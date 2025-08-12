Zona metropolitană Cluj-Napoca se confruntă cu un dezechilibru fără precedent între creșterea explozivă a populației și capacitatea infrastructurii educaționale publice de a răspunde acesteia. Florești, cea mai mare comună din țară, a atins 52.735 de locuitori (+131% din 2011), însă dispune de doar două grădinițe de stat, în timp ce trei unități private – multe neautorizate sau neacreditate – preiau restul cererii. În acesti ani, dezvoltatorii imobiliari au construit mii de locuințe în Florești, Baciu, Apahida și Gilău, fără ca rețeaua publică de educație timpurie să țină pasul: în așteptarea autorizațiilor provizorii și a acreditărilor definitive, 45% din grădinițele private din România funcționează la limita legalității, fără controale periodice ARACIP sau ANPC. În Cluj, taxa lunară pentru aceste unități variază între 1.400 și 2.900 de lei, pe luna pe care părinții o plătesc fără nicio garanție privind calitatea sau siguranța procesului educațional conform curriculumului național. Această discrepanță alarmantă între cifrele oficiale și realitatea de pe teren impune rediscutarea de urgență a planurilor statului: extinderea rapidă a capacității grădinițelor publice în zona metropolitană, aplicarea implacabilă a controalelor de autorizare și acreditare pentru toate unitățile care se prezintă ca grădinițe și publicarea transparentă, lunară, a progresului în crearea de noi locuri educaționale. Fără aceste măsuri, mii de copii din Cluj-Napoca și împrejurimi riscă să primească doar „îngrijire” în loc de educația preșcolară necesară, iar familiile locale vor continua să suporte singure costul unei probleme pe care statul încă nu a rezolvat-o.

Grădinițele private din Cluj-Napoca au devenit în ultimul deceniu o realitate tot mai des întâlnită în contextul în care cele de stat acoperă cu greu cererea de locuri, iar părinții sunt atrași de perspectiva unei calități a educației mai bune față de cea de la stat.

Însă, după o privire mai atentă, cum putem oare afirma că standardele de educație și dezvoltare sunt premium dacă aceste grădinițe nu au obținut acreditarea care le atestă competențele?

Dezvoltarea urbană haotică ignoră nevoile educaționale

Analizând factorii care au dus la această privatizare, observăm o realitate ignorată de proiectele imobiliare aprobate de primărie, dar acest aspect îl vom discuta puțin mai încolo.

Presiunea demografică din zona metropolitană a creat o cerere explozivă pentru servicii educaționale preșcolare, în timp ce autoritățile locale nu au investit proporțional în infrastructura publică. Dezvoltatorii imobiliari au construit mii de apartamente în Florești, Baciu, Apahida și celelalte comune limitrofe, dar fără a lua în considerare necesitatea unor servicii publice adecvate noii populații.

Zona gri: Între îngrijire și educație

Acum este mai esențial să clarificăm aspectele ce țin de calitatea educației în conformitate cu legislația actuală. În realitatea țării noastre există o a treia formă de învățământ: societățile comerciale care obțin codul CAEN 8891 („activități de îngrijire zilnică pentru copii”). Spre deosebire de grădinițele aflate în legalitate, cele care funcționează fără acreditare sau autorizare nu sunt evaluate și nici controlate periodic de autorități. Conform unui raport ANPC, 45% din grădinițele din țară funcționează ilegal sau la limita legii.

Această distincție este crucială, dar adesea ignorată: societățile cu codul CAEN 8891 oferă doar servicii de „babysitting” profesional, nu educație preșcolară. Părinții plătesc pentru educație, dar copiii lor primesc doar supraveghere.

Procesul legal de autorizare: Garanția siguranței copiilor

Ca să fie legală, o grădiniță trebuie să treacă prin doi pași: autorizația și acreditarea. Autorizația de funcționare este provizorie și se acordă înainte ca grădinița să înceapă să funcționeze. Acreditarea se acordă după 3 sau 4 ani de funcționare și are valabilitate limitată. În urma autorizării și acreditării, grădinița devine parte a rețelei școlare, respectiv a sistemului național de învățământ, fiind inspectată și controlată periodic.

Procesul nu este o simplă formalitate: el garantează că spațiile respectă normele de siguranță la incendiu, că bucătăriile respectă standardele sanitare, că există suficiente toalete și spații de joacă pentru numărul de copii, și că personalul are calificarea necesară.

În România, ARACIP este instituția care se ocupă de acreditarea și autorizarea grădinițelor, iar pentru aceasta ele trebuie să respecte criterii ce țin de siguranța și sănătatea copiilor, existența și calificarea personalului (didactic, didactic auxiliar și nedidactic), planificarea și desfășurarea procesului de educație, conform programei Ministerului Educației.

Mai pe scurt, fără acreditare nu există dovezi conform cărora educatoarele au studiile obligatorii pentru a avea grijă de copii și nici că procesul de educație respectă curriculumul național.

Evaluarea ARACIP verifică aspecte concrete: educatoarele trebuie să aibă studii superioare de profil pedagogic sau cursuri de reconversie profesională, să existe un număr suficient de toalete pentru copii, să fie respectate normele de siguranță la incendiu, să existe spații adecvate pentru somn și mese, și să fie implementat curriculumul național de educație preșcolară.

Realitatea dramatică din zona metropolitană Cluj

Avem deci 6 comune vecine capitalei județul Cluj, dintre care doar în Florești, în prezent, avem 2 grădinițe de stat și 3 private, în raport cu peste 54.000 de locuitori. Această proporție dramatică, o grădiniță de stat la aproximativ 27.000 de locuitori, ne arată amploarea dezechilibrului. Pentru comparație, norma europeană recomandă o grădiniță la maximum 5.000-7.000 de locuitori în zonele urbane dense. În Apahida (17.239 locuitori), Baciu (13.922 locuitori), Feleacu și Gilău situația este similară. Dezvoltarea imobiliară a fost prioritatea, nu serviciile publice esențiale pentru noile comunități.

