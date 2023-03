(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)

Autor: Cozmin Gușă

Știți că de vreo două săptămâni se ocupă de noi, de ăștia din Clubul de Gândire GOLD, plus Ion Cristoiu, plus Andrei Bădin, plus încă câțiva jurnaliști care încă țin steagul sus, o trupă de acoperiți ai lui Coldea, foarte slăbuți din punct de vedere profesional. Nu i-aș trece clasa, îmi permit să spun asta la experiența pe care o am și sutele de jurnaliști pe care i-am condus, miile probabil care mi-au trecut prin mână de toate felurile de-a lungul vieții. Aceste atacuri ale lor nu fac altceva decât să-i deconspire, ceea ce îmi arată mie că oastea asta de strânsură a lui Coldea, împreună cu generalii acestei armate moarte, sunt într-un soi de disperare. Dacă se deconspiră, e limpede că o fac în urma disperării.

În aceeași categorie aș așeza și evenimentul celor de la G4 media, care a fost anunțat în urmă cu o săptămână să discute despre fake news și problemele din România ale presei; băieții de la G4 media, unde a venit salvarea sau n-a venit salvarea, știți la ce mă refer. Ei bine, a avut loc această dezbatere, o dezbatere atât de liberă, încât nici Iosefina Pascal, nici Andrei Gușă nu au putut să se înscrie, deși au încercat, ca să reprezinte Clubul de Presă, în calitatea lor de membrii fondatori, iar astăzi am văzut nu doar că sala este pe jumătate goală, dar a fost bine ticsită cu oameni de ai lor în jumătatea plină, că doar atâta au reușit. N-aveau ei nevoie de oamenii noștri ca să le adreseze niște întrebări. De fapt, văd că nu prea îi caută oamenii, pentru că, după cum am văzut când s-a terminat evenimentul, au avut între 36 și 45 de telespectatori, atât plătește astăzi G4 media. Dom’le, pe ce pune mâna Coldea ăsta se usucă.

Printre cei care s-au organizat astăzi nu sunt doar neica-nimeni; sunt și neica-nimeni, dar sunt și niște nume din presă sau din sociologie, anume eminența sa, excelența sa doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România; eu zic că asta e la neica-nimeni. Marius Pieleanu, sociolog, un alt acoperit din armata lui Coldea; ăsta nu-i la neica-nimeni. Ăsta, amărâtul de el, atât a fost de abuzat de către Statul Paralel în baza șantajelor care s-au aplicat asupra lui, încât a fost în stare să contribuie la alegerea lui Clotilde Armand, printre altele. Bogdan Oprea, știți că e băsist, plantat de către Coldea la Cotroceni în vremurile alea, profesor la Facultatea de Jurnalism, care a declarat astăzi că studenții lui sunt analfabeți. Radu Burnete, nu cunoscut, nu văzut. Dan Tapalagă, un jurnalist serios, recrutat de către echipa sorisiștilor prin „diva” justiției, Monica Macovei, al cărui servant de durată săracul Dan Tapalagă a ajuns, altfel un jurnalist talentat, care astăzi s-a făcut de râs și și-a făcut de râs site-ul într-o dezbatere fără fund și fără cap, în urma căreia cred că au încasat bani serios, dar în care, așa cum s-au hotărât ei, „nu dăm nume, nu acuzăm pe nimeni”; păi de ce v-ați mai strâns, mă? De ce nu vorbiți despre fake news și despre fake news-urile voastre?

La un moment dat, un amărât de la „Viața satului” de la TVR, nu mai știu cum îl cheamă, vrând să arate cât de groaznice sunt fake news-urile, a ținut un discurs pe care dacă l-ați fi auzit, l-ați fi aplaudat; adică tot ceea ce spunea el că e fake news a fost demonstrat și suferim din cauza acestor lucruri.

A doua categorie, ca să nu mă lungesc, este reprezentată de armata politică a acoperiților lui Coldea. Cristian Ghinea de la USR, semi-neica-nimeni, n-a făcut treburi interesante în viață, acum a scris o carte și ne arată un fragment din carte în care ar vrea să-l facă praf pe Eduard Hellvig. N-a prezentat motivul; a zis de o coloneleasă care i s-ar fi recomandat lui că-i coloneleasă la SRI, dar de fapt era director, una care trebuie să fie angajată astăzi director; mă rog, este o răfuială a rezerviștilor cu Hellvig, care, culmea, fiind făcută într-un asemenea moment de către un asemenea personaj, la cererea acelui personaj numit Coldea sau Generalul negru, îl ajută în mod neașteptat pe Hellvig și îl credibilizează, pentru că aceste atacuri sunt făcute la grămadă împotriva normalității, din disperare, așa cum v-am spus, deconspirându-se această gașcă a unor oameni care pe bani buni prestează pentru Statul Paralel și pentru Factorul extern de mult timp.

Cel mai mult m-a amuzat astăzi nu treaba aia cu 45 de telespectatori/privitori ai evenimentului G4 media, m-a amuzat astăzi frica lui Marius Pieleanu pe care o citeam în broboanele de sudoare de pe fruntea lui de a fi participant într-un asemenea eveniment. Mariuse, Generalul negru te batjocorește! Te-a scos la lumină, până acuma te-am așezat eu în armata lui ca fiind cunoscător, de acuma te-au văzut toți. Neica-nimeni ai lui Coldea.

