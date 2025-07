Gruparea de spărgători de Easybox-uri din Cluj își cere libertatea, Papu, Stelut și restul grupări cer să fie judecați in stare de liberate nu din arest. Tribunalul în data de 07.06 le-a respins cererea de eliberare din penitenciarul in data de 02.07 urmează ca magistrați de la Curtea de Apel să judece cererea lor . Gruparea lui Papu are la activ fapte destul de grave pe lângă operațiunea „easybox”, aceștia au traficat kilograme de droguri, ei se află in arest preventiv, momentan pentru acest lucru ca în anul 2021 când au vândut peste 3 kg de droguri de mare risc.

Judecători Tribunalului Cluj la ultimul termen din iunie au decis că gruparea supranumită easybox Kallo Impre Roberto, Kallo Marius, Kallo Corina, Kallo Lina, Kallo Marcela Ghizela, Komos Istvan, Gașpar Martin, Muzur Vasile și Negrean Floris Cristian rămân în arest respectiv arest la domiciliu până la termenul de mâine de la Curtea de Apel.



„Menține măsura arestului la domiciliu luată față de inculpata K.M.G. precum și obligațiile dispuse în privința acesteia. Următoarea verificare a măsurii preventive va avea loc înainte de expirarea unui termen de 30 de zile, respectiv nu mai târziu de data de 16.07.2025. În temeiul art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 7 C.pr.pen. constată legalitatea și temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată față de inculpații: K.I., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat art. 367 alin. 1, 2, 3 din Codul penal, trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive fără autorizare, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, deținere fără drept în scopul propriului consum de droguri de risc și mare risc prev. de art. 4 alin. 1, 2 din Legea 143/2000 în cond. art. 38 alin. 1 și art. 41 alin. 1 Cod penal; și G.M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat art. 367 alin. 1, 2, 3 din Codul penal, efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în cond. art. 38 alin. 1 și art. 44 Cod penal. N.F.C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal. M.V., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în cond. art. 44 Cod penal. Menține măsura controlului judiciar față de inculpații K.I., G.M., N.F.C. și M.V. precum și obligațiile stabilite în cadrul acestei măsuri. Următoarea verificare a măsurilor preventive va avea loc înainte de expirarea unui termen de 60 de zile, respectiv nu mai târziu de data de 15.08.2025. Respinge cererea inculpatului K.I. de extindere a limitei teritoriale în privința județelor învecinate. Respinge cererea inculpatului N.F.C. de înlăturare a obligației de purtare a dispozitivului electronic de supraveghere.”