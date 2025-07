Luna de așa-zise negocieri pentru formarea Guvernului, de după impunerea ca președinte a lui Nicuşor Dan, apoi scoaterea cu forcepsul a deciziei de nominalizare ca premier a lui Bolojan, anunța pentru oricine că n-avea să fie pace între Palatele Cotroceni și Victoria. Diferențele de caracter, comportament, potențial politic-administrativ dintre Nicuşor și Bolojan sunt uriașe, toate în favoarea bihoreanului. În exercițiul puterii, acestea devin incompatibilități insurmontabile; așadar, pentru analiști a devenit maximum de interesant cum anume se vor constitui taberele ce vor fi implicate în viitoarele și implacabilele lupte dintre Palate.

Am remarcat mai multe detalii semnificative în ultimele 10 zile, dar două evenimente petrecute ieri deslușesc mai clar viitorul legat de conflict:

1. Numirea jurnalistei Ioana Ene Dogioiu ca purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan – cunoscută acum două decenii sub numele de Nadina Forga, noua purtătoare de cuvânt poate fi considerată ca fiind liderul informal al așa-zisei tabere a sorosiștilor la nivel de analiză și opinie (eu am considerat-o mereu ca cea mai inteligentă dintre aceștia), având și beneficiul unor relaționări interpersonale, poate chiar prietenii, cu cei mai importanți jucători de putere subterani ai Statului Paralel, situație ce a dat acces privilegiat la informații de maximă importanță și influență. În mod specific, pot exemplifica prin parteneriatul, prietenia cu Laura Codruța Kovesi, ce durează de circa două decenii. Cele două au acționat grupat și eficient de-a lungul anului electoral ce abia s-a încheiat, în etapa din 2024 prin susținerea puternică a Elenei Lasconi, care exact așa a ajuns finalistă, apoi prin influențarea deciziilor ce l-au adus pe Ilie Bolojan pe rând, în posturile de șef interimar la PNL, apoi la Senat, după aceea președinte interimar la Cotroceni, în fine în postura de premier. Desigur că acest parcurs de mare succes n-a fost doar rezultatul colaborării celor două, Kovesi și Dogioiu, dar pot argumenta și dovedi oricând că ele au avut rolul preponderent; nu e cazul să o fac acum. Vă reamintesc, totuși, că Laura Codruța Kovesi a fost cea despre care v-am spus mereu, în ultimul an, că o menține în campanie pe Elena Lasconi, în dauna lui Nicușor Dan, iar Ioana Ene Dogioiu este cea care susținea mediatic această procedură, cele două militând, de fapt, pentru o finală Antonescu – Simion, prin susținerea lui Lasconi dorind compensarea operațiunii taberei adverse, ce l-a aruncat în luptă pe Victor Ponta, tocmai pentru a-l duce în finală pe Nicușor în locul lui Crin. Ei, asta nu le-a reușit, iar cauza principală a fost declarația total greșită din punct de vedere tactic a Elenei Lasconi, că l-ar aresta pe Bibi Netanyahu, declarație făcută într-o dezbatere televizată la TVR. Kovesi și Dogioiu s-au regrupat, însă, rapid și au militat eficient pentru impunerea lui Ilie Bolojan ca premier. N-am loc aici să extind analiza, dar notați și că prietenia dintre Bolojan și Kovesi este una veche și solidă, iar vizita privilegiată a lui Ilie Bolojan la Palatul Élysée, la Emmanuel Macron, din primăvară, a fost stricta urmare a intervențiilor Laurei Codruța Kovesi, iar în această poză de grup îi puteți pune așadar și pe Dacian Cioloș, dar și pe Maia Sandu.

