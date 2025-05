George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a lansat un apel emoționant pentru tineri, chemându-i duminică, 4 mai, la vot.

”Ești tânăr, ai visuri mari, orizonturi deschise, dar și griji și întrebări fără răspuns. Poate că înveți până noaptea târziu, poate că ai două joburi pentru a te întreține și somnul chiar a devenit un lux.

Poate că în pauzele dintre cursuri visezi cu ochii deschiși o viață mai bună, mai boemă, mai îmbelșugată, dar nu aici, pentru că aici ți se cere experiență sau nu ți se acordă o șansă.

Te-au împins să pleci, să cauți ceea ce dorești altundeva, să te resemnezi, să te descurci. Eu îți spun altceva. Țara noastră poate fi și a ta. Nu doar a lor.

Și nu doar a celor care o stăpânesc de 35 de ani cum vor ei. Ci a celor care încă mai cred în ceva. Într-o idee, într-o schimbare, într-o pregătire academică la nivel european.

Eu cred cu tărie în șanse reale pentru fiecare tânăr. Se poate! Va veni o zi când nu va mai trebui să te împarți între visuri și țara ta. Nu trebuie să pleci din România pentru a fi liber, pentru a studia, pentru a putea lucra, pentru a rămâne demn, pentru a putea prospera. Ți-o spun cu toată convingerea. România poate fi locul în care rămâi și reușești. Nu trebuie să pleci de lângă părinții tăi. Nu trebuie să pleci de lângă casa ta.

Am nevoie de tine. Am un plan pentru țara noastră. Noi toți avem nevoie de tine. Am un plan pentru țara noastră. Noi toți avem nevoie de tine. Nu te teme să visezi, nu te teme să crezi. Iar când va veni momentul, trebuie să ai curajul să alegi.

Am nevoie de tineri aici, acasă, în țara lor!”, a transmis candidatul George Simion.