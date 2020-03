Grupuri de migranți abandonate de traficanți pe străzile din Cluj-Napoca

Trei interlopi din Sighetu Marmației (jud Maramureș) au fost cercetați de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj pentru trafic de persoane, însă parchetul de renunțat la urmărirea penală din lipsă de probe. Ei sunt suspectați că fac parte dintr-o filieră internațională și că au părăsit pe străzile din Cluj Napoca câteva grupuri de migranți din Bangladesh.

În decembrie 2015, polițiștii de la BCCO Cluj au fost sesizați de colegii lor de la Secția 2 Poliție Cluj Napoca, că pe raza municipiului Cluj Napoca au fost depistate mai multe grupuri de migranți care proveneau din diferite țări din Asia. Oamenii nu aveau documente de identitate și existau indicii clare că au intrat ilegal în țară. Polițiștii i-au găsit pe migranți pe străzile Teodor Mihali, Traian Vuia, Dunării și 21 Decembrie 1989.

Pe str Traian Vuia au fost identificați 4 persoane din Bangladesh cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, pe strada Aurel Vlaicu au fost găsite tot 4 persoane. La percheziții s-a descoperit asupra unuia dintre ei o listă care conținea 37 de persoane de contact care aveau telefoane cu numere din Anglia, Italia, Cipru, Malaezia, Spania, Franța și Quatar. Iar pe străzile 21 Decembrie 1989, Dunării și Teodor Mihali au fost găsite trei grupuri de migranți, astfel că, în total, traficanții de persoane au adus ”la părăseală” în Cluj Napoca 17 persoane.

Practic, după ce au fost ajutați să treacă granița cu Ucraina, migranții au fost aduși și părăsiți prin Cluj Napoca în pofida faptului că îi plătiseră pe traficanți cu mii de euro.

Oamenii au fost duși, inițial, la Centru Regional pentru Migranți din Somcuța Mare și, ulterior, au fost transferați la centrul din Giurgiu.

Cu ajutorul unui translator, s-a reușit refacerea traseului făcut de migranți. Unul dintre ei, Md. Nurul, a povestit cum în luna septembrie a achitat unei călăuze 15.000 de euro pentru a putea obține o viză de intrare în Rusia. A ajuns în aeroportul internațional din Moscova, de unde a fost preluat de un necunoscut care l-a cazat la un hotel. Nurul a povestit că a stat în camera de hotel timp de 2 luni, după care a venit un alt traficant care l-a dus până în Ucraina, unde a locuit o scurtă perioadă de timp. De acolo a fost luat de o altă călăuză care l-a trecut ilegal în România. ”Pe teritoriul României, la o distanță de locul pe unde a intrat în țară, a fost așteptat de o persoană care avea în jur de 50 de ani și părul grizonat, cu un autoturism de culoare albă, fiind transportat până într-un oraș despre care a aflat ulterior că este municipiul Cluj Napoca. În mașină i-a cunoscut pe alți trei migranți, împreună cu care a fost lăsat pe o stradă din Cluj Napoca, unde au fost găsiți de polițiștii de la Secția 2 Cluj Napoca”, arată rechizitoriul procurorilor.

Legați la ochi ca să nu poată reconstitui traseul în caz că sunt prinși

Un alt migrant care făcea parte din grupul respectiv a povestit că din Rusia în Ucraina a fost transportat noaptea cu o mașină și ”pentru a nu recunoaște traseul a fost legat la ochi pe toată perioada în care a parcurs drumul”. Islam Mejedul le-a povestit polițiștilor că a venit pe o altă filieră.

”Am plătit pe viza de Rusia 12.000 de euro. După ce am ajuns în Rusia am fost cazat, alături de alte 5 persoane din Afganistan, într-un apartament, unde am stat 2 luni. Într-o noapte am fost urcați într-un autoturism cu care ne-am deplasat aproximativ 8-9 ore. La un moment dat, am schimbat autoturismul și am fost cazați într-o casă unde am stat aproximativ 5-6 zile”, povestește el. După ce au fost împărțiți în grupuri formate din două persoane au trecut granița din Ucraina în România. ”Împreună cu o altă persoană am trecut granița din Ucraina în România pe jos, după care am fost luați de un autoturism condus de o altă persoană și am fost transportați într-un oraș despre care am aflat că se numește Cluj Napoca. Aici am fost lăsați pe stradă și am fost depistați de polițiști”, spune Mejedul.

