora 9 am denunțat această acțiuni, toți jurnalistii au fost informați de MAE că a fost o greșeală a Ucrainei și nu despre asta s-a discutat. Nu avem nicio problemă, dar să ni se spună”, a mai spus George Simion.

George Simion a respins posibilitatea candidaturii sale pentru primăria Cluj-Napoca, declarând că „nu sunt cel potrivit să-l contracandidez pe Emil Boc”. El a exprimat speranța că va găsi o persoană adecvată să candideze în locul său.

Mai mult, liderul AUR a continuat să critice administrația locală, includând în observațiile sale și pe primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu. El a subliniat că consideră că Pivariu nu își îndeplinește responsabilitățile în mod corespunzător și l-a acuzat că urmează modelul lui Emil Boc, pe care Simion îl consideră a-și bate joc de locuitorii din Cluj.

De asemenea, George Simion i-a cerut lui Emil Boc să rezolve problema cu privire la strămutarea celor 500 de morminte din Cimitirul Mănăștur.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este obligat de instanță să strămute peste 500 de morminte din Cimitirul Mănăștur. Magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au stabilit, la data de 10 ianuarie 2024, că cimitirul a fost extins ilegal, nefiind păstrată distanța legală de protecție de 53 de metri față de limita de proprietate cu terenul societății. Astfel, municipalitatea trebuie să aducă terenul în cauză la starea inițială. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.