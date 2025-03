Multora n-o să vă placă această analiză legată de problemele candidatului Călin Georgescu; e firesc, într-o mare măsură, deoarece v-ați legat speranțele pentru un viitor mai bun chiar de victoria în alegeri a acestuia, pe care victorie eu, însă, n-o mai văd posibilă. Adevărul trebuie să primeze în mod clar și așa încercăm cu toții să ne ferim de manipulare, deci ăsta este rostul acestei analize de azi. Nu am fost vreodată fanul lui Călin Georgescu, dar l-am susținut cu tot ce am putut (și pot mult), în mod public, dar și în mod discret și informal, timp de 12 zile, adică în perioada imediat după turul 1 și până pe 6 decembrie 2024. Partidele politice nesuveraniste, presa, chiar și instituțiile statului erau toate atunci contra sa, acestea o susțineau pe Elena Lasconi, și, deși a fost o treabă destul de periculoasă pe care am făcut-o, m-am încumetat să o fac, deoarece era limpede că nu putem accepta așa ceva, adică un președinte Elena Lasconi. După decizia CCR din 6 decembrie, am susținut public, imediat după decizie, că judecătorii CCR trebuie urgent arestați, dar și că românii trebuie să iasă în stradă, dacă vor alegeri, adică o continuare a alegerilor, respectiv turul 2. Am făcut acea ieșire doar ca o deschidere pentru ceea ce ar fi urmat să spună Călin Georgescu, deoarece, vă devoalez, ne înțelesesem (telefoanele erau ascultate, așa că nu era vreo surpriză) ca și el să procedeze la fel, după ce eu voi face această deschidere; Călin Georgescu, însă, a făcut pasul la ofsaid, după cum se spune în fotbal, a preferat să tacă referitor la arestarea judecătorilor CCR și, după cum ați remarcat, nici nu a cerut oamenilor să iasă în stradă, ca să apărăm astfel democrația, ba dimpotrivă le-a zis să stea în case, așa cum au făcut, din nefericire, atât George Simion, cât și Anca Alexandrescu, fără supărare pentru niciunul dintre cei doi – au fost în același ton cu Călin Georgescu, cu care, ulterior, s-au aliat. Pentru mine a fost limpede în acel moment, pe 6 decembrie, că drumurile noastre se despart chiar atunci. Am mai continuat, însă, sporadic comunicarea cu Călin Georgescu, dar fără să-l mai susțin.

A, ar mai fi o întrebare: De ce n-am fost niciodată fanul lui Călin Georgescu? Simplu: pentru că nu m-a convins. Îl cunosc de 20 de ani. Când am făcut cunoștință, eu eram deputat și tânărul președinte al PIN (Partidul Inițiativa Națională), un partid suveranist, PIN cu „ursul carpatin”, Călin Georgescu era încă globalist, dar un consilier de-al meu, despre care eu știam că este rezident al SIE (Serviciul de Informații Externe), a insistat să ne facă cunoștință. Ne-am întâlnit, nu ne-am acomodat reciproc deloc, dar eu i-am urmărit ulterior de la distanță cariera și acțiunile publice. Am căpătat, astfel, concluzii clare despre Călin Georgescu. Vă spun toate aceste detalii ca să pricepeți că mă exprim în ceea ce-l privește în cunoștință de cauză.

După mitingul suveranist, din nou semi-ratat, de sâmbăta trecută, de acum două zile, am făcut o postare, care ulterior a devenit știre, în care sumarizam impresiile în urma ultimelor evenimente. E scurt și citez:

„Călin Georgescu, capăt de drum!

Îl va urma protectorul său, anume Lucian Pahonțu, dar nu înainte ca Hodor de la CNSAS să ne vorbească despre colaborarea cu SECU a lui CG. Degeaba l-au ´scăpat´ pe Potra în Dubai acum 5 zile, a spus tot ce trebuie înaintea îmbarcării. Prezență mult sub așteptări la mitingul suveranist de azi (era sămbătă), chiar rușinoasă, iar faptul că CG nu și-a depus azi candidatura, confirmă jocul de șah CG – GS, dar acum Simion mută cu albele. Dezvolt restul mâine, jocul se resetează complet!”

