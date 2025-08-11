Greta Thunberg a anunțat lansarea unei noi flotile umanitare către Fâșia Gaza, menită să „spargă blocada ilegală israeliană”, cu plecări coordonate din mai multe porturi mediteraneene la finalul lunii august și începutul lui septembrie.

Potrivit mesajului său, inițiativa va începe pe 31 august cu zeci de ambarcațiuni ce vor pleca din Spania, urmând ca pe 4 septembrie să li se alăture alte zeci de nave din Tunisia și din alte porturi, în cadrul coaliției Global Sumud Flotilla.

Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde Thunberg a detaliat calendarul plecărilor și obiectivul declarat al acțiunii, după ce o încercare anterioară a fost oprită de autoritățile israeliene în iunie.

O flotilă de personalități

Oameni de omenie, medici, artiști – printre care actrița americană Susan Sarandon, actorul suedez Gustaf Skarsgård și actorul irlandez Liam Cunningham – și alți activiști din 44 de țări vor lua parte la această inițiativă, denumită „Global Sumud Flotilla”, potrivit site-ului organizatorului.

Numărul de ambarcațiuni care vor merge în Gaza nu a fost precizat. Global Sumud Flotilla se descrie pe site-ul său drept o organizație „independentă”, „neafiliată la niciun guvern sau partid politic”.

În noaptea de 8 spre 9 iunie, velierul Madleen, cu 12 activiști francezi, germani, brazilieni, turci, suedezi, spanioli și olandezi la bord, a fost abordat de forțele israeliene la aproximativ 185 de kilometri vest de coasta Gaza. Aceștia au fost apoi deportați, unii după ce au fost reținuți pentru scurt timp.

Ofensiva israeliană de 22 de luni a ucis cel puțin 61.430 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, cifre pe care ONU le consideră fiabile. Războiul a fost declanșat de atacul Hamas asupra Israelului în 2023, care a ucis 1.219 persoane, în principal civili, potrivit unei numărători AFP bazate pe cifre oficiale.

Sursa: G4Media

Citește și: