Mircea Geoană pare că își face campanie cu vedete și influenceri. Vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a fost invitat la un important eveniment al NATO, care se ține la Miami. Invitat în emisiunea „Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone la Realitatea PLUS, Selly a dezvăluit că va fi speaker la evenimentul NATO de la Miami și va vorbi despre pericolele social media în anul electoral 2024. Pornind discuția de la acest subiect, Cozmin Gușă l-a întrebat pe Selly, în vârstă de 23 de ani, care este perspectiva lui cu privire la reintroducerea armatei obligatorii în România și a explicat de ce este necesară o astfel de măsură la noi în țară.

Cozmin Gușă își propune ca, în programul său de candidat independent la prezidențiale, să introducă serviciul militar obligatoriu. Selly, care va participa la un eveniment al NATO, organizație militară, a fost întrebat de către domnul Gușă care este opinia sa cu privire la necesitatea reintroducerii armatei obligatorii, din postura sa de portavoce a tinerilor, dar și de model al acestora. „Mi se pare o idee proastă, nu ader la această idee. Consider că nu acolo este potențialul meu”, a răspuns Andrei Șelaru.

Totuși, în eventualitatea în care se va da o lege pe această temă, serviciul militar va fi o obligație a bărbaților care îndeplinesc condițiile necesare pentru a se înrola. Așadar, Cozmin Gușă l-a întrebat pe influencer care ar fi soluția sa în acest scenariu.

„Vă garantez că armata nu va deveni obligatorie. Eu nu voi vota această lege. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, totuși, probabil că m-aș înrola și eu în serviciul militar obligatoriu. Dacă este o obligație pentru toți cetățenii, e o obligație și pentru mine. Dar mi-e foarte greu să mă gândesc la asta, având în vedere probabilitatea extrem de redusă ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Selly.

Player video

00:00

02:21

Dezbaterea pe tema reintroducerii serviciului militar obligatoriu s-a intensificat odată cu izbucnirea războiului ruso-ucrainean, țări precum Letonia repezindu-se să ia această decizie pentru a-și apăra țara. Inclusiv în România s-a discutat despre această posibilitate, Klaus Iohannis, actualul președinte al țării, spunând că momentan se poate implementa serviciul militar voluntar.

„Probabilitatea nu-i deloc redusă, să știi. Cea mai mare dezbatere despre serviciul militar obligatoriu este în Germania, unde chiar Ministrul Apărării militează pentru acest lucru. De ce? Îmi pare rău că îi întristez înaintea sărbătorilor pe cei care ne urmăresc, dar, din toate calculele mele geopolitice, următoarele două decade din viața noastră, deci vreo 15-20 de ani, vor fi marcate de război. Noi, renunțând la serviciul militar obligatoriu, trebuie să apelăm la mercenari, la trupe străine, pe care nu putem să le comandăm direct. O țară se apără de către cetățenii ei.

Player video

00:00

03:47

În campania electorală vreau să militez pentru reintroducerea armatei obligatorii și, dacă voi ajunge președinte, o voi face, însă trebuie să fim judicioși. De exemplu, noi ne-am angajat la 2,5% din PIB pentru apărare. N-am cheltuit decât 1,6%. Acești 2,5% sunt ceruți de către industria americană de producție militară, de război, de armament pentru ca să facă profit. N-ai ce face cu acel armament dacă nu ai o armată bine antrenată și bine disciplinată. Noi am avut infrastructură de producție de armament. Dacă am investi acei 2,5% în infrastructura de armament, dacă pe tinerii pensionari, care s-au pensionat mult mai devreme, îmi pare rău că trebuie să vă spun, i-am aduce din nou la muncă cu expertiza lor, și i-am plăti bine, am reuși să avem și o infrastructură de producție de armament. Niciodată nu vom putea ajunge la tehnologia la care a ajuns America, Rusia, China, Israelul. Nu trebuie să cumpărăm lucruri inutile, pentru că noi nici nu avem oameni care să le manevreze. Care-i bucuria că avem ofițeri străini pe teritoriul nostru, pe care-i și plătim și care ne și costă? Nu mai bine să-i avem pe ai noștri?

Plus educația. Eu mă gândesc la educația acestor tineri ca Selly sau ca alții. Noi putem să recuperăm părțile proaste din sistemul de învățământ în acele 9 sau 12 luni în care introducem serviciul militar obligatoriu. Ar fi și o detoxifiere de la social media, că tinerii n-or să poată să stea toată ziua pe telefon. Doar cu program, cum am făcut și noi în armată; ne uitam la televizor, cu program, la meciuri, la filme, ascultam muzică seara la pick-up, dar în rest era muncă, luptă, pregătire fizică și pregătire specifică de război.”, a explicat Cozmin Gușă.

Player video

(preluare solidnews.ro)