Azi este poimâine, cum ar veni, ieri a fost duminică. Le iau pe rând și explic în mod succint:

Elementul Pahonțu Lucian: Șeful SPP și Călin Georgescu sunt colegi de masonerie, sunt masoni amândoi, și, mereu în ultimul an, Georgescu a beneficiat de sprijin subteran pe această linie masonică a colegului său Lucian Pahonțu. Așa să vă explicați și decizia prostească a liberalilor de a-l ajuta pe Călin Georgescu în campania din 2024. Ei voiau într-un mod intențional să-l contrabalanseze în acest fel pe George Simion, cel care, la rândul lui, era ajutat de către PSD, așa cum au mărturisit liderii partidului. Ei bine, această idee și impunere a sprijinului pentru Călin Georgescu din partea liberală a venit chiar de la Pahonțu, care era cureaua de transmisie a lui Iohannis în relațiile cu PNL și uite așa a ajuns Călin Georgescu în turul doi, pentru că altfel n-ar fi reușit. Cei doi, Georgescu și Pahonțu, mai sunt legați și prin Horațiu Potra. Acesta este tot un protejat al atotputernicului (până de curând) Lucian Pahonțu. În acest fel a reușit medieșeanul să câștige contracte super-bănoase prin Africa, cu contribuția MApN, controlat tot de către Lucian Pahonțu în mandatele lui Klaus Iohannis, și voi ați văzut doar o parte din mormanele de bani câștigate în urma acestor contracte. Probabil că acest adevăr al colaborării dintre Pahonțu și Potra va ieși la iveală când și dacă Potra va mai reveni în țară. (Ați observat că lui Potra i s-a oferit suficient timp ca să o poată „șterge” și acum se odihnește bine-mersi în Dubai, stând de vorbă cu unii dintre șefii mafiei turcești (da, da, se știe), dar cu mandat de arestare emis de către autoritățile române, desigur în mod inutil). Dacă Potra n-ar fi ciripit despre Călin Georgescu, prieteni goldiști, eu vă asigur că nu i s-ar fi dat drumul să plece niciodată (nu poți pleca din țară, vă garantez. Încercați să plecați fără pașaport și o să vedeți că nu puteți). Revin la Pahonțu și spun că Georgescu, tot din partea lui Pahonțu, a beneficiat de sprijinul unei anumite părți din presă, care acea parte n-ar fi riscat niciodată și nicidecum să îl susțină dacă n-ar fi primit verde de la Pahonțu. Hodor de la CNSAS (Consiliul Național pentru Studiul Arhivelor Securității): acum 6 zile, vicepreședintele Hodor de la CNSAS a emis un mesaj, care ulterior s-a viralizat, prin care am priceput cu toții că îi scormonește lui Călin Georgescu legăturile cu Securitatea, iar din tonul și conținutul mesajului, am priceput că deja Hodor deține aceste dovezi și detalii și probe și doar așteaptă „verdele” pentru a le da drumul în presă. Din informațiile mele (care nu-s deloc proaste), cred că mai așteaptă niște documente de la arhivele secretizate la MApN, unde sunt în insectar câteva mii de foști rezidenți ai Securității care au fost puși să facă treabă în politică, în presă, în afaceri, după 1989, și li s-au păstrat dosarele acolo, pentru ca să poată să fie șantajați. Problema lui Călin Georgescu cu fosta Securitate nu-i chiar de mirare, deoarece înainte de 1989 nu puteai ieși din țară în Occident, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Călin Georgescu, dacă nu semnai înțelegerea cu SECU, iar traseul politico-profesional al lui Georgescu de după 1989 confirmă în mod indirect, dar clar, că a fost pilotat mereu de serviciile secrete moștenitoare ale fostei Securități. Mitingul suveranist și nedepunerea candidaturii: Ei bine, sâmbătă a fost al doilea miting de tip semi-rateu al suveraniștilor, la distanță de o săptămână, și spun „semi-rateu”, deoarece declarațiile suveraniștilor vizau participarea a circa 1 milion de români, iar George Simion ne-a spus, în final, că au fost 100.000, în fine, Poliția lui Predoiu a numărat maximum 15.000; eu vă invit pe voi să faceți o medie a celor două numere, 100.000 și 15.000, și poate o să nimeriți mai corect cifra exactă. Oricare ar fi această cifră exactă, ea este una foarte mică, descurajantă, acesta fiind și motivul pentru care spun că Georgescu e la capăt de drum. De ce spun asta? Pentru că am în vedere că mitingul acesta, prieteni, era la trei zile de după săltarea din trafic a lui Călin Georgescu, deci ar fi trebuit să fie o uriașă emulație, să nu fie 1 milion, bă dar să fie 200.000, să fie 300.000, să fie ceva. În același timp s-a anunțat că, tot sâmbătă, Călin Georgescu își va depune candidatura cu semnăturile de susținere aferente; nici asta nu s-a petrecut, a fost mermelită că avem timp, avem răbdare, iar din acest motiv vorbesc eu despre jocul de șah în desfășurare între Georgescu și Simion, pentru că, dacă lui Călin Georgescu îi va fi invalidată candidatura, imediat după cea a lui Șoșoacă, atunci AUR va rămâne fără candidat, ceea ce partidul numărul 1 în sondaje în acest moment nu poate în niciun caz să-și permită, decât în cazul, atenție, prieteni suveraniști, în care AUR e parte la un mare BLAT, în urma căruia să nu mai fie niciun candidat suveranist cu șanse de a câștiga prezidențialele din luna mai. Călin Georgescu, deși a promis, refuză să nominalizeze vreo rezervă (am înțeles că sunt discuții mari între el și Cristela Georgescu pe această temă), iar acest fapt îl jignește profund pe George Simion, care e de apreciat că se chinuie să nu arate acest fapt, că este jignit de atitudinea lui Georgescu, iar noi, cei de la Gold, rămânem cu informația furnizată de către SRS, marțea trecută, că deja Simion și-a strâns semnăturile de susținere pentru el, 250.000-300.000 de semnături.

