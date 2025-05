Mă tot uit cine sunt cei care îl susțin pe Nicușor Dan dintre persoanele publice. Pe majoritatea îi știam că au această poziție, dar mi-i notez în minte pe cei noi, pe care nu-i credeam în stare de un asemenea comportament aberant. Nu, n-am niciun fel de gând de răzbunare, nici măcar în scris, dar asta mă va ajuta la o analiză ulterioară despre cauzele concrete ale marasmului național. Nu fac nicio analiză acum, am spus ce am avut de spus cu asupra de măsură, despre ce cred că se va petrece cu votul de azi. Voi reveni deseară cu concluziile și perspectivele după vot.

Vreau, însă, să vă expun niște amintiri pilduitoare din 2014, de la alegeri (era tot SECURISTAN în România), atunci când au fost finaliști Iohannis și Ponta. Eu eram coproprietar al Realității TV, dar conduceam singur activitatea editorială. Pe partenerul meu de atunci, Maricel Păcuraru, tocmai îl băgaseră la pușcărie cei din regimul Băsescu. Două dintre colegiile care coordonau redacția m-au rugat imediat după turul întâi în 2014 să fiu de acord să am o întâlnire cu moderatorii Realitatea TV ca să lămurim strategia editorială pentru turul 2. Ca să nu fie tensionată discuția, i-am invitat pe toți la cafeneaua soției lui Rareș Bogdan, unde la o masă mare, dar retrasă, începând cu glumele obișnuite, colegii mei celebri mi-au prezentat solicitarea lor pentru mine de a fi de acord ca ei să fie de partea lui Iohannis. Rareș Bogdan, Denise Rifai, Andra Miron, Ema Zăicescu, Claudiu Popa, poate și alții, îmi cer scuze dacă nu-mi amintesc toată distribuția, mi-au turnat argumente pe bandă rulantă de ce e mai bun Iohannis decât Ponta. A, doar Lavinia Șandru făcuse opinie separată și, bineînțeles, Octavian Hoandră, care n-a fost prezent la discuție, dar le-a transmis, glumeț, colegilor înfocați mesajul: „pe mine, să nu vă bazați”, ceea ce era important, deoarece Tavi Hoandră era singurul ce avea o relație veche și amicală cu Iohannis, fiind sibieni amândoi, dar n-avea încredere în capacitatea prezidențială a lui Iohannis. În fine, i-am ascultat, le-am zâmbit și le-am spus că, în virtutea libertății editoriale, au dreptul să îl susțină pe Iohannis, eu nu voi avea nicio ingerință asupra demersului lor, dar i-am avertizat că fac o mare prostie pe care o vor regreta.

Ca din întâmplare, spre finalul discuției, Rareș Bogdan, ce era cuplat comunicațional cu Edi Hellvig, atunci șeful de campanie al lui Iohannis, îmi aduce telefonul său, spunându-mi că Klaus vrea să vorbească cu mine. Eu n-aș fi vrut, dar era nepoliticos să refuz. Rezumatul e că i-am comunicat lui Iohannis că, la Realitatea, este libertate editorială, să fie liniștit. I-am spus în plus că, în ceea ce mă privește, îl voi susține pe Victor Ponta, deoarece nu cred în capacitățile sale prezidențiale. Stupoare la telefon, la fel și la masă, iar convorbirea s-a întrerupt brusc. În fine, campania s-a derulat după cum vă amintiți, colegii mei moderatorii de la Realitatea și-au rupt hainele de pe ei pentru Iohannis. Eu nu i-am deranjat, așa cum promisesem. Dar în seara turului 2, după victoria lui Iohannis, Rareș Bogdan m-a invitat și pe mine să-mi spun părerea în emisiunea lui celebră, Jocuri de Putere. Am intrat în direct de la Oradea, unde locuiam în acea perioadă, era alături de mine și Octavian Hoandră.

În studioul Realitatea, era veselie mare, toți colegii mei cu „gurile la urechi”. Li se alăturase și Adrian Cioroianu. Iar când mi-au dat legătura, le-am stricat petrecerea total, avertizându-i public să nu se bucure de nici o victorie, deoarece Iohannis va fi cel mai slab președinte pe care România l-a avut, un al doilea Emil Constantinescu, dar mai slab și indolent decât acesta.

Ei bine, de-a lungul anilor ce au urmat, aproape fiecare dintre bucuroșii lui Iohannis, moderatorii de la Realitatea, mi-au reamintit vorbele mele, dar și-au expus și regretele pentru alegerea făcută. Inutil și tardiv. Dar nu uit să vă spun că atunci, după alegeri, marele Iohannis nu le-a dat nici măcar un mesaj de mulțumire moderatorilor respectivi, ce să mai vorbesc de vreun buchet de flori pentru domnișoarele moderator susținătoare.

V-am povestit azi acest episod, deoarece am remarcat că aproape toate personajele despre care v-am povestit, răspândite între timp prin politică sau alte entități media, aceleași care au regretat că l-au susținut pe Iohannis în 2014, și-au oferit acum suportul înfocat pentru Nicuşor Dan, tot primar și tot profesor, dar nu de fizică, ci de matematică, deci pe același calapod cu fostul președinte, dar evident, pentru mine cel puțin, chiar mai slab decât acesta. Nu comentez în plus, dar le dau o veste bună foștilor mei colegi de la Realitatea, astăzi, prin alte părți, în mod ironic: de data asta nu vor mai regreta susținerea, pentru că nu vor mai avea de ce. Haideți la vot, prieteni, mai comentăm deseară.

Cozmin Gușă