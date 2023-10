Poliţiştii i-au lăsat în libertate pe cei doi golani care au agresat o fată într-un autobuz plin cu călători. Chiar dacă fata, care nu avea nicio legătură cu cei doi, a fost ameninţată cu moartea, agresată fizic şi verbal, reprezentanţii IPJ Cluj au spus că nu i-au putut reţine pe autori din lipsă de probe.

Din spusele tinerei, agresorii ar fi folosit spray lacrimogen de mai multe ori și au amenințat-o cu moartea. Unul dintre aceștia avea la el și un cuțit cu care o amenința pe fată.

Polițiștii au identificat doi tineri, iar aceștia au fost duși la audieri, însă au fost lăsați liberi din cauză că nu existau destule probe pentru a fi reținuți.

„Au fost identificați autorii, fiind vorba despre doi tineri de 20 de ani. Din păcate nu au putut fi luate măsuri preventive întrucât nu existau elemente probatorii astfel încât să poată fi luată o decizie în această privință.Tânăra nu a fost agresată de către ei, doar amenințată și înjurată. Nu s-a putut stabili dacă au avut unul dintre ei cuțit, momentan nu reiese din probele administrate, iar când unul dintre ei a folosit spray-ul nu a fost afectată tânăra. Și cea de a treia persoană a fost identificată, un tânăr de 18 ani, dar are calitatea de martor. Acesta se afla în prezența celor doi tineri de 20 de ani”, a transmis IPJ Cluj.

“Eram în autobuz, în 24B, împreună cu niște colegi, iar într-o stație au urcat doi indivizi care au venit la noi. Ei se cunoșteau cu colegii cu care eram eu. Pe urmă, unul dintre ei a intrat în vorbă cu mine și a început să mă întrebe dacă am prieten și i-am spus că da și a tot insistat și a început să mă pipăie. I-am spus să mă lase în pace să nu mă mai atingă, însă nu a vrut. S-a enervat că nu l-am lăsat să mă atingă.

Unul dintre băieții care a venit în Mărăști avea la el cuțit și spray cu piper. A început să vină la mine. Avea cuțitul în mână acoperit cu mâneca de la geacă și în cealaltă mână avea spray-ul. A început să dea cu spray pe mine, să-mi spună că mă omoară. Se tot apropia și îndepărta de mine. Urla continuu la mine că mă omoară. Avea lama cuțitului în mână și a făcut în așa fel încât să văd acest lucru și tot dădea cu spray pe mine”, a rememorat tânăra.

„Toată lumea stătea, filma, râdea, dar nimeni nu s-a băgat să mă ajute”

Acesta a sunat la Poliție și le-a relatat oamenilor legii în ce situație se află.

Culmea, unul dintre agresorii fetei a fost amendat de curând cu 200 de lei pentru că s-a urcat pe macheta din bronz expusă la ultimul nivel din Turnul Pompierilor.

„Când am ajuns în stația din Mărăști, când am coborât, am sunat direct la Poliție. Indivizii aceștia au coborât și ei tot acolo. Alți doi băieți au venit în stație chemați de agresorii din autobuz. Ei credeau că vorbesc la telefon cu prietenul meu, însă eu vorbeam la telefon cu polițiștii. Am explicat în timp ce vorbeam la telefon cu Poliția ce se întâmplă și în ce situație mă aflu, iar între timp ei tot mă urmăreau, dădeau cu spray, mă insultau și mă amenințau cu moartea și că o să mă prindă ei.

Între timp eu am mai sunat odată la Poliție că nu ajunsese nimeni, iar ei în continuare se apropiau de mine, deși stația de autobuz era plină de oameni, nimeni nu făcea nimic, nu a intervenit nimeni, nu a sunat nimeni măcar la 112, orice… Toată lumea stătea, filma, râdea, dar nimeni nu s-a băgat să mă ajute, să dea o mână de ajutor. Nici măcar când eram în autobuz nu s-a băgat nimeni, absolut nimeni. Nici măcar colegii de clasă cu care eram nu s-au băgat. M-am gândit că le era frică”, a spus tânăra.

Poliția a ajuns abia după ce agresorii au plecat.

„Între timp, agresorii s-au urcat într-un autobuz, dar Poliția tot nu a venit. Când au plecat, a venit o prietenă și m-a luat în brațe, ea a văzut tot ce s-a întâmplat doar că e copilă și era clar că îi era frică să intervină.

După ce au plecat agresorii, am intrat într-un atac de panică, am început să plâng, însă mă simțeam mai în siguranță știind că au plecat. Între timp a venit și Poliția și Ambulanța. Am fost dusă la secție, am dat declarații. Cât timp am dat declarații, polițiștii i-au identificat pe cei doi agresori. Deși erau patru, doi dintre ei doar stăteau și înjurau, iar ceilalți doi m-au atacat.

Din ce spuneau polițiștii, acești indivizi au mai fost închiși pentru trafic de droguri, tentativă de omor și alte infracțiuni”, a relatat tânăra pentru ZIUA de CLUJ.