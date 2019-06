Te intrebi ce premiu merita copilul tau acum la sfarsit de an scolar? Ce-ai spune de o bicicleta fantastica cu care sa se joace toata vacanta si sa lase pentru o vreme telefonul sau tableta? Citeste acest ghid de achizitie si vei gasi raspuns la toate intrebarile.

Inainte de toate, aminteste-ti cat de fericit ai fost cand ai primit cadou prima bicicleta si ce bucurie imensa ai simtit cand ai invatat sa pedalezi. In mod cert, iti amintesti de momentele in care nu iti mai venea sa intri in casa doar pentru ca nu te mai saturai sa te plimbi cu bicicleta. Acum a venit momentul sa fii tu cel care aduce bucurie pe chipul copilului tau.

Intr-adevar, sunt parinti care prefera sa nu achizitioneze biciclete copiilor la o varsta frageda, pentru ca acestea vor fi folosite un numar limitat de ani. Dar pe de-o parte, nu ai foarte mult timp la dispozitie sa il faci pe cel mic sa indrageasca pedalatul iar daca vrei sa va bucurati de o tura impreuna, acum este momentul.

De exemplu, la Veloteca.ro gasesti toata gama de biciclete WOOM pentru copii. Aceasta gama de biciclete superbe sunt extrem de usoare, premiate la toate competitiile de design si apreciate aproape in toata lumea. Numele simpatic se potriveste cu bucuria pe care cei mici o manifesta in momentul in care se urca pentru prima data pe acest tip de bicicleta.

Cand vine vorba de copii si achizitionarea unei biciclete, atentia parintilor se indreapta catre siguranta, confort si fiabilitate. De aceea, din categoria WOOM se regasesc sase biciclete pentru copii de toate varstele, de la 1,5 ani pana la 14 ani. Nu ne punem problema ca aceste biciclete nu ar fi pe placul copiilor, deoarece se regasesc in culori vesele, sunt usor de manevrat iar vitezele se schimba foarte usor. Geometria cadrelor le face extrem de manevrabile si echilibrate.

Cu siguranta vei vedea in jurul tau parinti care achizitioneaza biciclete pentru copii prea mari pentru dimensiunile acestora. Este total gresit. Daca vei merge pe varianta asta, copilul se va chinui sa ajunga la pedale si nu va dezvolta o pozitie sanatoasa in sa. In schimb, daca ii vei lua una prea mica, nu se va putea bucura cu adevarat de ea si in curand, va renunta sa mai pedaleze.

In aceasta situatie este foarte important sa achizitionezi din gama de biciclete potrivite varstei si inaltimii copilului. Mai mult decat atat, recomandam sa ii consultati si parerea lui. Cu cat ii place mai mult, cu atat va fi mai entuziasmat sa se plimbe cu ea.

Asadar, regula de aur este sa nu cumperi niciodata biciclete neadecvate inaltimii copilului tau. Cand cei mici se simt confortabil pe bicicleta, se plimba cu mai mult entuziasm. Cea mai buna dovada: copiii invata independent sa pedaleze cu 30% mai repede pe bicicletele WOOM.

Nu mai sta pe ganduri si cumpara chiar acum una din cele sase biciclete WOOM de la Veloteca.ro, iar copilul tau va avea o vacanta minunata! In functie de valoarea bicicletei alese, vei primi un Voucher Cadou cu care poti achizitiona accesorii suplimentare de la Veloteca!