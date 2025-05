Am condus două campanii prezidențiale câștigătoare, în 2004 și 2009. Candidații și cei din echipele de campanie sunt martori că am evaluat cu multă precizie scorurile din finale. De asemenea, amicii mei cunosc faptul că mereu am câștigat concursurile de tip pariuri pentru prognoze electorale de la alegeri. Nu mă laud, ci spun aceste lucruri ca să pricepeți că am o bază solidă atunci când mă încumet să fac predicții.

Expun, pentru început, a 10-a concluzie pe care am avut-o în seara de 4 mai a primului tur, când ziceam așa: „George Simion e următorul președinte al României dacă intră în finală cu Nicușor Dan, dar, dacă Antonescu recuperează în mod miraculos, va fi o luptă serioasă, iar Simion nu mai este favorit”. A doua zi dimineață, când era clar, am continuat argumentând că: „dacă așa vor merge treburile, eu prevăd un scor mare a lui George Simion pe 18 mai în fața lui Nicușor Dan; poate să fie și de tip 60% la 40%”. Între timp, am studiat datele calitative extrase din cercetarea voturilor prin exit-poll.

Am niște diagrame de convergență clare, cu estimări incluse, dar acum fac o analiză comparativă așa, mai băbește, pornind ca reper cu scorul de început al lui Nicușor Dan, de 19%; am scăzut din 21% cele 2% obținute din diaspora, căci voi reveni separat. Adunăm, însă, cele circa 2 procente ale lui Lasconi și suntem tot la 21% în plan național pentru Nicușor Dan. Crin Antonescu a avut 19% din voturi, fără diaspora, voturi ce îi aparțin, obținute și din bazinele PSD, PNL, UDMR. Putem presupune, conform calculelor, că doar o treime ar putea fi influențate prin poziționarea lui Crin, restul revenind deciziilor PSD, PNL și UDMR. Având în vedere că Nicușor Dan a fost calul de bătaie al lui Crin Antonescu în campanie, care nu s-a sucit deloc între timp, pun 2% în turul 2 pentru Nicușor Dan din voturile lui Crin, cele personale. PSD mai are la Crin vreo 7%, ce nu se mobilizează explicit pentru turul 2, nu are electorat sorosist, plus multe argumente, deci de aici Nicușor Dan ia încă vreo 2%. Să zicem că cele circa 3% ale PNL, ce rămân de la Crin, merg la Nicușor Dan. De la UDMR, mai ales în urma poziționării lui Viktor Orban, Nicușor Dan nu ia mai mult de 2% și ajunge astfel la 21, plus 2, plus 2, plus 3, plus 2, deci la 30%. Urmează la rând Victor Ponta, ce a obținut 13% în primul tur. Acesta s-a tot sucit cu acordarea sprijinului, dar n-a putut să o facă decât până ieri, când și-a dat seama că nu are șanse să-și influențeze electoratul în favoarea lui Nicușor Dan, deoarece are voturi suveranisto-pesediste și, mai ales, a venit, ieri, cu dorința de guvern PSD-AUR după alegeri, semnal clar anti-Nicușor Dan. Să presupunem, însă, că vreo 2% din voturile lui Ponta vor merge totuși către Nicușor Dan, care ar ajunge, astfel, la 32%. În țară, se estimează că vor participa în plus față de turul 1, cu 10% mai mulți români, ceea ce ponderat înseamnă aproape 9% din totalul voturilor. Nicușor Dan, însă, acum, se află în postura lui Antonescu, adică cu guvernarea atât de detestată în spatele său nu va genera un entuziasm ce să-i aducă mai mult de circa 3% din cei ce participă suplimentar, iar cu aceste voturi Nicușor Dan ajunge în calcule la 35%. Diaspora va participa în număr mai mare decât la primul tur; ponderea din totalul voturilor va fi de circa 12%. Putem estima că cel mult o treime îl vor vota pe Nicușor Dan, deci aproape 4%. Facem totalul și vedeți cum, cu indulgență calculativă, Nicușor Dan ajunge la aproape 39%, scorul prognozat de mine, acum aproape două săptămâni, ce reiese în acest moment și din calcule.

Desigur că trebuie să introducem în aceste calcule și fraudele, care (atenție!) au fost și la primul tur, dar în favoarea lui Nicușor Dan, care s-a îndestulat și atunci. Exemplul turismului electoral de la Cluj, singurul județ pe care l-a câștigat, este elocvent și îl cunoașteți. Iar capacitatea normală de fraudare a sistemului de operare de la STS este de 0,6% până la 0,8%, hai să zicem un 1%. Asta dacă nu cumva toarnă STS-ul în sacul lui Nicușor direct cei 1,7 milioane de morți pe care i-am depistat eu. Însă asta va însemna anularea clară a alegerilor. Observatorii internaționali au fost alertați în ultimele zile și exact la asta se vor uita. Chiar și în acest caz absurd, nu vor putea acoperi diferența de 20% în favoarea lui Simion, ceea ce înseamnă vreo 2,5 milioane de voturi. Serviciile secrete – eu știu să ascult bine vuietul „pădurilor”, iar de acolo am perceput că și calculele lor sunt similare cu ale mele, deci serviciile secrete au priceput, la rândul lor, că Simion este noul președinte al României. Ceea ce vedeți ca agitație securistă în favoarea lui Nicușor Dan este doar rezultatul eforturilor rezerviștilor, mulți aflați în solda unor alte servicii secrete externe, cum ar fi cel al Franței, dar sunt și altele.

Călin Georgescu s-a mobilizat și el aseară. N-a putut face astfel de calcule ca cele de mai înainte, însă a conștientizat că George Simion ajunge președinte, adică vede și el „luminița de la capătul tunelului”, din care tunel a priceput că scapă după 18 mai. A semnalizat, astfel, clar în favoarea „protejatului său mai tânăr”, așa s-a încăpățânat Georgescu să-l apeleze pe Simion, chiar și după ce Marius Tucă i-a sugerat că termenul de „partener” ar fi cel corect. Dar să zicem că Georgescu și-a făcut și el treaba la final de campanie.

Asta e situația reală, prieteni. Mergeți, deci, la vot cu entuziasm. Veți vedea, duminică seara, că datele false oferite de către institutele de sondare sau de către entitățile mass media aservite și șantajate, ce îl dau pe Nicușor Dan cu șanse de a ajunge președinte, n-au fost decât propagandă mincinoasă, că așa e în SECURISTAN.