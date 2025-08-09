Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a avut, vineri, o întrevedere cu directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj, Ioan Pop, în care s-a analizat situația economică și fiscală la nivel județean și regional, informează Instituția Prefectului Cluj.

La nivel regional, există un număr de 1.194.000 de contribuabili, dintre care 274.000 sunt persoane juridice. S-a subliniat și prezența a 4.320 de sedii secundare ale persoanelor juridice, ceea ce reflectă dinamismul economic al zonei.

La nivelul județului Cluj, numărul contribuabililor se ridică la 110.498 de persoane juridice, dintre care aproximativ 20.000 sunt inactive și 231.751 de persoane fizice prin CNP și 40.649 de persoane fizice cu CIF.

„Un alt subiect de discuție a fost creșterea gradului de colectare, care a înregistrat o evoluție semnificativă, cu 15% față de perioada similară a anului anterior. Această activitate se reflectă în creșterea veniturilor declarate pe întreaga regiune, cu un procent de 113,7%, ceea ce înseamnă o sumă de 488 de milioane de lei. De asemenea, încasările au crescut cu 115,4%, ajungând la 518 milioane de lei”, a transmis sursa citată.