Așadar, puneți, deci, împreună doar elementele prezentate de mine aici, de la legăturile cu Pahonțu, care, apropo se simte foarte rău de când prietenul și partenerul său, Generalul Cătălin Zisu a fost găbjit de către procurori, adăugați mărturiile infamante ale lui Potra despre Georgescu, ce vor curge pe bandă rulantă, până la viitorul atac de la CNSAS a lui Hodor, pe motiv de legături cu Securitatea tot a lui Călin Georgescu, terminând, respectiv, cu situația deloc roză a colaborării lui Călin Georgescu cu AUR și George Simion și atunci, chiar dacă supărați fiind, o să-mi dați dreptate atunci când zic „Călin, capăt de drum”. Totuși, n-aș fi afirmat asta, dacă observam vreun sprijin clar din SUA pentru Călin Georgescu, însă nici Trump și nici alt oficial nu i-au pronunțat numele în tot acest interval de timp în care Georgescu ar fi avut nevoie de sprijin din America ca de aer. Asta, așa cum v-am tot explicat, înseamnă, în mod clar, că Georgescu nu este preferatul SUA în acest moment, Americă ce are, în mod evident, alte calcule în România. Și cum Călin Georgescu a fost suficient de timorat ca să nu pomenească deloc despre Putin și Rusia, asumându-și trumpismul în mod exclusiv, el nu poate spera la sprijin nici de la Moscova.

Azi am citit într-un editorial în Cotidianul părerea profesorului Nicolae Dima din SUA, îl felicit, foarte bun editorial, care profesor american, de origine română, zice așa:

„În condițiile de azi, mă întreabă unii prieteni, de ce îl susțin pe Georgescu? Fraților, nu susțin pe nimeni în mod special. Susțin lichidarea sistemului politicianist care parazitează țara. Fac apel la toți oamenii cinstiți și la tinerii care au intrat recent în politică și le cer să nu se lase contaminați. Să aibă în vedere țara și neamul!”

Domnule profesor, apreciez și respect mesajul dumneavoastră, este corect; problema mare este că, și vă rog să analizați, din punctul meu de vedere, chiar Călin Georgescu este interfața Sistemului, din păcate și din nefericire. Securicii s-au metamorfozat și folosesc un personaj care este doar aparent anti-Sistem, de aia am spus în titlu „Sistemul din SECURISTAN, care l-a creat pe Călin Georgescu, acum l-a tocat”, pentru că avea toate informațiile despre el, dar am spus și faptul că reacțiile și acțiunile lui Călin Georgescu au fost necorespunzătoare. Concluzia: jocul de resetează, în mod evident, iar asta va fi vizibil chiar în următoarele zile. Noi comentăm și analizăm absolut tot despre acest subiect la Gold FM, aici unde, nu-i așa, citim, gândim, apoi scriem sau vorbim; restul e cancan.