Conform site-ului oficial al Primariei Cluj-Napoca, avem 48 de gradinite private si 105 publice. Acum, conform siteului oficial Aracip (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar),unitatile de invatamant prescolar acreditate de stat din Judetul Cluj sunt 0, cele autorizate tot de stat, sunt 15, deci avem in Cluj-Napoca 3 gradinite de stat, 2 in Floresti, iar in comunele de langa oras(Feleac, Chinteni, Alpahida, Baciu, Ciurila) avem 0.

Toate astea in contextul in care populatia din Floresti a crecut cu 131% iar cea din comunele care ne inconjoara capitala judetului, de la un minim de 34.94% la un maxim de 61%. Suna de necrezut? Si mai interesant este ca acestea sunt datele oficiale din anul 2022 al populatia.ro, da, din 2022. Presupunerea mea proprie este ca populatia din aceste comune a crescut in ultimii ani si mai mult de atat.

Iar gradinitele publice? In realitate Aracip ne spune ca exista 32 de gradinite particulare acreditate in tot judetul, dintre care 29 in cluj-napoca si 3 in Floresti. Constatam faptul ca in realitate, gradinitele care exista sunt mai putin de jumatate in raport cu ce delcara primaria. Analizand factorii care au dus la această privatizare, observam o realitate ignorată de stat.

Mai evidentiem un aspect interesant, nu exista nici o gradinita pentru copiii cu nevoi speciale in tot Judetul Cluj, ceea ce ne face sa reflectam si asupra inclusivitatii.

Paradoxul financiar: Subvenții publice pentru servicii negarantate

Ca și efect, statul plătește subvenții grădinițelor private (deși ele păstrează aceleași taxe). Iar taxele? De la 1.400 la 2.900 de lei pe lună + mese plătite tot de părinți.

Subvențiile de stat pentru grădinițele private acreditate sunt justificate prin principiul că acestea oferă servicii publice educaționale. Problema apare când aceste subvenții ajung și la unități care nu respectă standardele educaționale, creând o concurență neloială.

În directă legătură cu subvențiile sunt unele din proiectele imobiliare din cluj napoca. In functie de avengura proiectelor, aprobarea acestora tine de felul in care primaria conditioneaza criteriile pentru infrastrtuctura fiecarui cartier din municipiu. Acum, stim toti ca orasul nostru are cateva cartiere. In prezent inca exista unele fara gradinite, cum ar fi Europa. Sunt promovate cateva astfel de planuri cvare includ construirea de gradinite, in colaborare cu primaria. Am spune ok, asta suna a veste buna, nu? Totusi…toate aceste gradinite construite sunt private si neacreditate. Primaria nu doreste sa-si asume administrarea gradintelor, costurile administrative si logistice fiind probabil peste capacitatea ofertei statului, motiv pentru care gradinitele la care ne referim ajung privatizate sau chiar abandonate. Privind partea plina a paharului, am putea zice ca macar se construieste ceva, insa, cele mai recente proiecte imobiliare dezvolta cladiri cu apartamente mici. Metrul patrat costa pana la urma 3000 de euro. I-ar conveni oare unei familii sa se mute intr-un apartament mic si scump? Pe acest fundal, costul unei gradinite private nu surade nici unei familii cu un venit relativ mare.

Vulnerabilitatea familiilor: Prinsă între lipsă și precaritate

Costul real pentru o familie poate ajunge la 25.000-30.000 de lei pe an, reprezentând aproximativ 40-50% din salariul mediu net dintr-o comună din zona metropolitană Cluj. Mulți părinți se îndatorează sau renunță la alte necesități pentru a plăti aceste sume.

Grădinițele care funcționează doar cu codul CAEN 8891, fără autorizație educațională, prezintă riscuri majore. Multe angajează persoane fără studii pedagogice, doar cu experiență în îngrijirea copiilor. Nu respectă curriculumul național de educație preșcolară, ceea ce poate afecta grav pregătirea copiilor pentru integrarea în sistemul școlar. Copiii care au frecventat astfel de instituții pot întâmpina dificultăți în adaptarea la cerințele școlare, având lacune în dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și emoționale specifice vârstei preșcolare. Lipsa controalelor periodice înseamnă că problemele de siguranță, igienă sau calitate a hranei pot rămâne nedetectate pentru perioade îndelungate.

Mulți părinți din zona metropolitană Cluj se găsesc prinși într-o capcană: pe de o parte, nu au acces la suficiente grădinițe de stat, iar pe de alta, sunt nevoiți să aleagă între grădinițe private scumpe dar legale și alternative mai ieftine cu statut juridic incert.

Criză sistemică care pune copiii în pericol

Presiunea economică este enormă, iar mulți părinți nu verifică documentele de autorizare, presați de necesitatea găsirii unei soluții rapide. Lipsa de transparență a multor operatori privați agravează situația, multe nu afișează clar documentele de autorizare sau acreditare.

Situația grădinițelor private din zona metropolitană Cluj-Napoca reflectă o criză sistemică care depășește problema educațională. Este vorba despre un model de dezvoltare urbană care a privilegiat creșterea economică pe termen scurt în detrimentul serviciilor publice esențiale, creând vulnerabilități majore pentru copii și familiile tinere. Doar printr-un efort coordonat al autorităților și al părinților se poate construi un sistem educațional preșcolar sigur și de calitate.