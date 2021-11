Un procent de 30% din școlile și grădinițele din Cluj nu se vor deschide mâine pentru că personalul nu s-a vaccinat. Este cazul și Grădiniței „Sfântul Stelian”, care aparține mitropoliei clujene, și care are un procenr de 19% din personal care s-a vaccinat.

Potrivit prezentării de pe site grădinița ”are un efectiv de 50 de copii de vârstă preşcolară şi funcţionează într-un spaţiu modern de învăţare şi de recreaţie, având un personal didactic calificat şi cu experienţă, dobândită în stagii de pregătire în Germania. Grădiniţa funcţionează într-un imobil, situat ultracentral, ce aparţine Arhiepiscopiei, în str. Iuliu Maniu nr. 31 şi oferă posibilitatea micuţilor să înveţe în sistem de program redus sau program prelungit.

Copiii pot beneficia de cursuri de pictură, de limbi străine, engleză şi germană. Grădiniţa „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca a fost deschisă în anul 2010”.

Majoritatea unităților de învățământ care nu se vor deschide sunt în mediul rural.

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. Ciucea, Liceul Teoretic „Henri Coandă” Dej, Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. Jucu, Școala Gimnazială Specială Huedin, Grădinița Cu Program Prelungit „Daniela” Floresti, Com. Floresti, Școala Primară „Ro Fin” Cluj-Napoca, Școala Primară „Key International School” Cluj-Napoca, Grădinița cu Program Prelungit „Emanuela” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. Mărișel, Grădinița Creștină cu Pogram Prelungit „Seventh Heaven” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Frata, Com. Frata, Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. Băișoara, Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret” Cluj-Napoca, Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii, Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni, Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda, Școala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. Cornești, Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni, Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași, Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. Bobâlna, Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni, Școala Gimnazială Vad, Com. Vad, Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. Baciu, Grădinița cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău, Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos, Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu, Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare, Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Dej, Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii, Colegiul Tehnic Turda, Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău, Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești, Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni, Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. Săndulești, Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău.