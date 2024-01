(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în Gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)

Autor: Cozmin Gușă

Care poate fi principala preocupare a jucătorilor de putere în an electoral, prieteni goldiști, atunci când acești jucători n-au candidați de calibru, iar cei disponibili sunt găuriți, găunoși și șantajabili? Vă spun eu: controlul presei, asta este principala preocupare. Cum anume? Prin bani dedicați entităților sau patronilor dispuși la mituire sau respectiv recrutării prin contracte sau prin soldă a unor jurnaliști, în cazul trusturilor de presă ce refuză mita. Aș vrea să fie foarte clar: presa corectă trebuie să ia bani în campaniile electorale, deoarece este menirea ei este să informeze despre candidați și să fie plătită pentru asta, însă acest joc trebuie să fie transparent și deontologic, așa cum de altfel noi, la Clubul de Presă, ne dorim și am și exprimat o cerere către Marcel Ciolacu, printr-un comunicat semnat de către SRS, să organizeze o întâlnire pentru ca treburile să nu derapeze din punct de vedere al acestor relaționări toxice dintre partide, servicii secrete, rezerviști și presă.

Cam care e situația? Partidele și-au realizat fiecare un țintar. În baza acestui țintar, știu cine e de partea lor, știu cine e de vânzare și poate să fie cumpărat, știu cine nu e de vânzare și nu poate să fie cumpărat, cu asta s-au ocupat. „Unitățile militare din presă”, UM-urile, cum le spun eu, sunt bine finanțate în această perioadă cu fonduri de la stat, prin fel de fel de contracte care li se dau, sau de la corporațiile multinaționale cu interes al Factorului Extern în rezultatul acestor alegeri și bineînțeles așteaptă comanda cu arma la picior. În fine, rezerviștii, de asemenea, au pregătit finanțări pentru aceste UM-uri de presă ale lor, sub acoperire și ele, dar mai fac și regrupări de cadre, respectiv aduc grupuri de jurnaliști acolo unde trebuie să întărească frontul.

Revin pe larg. La partidele parlamentare, această procedură de mituire a presei este destul de simplă. Banii de la stat sunt mulți, trec lejer de 50-60 de milioane de euro pe an, dar, atenție, se vor înmulți cu ocazia alegerilor, patru rânduri de alegeri, unde se decontează tot dacă se trece de 3% la rezultatul votului. Și ca exemple trebuie să știți că se decontează cheltuieli pentru orice candidat local în valoare de 200 de salarii minime, deci deja puteți să numărați 100.000 de euro pentru orice candidat local, gen președintele Consiliului Județean; se decontează 750 de salarii minime per candidat la europarlamentare, pe fiecare listă sunt cel puțin, după câte știu eu, 33 de candidați, înmulțiți cu 750 de salarii minime, înmulțiți cu 500 de euro și amețiți; dar marea cifră este cea care se decontează pentru candidații la prezidențiale (se decontează în sensul că plătim noi, poporul) 20.000 de salarii minime per candidat vă duce ușor în zonă unei cifre de circa 10 milioane de euro per candidat, prieteni. Mulțumim pentru această documentare lui Patrick Andre de Hillerin, care a publicat-o în Cațavencii. Deci vă dați seama că bani sunt cu duiumul și din acest motiv am spus că în această perioadă se amenajează relațiile cu presa, pentru că candidații, am spus și mă repet, sunt găuriți, găunoși și șantajabili, alții nu sunt.

Studiul de caz referitor la servicii secrete și rezerviști este legat de transferul anunțat de mine a lui Cătălin Tolontan la Hotnews, recunoscut astăzi de către cei de la Hotnews. Cătălin Tolontan, după cum vă amintiți, era acel pus de către rezerviștii din România să distrugă entitatea Ringier, adică Libertatea și GSP; n-a reușit, a trebuit să plece, a fost dat afară și ne așteptam să i se facă o platformă. Nu i s-a făcut o platformă, dar în interiorul mini-trustului de la Hotnews va avea la dispoziție un grup și va genera un site de investigații audio, video și scris, de tip Recorder. De ce este interesant? Este interesantă această regrupare, pentru că oamenii de pe aceste platforme se vor exprima conform comenzilor de atac la adresa adversarilor celor din Statul Paralel, așa cum s-a întâmplat la fiecare rând alegeri, și pentru ca să ne aducem aminte de alegeri, vă reamintesc că tot de la Hotnews, înaintea anului electoral 2019, au plecat cei care astăzi au G4media, au fondat G4media, mă refer la Dan Tapalagă și Cristian Pantazi și tot la Hotnews uitați-vă că se regrupează astăzi prin Tolontan. Ce este interesant aici? Este interesant cine coordonează acest gen de mișcări discrete din presă, la care sigur că trebuie să ne uităm, pentru că în spate aici există bani mulți; cine dă banul este cel care va beneficia de serviciile de poteră pe care aceste UM-uri le vor executa în defavoarea unor oameni al căror discurs, habar n-am, de pildă discursul suveranist, nu este prizabil de către rezerviștii Statului Paralel dedicat Factorului Extern.

În rest, ne uităm cu atenție și la alte regrupări de rezerviști. Am văzut un interviu foarte interesant al lui Doru Bușcu, de la Cațavencii, luat lui Sergiu Toader din Noua Zeelandă, care anunță ușor-ușor că și acolo se vor petrece niște regrupări, niște întăriri și mă uit foarte atent la Canal 33 și platforma pe care o dezvoltă în acest moment; nu am idee de unde sunt acei bani, destul de mulți, dar când se va ajunge la bani, după cum se știe, se va ajunge și la comanditar, și la beneficiar, și la cei cu interese în alegeri. Nu-i bine ce se întâmplă, este chiar presant. Și apropo de asta, vă dau exemplul unui confrate din Clubul de Presă al nostru, care de la începutul acestui an și până ieri a renunțat la patru contracte, dintre care două contracte erau cu partidele, altele erau cu entități care ar fi avut interes în alegeri. El a renunțat la ele ca să poată să-și păstreze independența; deocamdată nu vă dau numele, dar pe viitor, dacă și el va dori, o să facă el această dezvăluire. E mai important să ai libertate și onoare decât o căciulă de bani în campania electorală. Așa zicem noi, alții zic altfel și ăsta este motivul pentru care opinia publică a fost atât de văduvită de adevăr, iar gândirea colectivă a fost atât de pervertită.