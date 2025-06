Mi-e limpede că majorității celor ce-mi citiți analizele nu vă e deloc simpatic Ilie Bolojan, iar motivul principal și legitim e legat de faptul că Bolojan a girat din funcții de stat înalte ambele fraudări ale alegerilor, din decembrie 2024, respectiv din mai 2025. Tot la fel de clar este, însă, și că noi, majoritatea suveranistă, n-am reușit să ne apărăm democrația, iar până la alegerile viitoare am rămas cu speranța că nu ne vom prăbuși economic cu totul. Din acest unghi să analizați ce spun și scriu eu azi.

Economia României era bolnavă încă dinainte ca Iohannis să decidă amanetarea țării prin împrumuturile exorbitante comandate în guvernările Orban, Cîțu, Ciucă, Ciolacu, iar acum boala se manifestă violent; ne îngrijorează pe toți cei ce pricepem bine asta, dar am ales să trăim în țară, și culmea, starea economică a României a devenit subiect internațional. De ce? Pentru că e limpede că poate dispărea statutul de „vacă de muls”, cel atât de drag corporațiilor multinaționale ce se îndestulează de la noi de peste două decenii. Din aceste motive, am așteptat cu interes anunțurile lui Bolojan, de ieri, despre măsurile anticriză. Le-a prezentat într-o conferință de presă cu o durata de 75 de minute, în fața unei prese incomode, motorizată în mare măsură de către posibilii perdanți ai programului guvernamental. Observații: Bolojan a arătat clar că se pricepe la administrație și e bine informat despre matrapazlâcurile operate în sistem, cunoaște adevărul dezastrului economic, știe să discearnă între populisme și necesități. Deci a evoluat la un standard de premier necesar momentului (veste bună), însă în același timp, prin astfel de evoluție, și-a închis portița pentru orice scuze ulterioare. De remarcat și modul tăios, metalic, în care i-a șarjat pe jurnaliștii ce căutau nod în papură. Asta vestește deja felul în care se vor duce următoarele lupte publice ale sale cu presa securistă sau plătită. Deci, de ieri după amiază, deși ordonanța tăierilor de cheltuieli n-a fost încă emisă, nervozitatea grupurilor socio-profesionale vizate a crescut brusc. Din cei peste 1,2 milioane de angajați la stat, Bolojan a anunțat că vor fi concediați 20%, deci circa 250.000, anume o parte dintre sinecuriștii partidelor și serviciilor secrete ce s-au cățărat pe spatele nostru în ultimii 20 de ani și ne-au căpușat bine de tot. Foarte bine și util, dar să-i observați cum se vor văita și se vor clama că ei sunt profesioniști, un profesionalism inexistent. Toți sunt dintre cei ce iau sporuri grase, cică de antenă, că lucrează la computer, sau de hemoroizi, că stau în fund la birouri. S-au enervat și judecătorii și procurorii. CSM a anunțat deja că îi mobilizează pentru grevă începând de luni, fără pic de jenă și cunoscând uriașele beneficii nemeritate ale acestei caste, ce-a fost unul dintre pionii principali, alături de securiști, la prăbușirea României operată prin marionetele politice. Ei s-au enervat, dar ce o să vă enervați voi când veți afla despre privilegiile lor, de care beneficiază și la pensie, una asigurată prin sume de mii sau zeci de mii de euro lunar. Am observat apoi că bursierii, elevi sau studenți, se revoltă că li se vor tăia bursele. Păi învățământul e gratuit în România. De ce să plătim și burse unora care termină liceul și scriu „miau” ca pisica, sau altora ce absolvă facultăți, dar nu-i putem angaja tocmai pentru că nu știu mai nimic? Desigur că nu-i doar vina lor, țara arată atât de prost tocmai pentru că sistemul educațional a fost prăbușit în ultimele decenii, dar bursa trebuie s-o primească doar cei puțini, cu merite reale, deci să fie competiție pentru răsplată, nu aranjamente girate de către un corp profesoral în care majoritatea și-a uitat menirea. A, și mai sunt și băncile și bancherii străini care după ce ne-au jumulit bine, acum se plâng că vor fi taxați suplimentar. Ăștia mă revoltă și mă scârbesc.

O să continui zilele următoare cu alte analize și exemple. Sunt cu duiumul. Suntem înecați, practic, de incompetența plătită gras la stat din taxele noastre și când zic ale noastre, îi includ și pe pensionarii ce și-au făcut datoria de cetățeni timp de decenii, iar acum pensia și viața lor depind de împrumuturile pe care sistemul financiar internațional le-ar putea refuza brusc. Că trăim într-un mediu dominat de impostură și mizerie morală, știm, și, din păcate, ne-am obișnuit. Însă acum la orizont este mizeria materială la care putem ajunge, inclusiv dacă paraziții de la stat nu vor fi eliminați rapid și fără menajamente. Clar că între timp putem și identifica vinovații. Pe o parte dintre ei o să-i remarcați ca fiind cei ce organizează protestele contra tăierilor de cheltuieli. Ei și ai lor n-au oricum grija zilei de mâine.

Sunt două întrebări esențiale pentru acest moment; a doua decurge din prima: 1. Va fi în stare Bolojan să reziste valului de contestări publice iscat de șefii rețelelor de sinecuriși din Securistan? Nici nu bănuiți forța lor reală, iar Bolojan e prins acum în cleștele format din președinție și Parlament. Într-o parte, avem un Nicușor despre care știm că n-are autonomie de gândire și acțiune, iar în cealaltă parte sunt partidele politice ale Coaliției, PSD, PNL, UDMR, USR, autoarele faptice ale dezastrului ultimelor guvernări; cu toții, Nicușor și politicienii marionetați total de perechile de tip securiști-magistrați, binomul de bază al Securistanului. 2. Dacă Bolojan rezistă la contestări și nu abandonează programul de tăieri, va ști el să ia măsurile potrivite? Va avea dibăcia să aleagă între sfaturile bune și cele otrăvite? Mai precis, va reuși să-și atragă măcar o mână de consilieri adecvați momentului? Răspunsurile la aceste două întrebări le aflăm curând, în următoarele săptămâni, timp în care vă rog să nu uitați că România e un pacient grav bolnav, într-un mediu regional unde se implementează cinica „geopolitică a dezordinii”, deci pacientul aflat sub tratament intensiv va avea parte și de lovituri aplicate, mai ales în părțile vitale. Asta este situația reală. Cine vă spune altceva, vă minte.