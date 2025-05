V-am prezentat azi, la rubrica „Omul Zilei”, modul prin care, sub coordonarea operativă a lui Florian Coldea, oamenii Statului Paralel au ieșit din nou la lumina și au intrat în dispozitiv pentru a reuși impunerea lui Nicușor Dan și preluarea puterii guvernamentale după 18 mai. În această cheie trebuie să citiți și demisia urgentă a lui Marcel Ciolacu de la Guvern, în condițiile în care era normal să o anunțe, dar era firesc să o depună în fața noului președinte al României, cam prin 20 mai, nu-i așa? Și mai normal era, însă, ca Marcel Ciolacu să demisioneze de la conducerea PSD, pentru că eșecul electoral al partidului său a fost unul politic, nu avea treabă cu Guvernul, însă, chiar asta îmi indică mie că cineva a putut să-l forțeze prin șantaj pe Marcel Ciolacu să lase maneta guvernării altuia, iar motivul șantajului nu poate fi decât implementarea unei fraude la votul de peste 12 zile, în urma cărei fraude viitorul premier interimar să nu se sesizeze, în cazul nostru Cătălin Predoiu, la pachet cu generarea, încă de ieri, a unei atmosfere instabile referitoare la România pe piețele financiare internaționale, ce să simuleze astfel o mare criză, dar pusă în cârca perspectivei George Simion-președinte, după cum ați văzut că s-a și întâmplat.

Alegerile au fost un simulacru, prieteni goldiști, o să aflăm adevărul pe rând în timp, și a fost un simulacru nu doar prin trădarea masivă a lui Antonescu de către PSD și PNL, cvasi-total, parțial de către UDMR, dar mai ales prin anularea și raportarea voturilor din diaspora. Voturile anulate, foarte multe ca număr, nici măcar nu se știe cifra exactă, n-au fost din categoria cu ștampila desenată pe buletinul de vot cu Georgescu sau Soșoacă. Astea-s prostii, prin care, mă rog, unii mai încearcă să-și facă imagine. Voturile au fost anulate în procesul numărării. Știm cum se face asta, prin aplicarea ștampilei duble. Aceste voturi au aparținut lui Crin Antonescu, pentru că așa i s-a făcut loc în finală lui Nicușor Dan, cu multă greutate. Am înțeles că au trebuit să anuleze aproape 3% din numărul total de voturi în dreptul lui Crin Antonescu, pentru ca să poată să-l ducă sub Nicușor Dan. Dar voturile din diasporă au fost raportate din ambasade și consulate, de către cine? De către oamenii SIE, mulți dintre ei ai Statului Paralel, adică exact așa cum trebuie, și-a fost avantajat prin raportări tot Nicușor Dan, în detrimentul lui Crin Antonescu. Vă reamintesc că exit-poll-ul care a fost corect și în noiembrie 2024, pe care eu l-am prezentat oră de oră, în ziua de duminică, arăta o cvasi-egalitate între Antonescu și Nicușor Dan. Ați văzut că rezultatul a fost unul cu totul diferit.

Revin la analiză, pentru că mie fraudarea de pe 18 mai mi se pare o treabă certă, pregătită temeinic, pentru că altfel Statul Paralel n-are nicio posibilitate teoretică ca să-l ducă pe Nicușor Dan la Cotroceni și atunci apelează la posibilitatea practică a fraudării. Procedurile sunt nenumărate, directe și indirecte. Cele directe le-ați auzit: ștampilarea voturilor nedorite de două ori, pentru ca ele se fie anulate, în cazul nostru, cele ale lui George Simion. E posibil ca în diaspora să fie și introduse voturi în urnă, e posibil să avem și vot multiplu, acolo unde se permite să nu fie monitorizată electronic procedura de alegeri, să se închidă ochii și să se meargă din nou și din nou să se voteze. Am avut această experiență în 2009, cu Parisul, Baconschi și Băsescu. Cele indirecte sunt unele normale, legate la manipulare, prin care vin fel de fel de teoreticieni ai lui pește prăjit, unii cu epoleți, și ne explică, dom´le, că totuși au fost învinși oameni care au avut peste 40% în primul tur. A fost învins Ponta, a fost învins Năstase, Ponta în 2014, Năstase 10 ani mai devreme. Da, mă, băieți, numai că scorurile lui Băsescu în 2004 și ale lui Iohannis în 2014, erau mult mai mari, nu vorbim despre 20 de procente diferență, iar bazinele electorale pe care ei puteau să le acceseze erau foarte largi. Bazinul lui Nicușor Dan este un lucru foarte îngust, la progresism și la sorosism. Acolo este îngustat.

Ce se va face pentru un nou guvern? Tot ce este posibil, după fraudare. UDMR-ul a raportat, de ieri, că merge cu Nicușor Dan, deși se califică să intre în noua echipă de guvernare. PNL-ul, tot de ieri, fuga-fuguța la Ministerul de Interne, unde a raportat la fel. USR-ul, de asemenea. Dar tot nu ajunge. De ce? Pentru că partidul cu cele mai multe voturi este PSD-ul. Deci va trebui să se formeze o coaliție politică între PNL și USR, dacă nu cumva o fuziune urgentă forțată, pentru ca ei cumva să ajungă să aibă voturi mai multe decât PSD-ul și să li se permită posibilitatea legală ca, în ipoteza cu Nicușor Dan-președinte, să fie propus numele lui Ilie Bolojan, că au voturi în Parlament mai multe decât PSD-ul. Dar tot n-ajunge! De ce? Pentru că n-au majoritate. PNL-ul, USR-ul, UDMR-ul n-au majoritate. Atunci apare, ca din spuma mării, „vicleanul copil de casă” al Statului Paralel, Victor Ponta, cel căruia i s-au băgat voturi în traistă la aceste alegeri și cel datorită căruia Nicușor Dan a ajuns în turul 2, pentru că ar fi furat voturi de la Crin Antonescu „vicleanul copil de casă”. Aici se va proceda prin încercarea de rupere a unui PSD aflat în degringoladă, începând de ieri, una firească, iar planul este ca, având bani mulți la dispoziție, Ponta să facă rapid un nou grup parlamentar cu PSD-știi dezertori, cu parlamentarii independenți, care deja sunt acolo, și cu încercarea de a dezmembra partidul lui Șoșoacă, care este cel mai predispus la dezmembrări. Noroc cu opțiunea candidatului SOS, astăzi parlamentar SOS, Andrei Gușă, care a făcut opțiunea pentru George Simion. Asta va destabiliza puternic strategia Statului Paralel în ceea ce privește greblarea parlamentarilor SOS. De aici și vestea grupării lui Ponta cu Târziu, care a apărut aseară târziu (ca să fac un joc de cuvinte), vezi, Doamne, să simuleze un suveranism sănătos în Parlament. Băi! Vi se văd tresele, băi, de sub sacouri, de sub cămăși, de sub ce aveți voi.

SECURISTAN, ultima repriză. La asta vom asista! V-am avertizat începând de astăzi. Solicit de la toți confrații mei, jurnaliști independenți și cu conștiință, să meargă pe această ipoteză, care este una valabilă, și, începând de astăzi, să discute despre această posibilitate a fraudei la turul 2, respectiv a impunerii unei guvernări a Statului Paralel.

Cozmin Gușă