Cifra de afaceri a Grupului TeraPlast, producător de materiale de construcţii controlat de omul de afaceri Dorel Goia, a crescut anul trecut cu 21%, până la 972,6 milioane de lei, în timp ce profitul s-a majorat la 41,8 milioane lei, de la 22 milioane lei în 2018, potrivit raportului financiar preliminar.

În aceeaşi perioadă, EBITDA consolidată a Grupului a crescut cu 41%, ajungând la 91,2 milioane de lei.

„Suntem foarte aproape de pragul de 1 miliard de lei cifra de afaceri, ceea ce reprezinta o dublare a activităţii Grupului fata de acum 2 ani. Totodata, ne respectam promisiunea de a aduce plus valoare actionarilor nostri prin cresterea cu 85% a profitului net, care a ajuns in 2019 la 41,8 milioane lei, precum si prin cresterea rentabilitatii capitalului angajat, de la 9,3% in 2018, la 15% in 2019. Eficienta strategiei de dezvoltare si maturizarea business-urilor recent intrate in Grup se reflecta si in EBIDTA, care s-a dublat in ultimii 2 ani, ajungand la valoarea de 91,2 milioane lei. In 2020 se vor vedea beneficiile investitiilor de 98 milioane lei realizate in 2019, care vor contribui semnificativ la atingerea cifrei de afaceri de 1,25 miliarde lei, in contextul unei EBITDA de 145 milioane lei.” a declarat Ioana Birta, director financiar al Grupului TeraPlast.

