Am discutat și ieri cu Bogdan Comaroni despre originile și evoluțiile organizației MISA, condusă de către arestatul guru Bivolaru, și ați putut afla concluziile unui jurnalist ce se ocupă de acest caz uimitor de circa 30 de ani. Comaroni ne-a explicat că Bivolaru și organizația sa au intrat în controlul și poate coordonarea fostei Securități înainte de 1989, că apoi a devenit și o rețea de prostituție ce producea sume de ordinul milioanelor de dolari pe zi, dar și că a fost eficientă în operațiuni de șantaj, femeile ce prestau sexual fiind amenințate cu devoalarea filmărilor către soții lor sau către presă. Comaroni și Savaliuc au documentat faptul că încă de acum 30 de ani organizația MISA grupa sute de procurori, judecători, polițiști și ofițeri de informații și în acest fel se explică protecția avută la toate nivelurile care contează în statul român. Mai departe, am remarcat eu și faptul că o serie de membri MISA celebri, precum Monica Macovei, Renate Weber, Dacian Cioloș etc., au fost racolați și în rețeaua Soros și de aici bănuiala mea rezonabilă că MISA a funcționat ca o pepinieră de selecție pentru organizația miliardarului american de origine evreiasco-maghiară.

Mai mult, așa l-am identificat și pe Andrei Pleșu, care a fost primul președinte al Fundației Soros în România după 1989, ce fusese membru documentat al organizații similare cu MISA, anume Mișcarea Transcendentală, alături de alte celebrități post-revoluționare cum este Gelu Voican Voiculescu, motiv pentru care legendarul Corneliu Vadim Tudor i-a numit pe toți la pachet, Pleșu, Voiculescu și alții, „cavaleri de Kurlandia”; adică niște oameni cu deviații comportamentale serioase, practicând urinoterapia și sexul în grup au fost numai buni pentru a deveni vectorii societății civile, promovați de către Soros inclusiv în poziții de șefe ai justiției – Macovei și Weber – sau chiar prim-ministru în cazul lui Cioloș.

Am și o dovadă directă despre asta, datând din decembrie 2004, când, în poziția mea de fost șef de campanie al noului președinte Băsescu, acesta m-a rugat să-l ajut la impunerea publică și parlamentară a celor două doamne, Renate Weber devenind consilier prezidențial pe justiție, respectiv Monica Macovei ca Ministru al Justiției. Ambele erau șefe la rețeaua Soros, Băsescu nu le cunoștea personal. Abia mai târziu am realizat că era vorba despre cerințele globale ale lui Soros către Băsescu, al cărui protejat devenise și președintele nostru șturlubatic, deoarece am marcat faptul că alt agent Soros a devenit consilier prezidențial în 2004, anume Andrei Pleșu, ceea ce confirma ocuparea de către miliardarul apropiat de CIA a unor poziții de mare influență prin acoliții săi.

Azi, organizația lui Bivolaru are peste 100.000 de adepți pe glob, acționează internațional pe același coordonate de prostituție și posibil șantaj ulterior, iar francezii l-au arestat pe guru cu dorința de a-i destructura rețeaua. Pe de altă parte, nici oamenii lui Soros nu se simt bine: Macovei este aproape de o condamnare, Coldea și rețeaua lui încep să fie blocați, anchetați sau eliminați (vedeți aici concedierea lui Tolontan), în Moldova șandramaua politică a Maiei Sandu, alt agent Soros, se zguduie serios și vom studia și alte cazuri ce pot confirma că această rețea a miliardarului evreo-maghiar este puternic afectată.

Eu cred că și arestarea lui Bivolaru e parte din acest plan de destructurare a organizării sorosistilor, și din acest motiv am început să investigăm serios această posibilitate. Cu alte cuvinte, avem motive să credem că se întâmplă un lucru pozitiv, adică se apropie funia de par, cum zicem noi, ardelenii, în cazul unor rețele de tip MISA sau Soros ce au conlucrat în mod eficient pentru penetrarea și atacarea structurilor de stat și impunerea unui climat de anormalitate. Să dea Dumnezeu să fie așa! Noi sprijinim asta din punct de vedere jurnalistic. (preluare https://solidnews.ro/)