Ceilalți migranți au avut parte de același tratament, însă au plătit sume mai mici, cuprinse între 7.000 și 8.000 de euro. Majoritatea au fost transportați legați la ochi pentru a nu putea reconstitui traseul pe care l-au făcut. Scopul lor era să ajungă în Italia, Spania sau Germania.

Ulterior, polițiștii au aflat că nouă dintre migranții găsiți în Cluj Napoca au plecat din Centrul

de la Giurgiu și au fost depistați pe teritoriul Ungariei.

Prinde orbul, scoate-i ochii!

În urma cercetărilor, polițiștii au făcut un referat în care au identificat trei persoane care s-ar fi putut ocupa de traficul de migranți, însă nu au reușit să aducă nicio probă concludentă pentru a îi inculpa. De asemenea, nici procurorul de caz nu a reuși să investigheze mai bine acest dosar. Din acest motiv nu le vom face public numele celor trei maramureșeni care au lăsat ”la părăseală” pe străzile din Cluj Napoca câteva grupuri de migranți din Bangladesh. Este vorba Liviu C., Florin O., implicați, pe lângă traficul de migranți, și în traficul de țigări, și Dumitru S., patronul firmei de transport T. S. SRL din Maramureș.

”Organele de poliție judiciară au întocmit un proces verbal de sesizare din oficiu din conținutul căruia a reieșit faptul că numiții Liviu C., Florin O., implicați și în traficul de țigări, și Dumitru S., patronul unei firme de transport, au avut o activitate infracțională care a avut ca scop traficul de migranți, însă nicio probă administrată în cauză nu a dovedit acest lucru. Totodată, procesul verbal amintit a fost întocmit de lucrătorii de poliția judiciară din cadrul BCCO Cluj la aproximativ 2 luni de zile de la data depistării grupurilor de migranți. Dincolo de aceste aspecte, chiar dacă numitul Liviu C. are antecedente penale pentru fapte similare comise tot la granița dintre România și Ungaria, acest lucru nu poate constitui o probă de sine stătoare, care să stea la baza unei inculpări”, arată procurorul de caz în soluția emisă.

”Raportat la depozițiile migranților audiați au rezultat date că intrarea lor ilegală pe teritoriul României a fost organizată de rețele care acționau pe teritoriul mai multor țări, respectiv Bangladesh, Rusia, Dubai, Iran și România. Astfel, ceea ce se desprinde din declarațiile persoanelor audiate a fost faptul că acestea au fost aduse în România prin intermediul a două rețele, una care acționa în Bangladesh, Rusia, Ucraina și România, iar cea de-a doua care acționa în Bangladesh, Dubai, Iran, Turcia și România. Migranții introduși în țară prin Ucraina au fost așteptați în apropiere de râul Tisa de un autoturism care nu a putut fi identificat. (…) în speță nu s-a stabilit faptul că între toate grupurile de migranți depistate pe raza municipiului Cluj Napoca există o legătură și că introducerea ilegală a acestora pe teritoriul României este rezultatul unei acțiuni concertate a unui singur grup infracțional care acționează în România”, se mai arată în document.

DIICOT Cluj a destructurat o rețea de traficanți de persoane formată din 60 de persoane

Anul trecut, DIICOT a reuşit destructurarea unei reţele formate din 60 de persoane care, pe parcursul a trei ani, a facilitat trecerea a aproximativ 300 de migranţi în Anglia.

„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj şi Serviciul Teritorial Alba împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Cluj-Napoca şi BCCO Alba Iulia, au efectuat, simultan cu omologii francezi, un număr de 18 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Cluj şi Alba, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi şi spălare de bani. (…) În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că, în perioada 2016 – 2018, reţeaua, formată din peste 60 de persoane, a facilitat trecerea a aproximativ 300 de migranţi în Anglia”, se arată într-un comunicat de presă transmis de DIICOT.