2. Trimiterea în judecată a lotului Coldea – Evenimentul, așteptat de mai multe luni, s-a petrecut tot ieri și nu e vorba despre nicio coincidență la acest nivel al jocurilor de putere. Totul e calculat minuțios și precis. Încep așa: cine a devoalat în campania electorală pozele de la întâlnirea Coldea-Ponta-Nicușor din casa conspirativă zice0se închiriată, întâlnire care confirma jocul lui Ponta în favoare actualului președinte? Răspuns: aceeași Elena Lasconi. Unde anume? În cadrul emisiunii Ioanei Ene Dogioiu de la Europa FM și e clar că nu o putem bănui pe Lasconi ca fiind posesoarea pozelor, dar și a filmului (atenție, există și așa ceva); e limpede că acestea au venit pe filiera Laura Codruța Kovesi. De ce s-a acționat așa? Pentru că tabăra de putere reprezentată de cuplul Ponta-Ghiță, așa-zisa tabără Belgrad, se află în relații de adversitate ireconciliabilă cu Laura Codruța Kovesi; motivele sunt istorice și nu le mai reiau aici. Momentul devoalării pozelor cu Nicușor, Coldea și Ponta a semnificat de facto și despărțirea fostului cuplu Kovesi-Coldea, acesta din urmă, Coldea, intrând de peste un an în tabăra Belgrad, militând, din decembrie 2024, pentru impunerea la Cotroceni a lui Nicușor Dan.

Așa se explică și de ce anume lotul Coldea n-a fost trimis în judecată mai repede. Se spera că intervențiile de la Cotroceniul lui Nicușor Dan vor genera un NUP (neînceperea urmăririi penale) în dosarul instrumentat de procurorii DNA. De acest lucru a fost sigur și Coldea, care, imediat după impunerea lui Nicușor ca președinte, a strigat adunarea pentru cei ce îl părăsiseră, crezându-l înfrânt. Ba chiar Coldea a încercat să le spună unor oameni de afaceri că el își reia activitatea de așa-zisă consultanță, deci aceștia să înceapă să cotizeze din nou. Pe de altă parte, împingându-și oamenii consilieri la Cotroceni și la interimarul Bolojan, dar și ulterior, la alesul Nicușor, Coldea a început să deranjeze un alt cuplu de forță ce îl susține și direcționează pe noul președinte, anume cuplul Alina Mungiu-Pippidi – Lucian Pahonțu. Și uite așa, Coldea a ajuns din nou între scaune, dar nu în mod definitiv. Atuurile sale în relaționarea cu Nicușor și cu apropiații acestuia sunt mari și e clar că se bazează pe informații infamante cu care el poate amenința și șantaja oricând, doar că deocamdată Laura Codruța Kovesi a reușit să-i reteze mult din anvergura aripilor prin trimiterea în judecată, dar mai ales prin publicarea rechizitorului, ceea ce-l face pe Coldea nefrecventabil din punct de vedere public.

Majoritatea celor mai cunoscători o să vă întrebați și unde este Eduard Hellvig, fostul șef SRI, în tot acest puzzle al reîmpărțirii puterii. Hellvig plătește pagubele după jocul său, inadecvat și neinspirat, la mai multe capete din campania electorală, inclusiv în cazul lui Crin Antonescu. Ați observat probabil că niciun fidel al său liberal n-a mai prins post de ministru, lucru care e previzibil că se va petrece și în cazul împărțirii funcțiilor de către Bolojan la congresul PNL de peste o săptămână. Iar Hellvig mai plătește și fiind pus acum să presteze servicii pentru ambele tabere, Cotroceni și Victoria, dacă tot a arătat că îi place să joace la mai multe capete, spun ironic asta, dar pricepeți astfel că el nu mai contează deocamdată în noul joc de putere, iar asta, din nou, are mare legătură tot cu Laura Codruța Kovesi; cine trebuie știe și de ce anume. Oi fi omis niște lucruri din demonstrația mea, am vrut-o mai scurtă și clară, deoarece am dorit să pricepeți cum anume se vor desfășura în continuare luptele politice în mod real. Oricum pot recupera în analiza evenimentelor viitoare legate de subiect, evenimente ce se vor succeda pe bandă rulantă; primele vor fi legate de nominalizarea și votarea noilor directori civili de la SRI și SIE. Că așa e în SECURISTAN la reîmpărțirea puterii!

Cozmin Gușă