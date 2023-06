(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în Gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)

Autor: Cozmin Gușă

Ieri, la Palatul Parlamentului, a avut loc un congres, care nu anunța multe, al unui partid care n-are posibilitatea să se remarce în media mainstream, respectiv Partidul Republican condus de către Marian Cucșa. Însă, prin faptul că la acest congres s-a constituit polul patriotico-suveranist sau cum se va numi în final care va fi format din AUR, Partidul Republican despre care am vorbit plus Alianța Național Țărănistă, condusă de către Radu Ghidău, reprezintă, dacă vreți, știrea politică a momentului și vorbim despre politică în sine, nu despre guvernare sau formări de guverne.

În sală, unde au fost vreo o mie de oameni, într-un mod decent, organizat, au fost prezenți de asemenea și marele nostru actor, Florin Zamfirescu, generalul Chelaru, Ionel Ciupe, au fost pomeniți Cristian Terheș și Gheorghe Piperea ca făcând parte din acest nucleu de constituire a acestui pol; desigur că vor fi multe alte nume în perioada următoare, nume cu mare notorietate, respectiv tracțiune electorală. M-am uitat puțin la filmul prezentat pe Știri pe surse și am văzut o manifestare politică clară, modestă, românească, cu stângăcii inerente, dar cu multă determinare.

De ce zic că pașii, inspirați, desigur, de către George Simion, sunt strategici? În primul rând, pentru că se fac în paralel cu această rotativă, care iscă doar curiozitatea amatorilor, nu vreun entuziasm politic, dar se face și într-un mod cvasi-concomitent cu constituirea polului rezerviștilor Securității, cum am numit eu polul format din USR, PMP și Forța Dreptei, un pol coordonat de către Factorul Extern. De ce zic că acest pol patriotico-suveranist constituit ieri ar putea deveni favoritul alegerilor din 2024? Vă explic. Deși nu au resurse financiare importante, faptul că deranjează că au oameni cu notorietate și vor prezenta și prezintă deja teme extrem de populare pentru români îi vor face țintă, adică vor fi foarte atacați. Tocmai aceste atacuri îi vor ajuta pe cei din acest pol să intre în dezbatere, de la dezbaterea națională, până la dezbaterea pe regiuni, până la dezbaterea de pe străzi, până la dezbaterea de la restaurante și așa mai departe. Dacă vor rămâne la fel de curajoși, cum au dovedit că sunt constituind acest pol, vor avea succes, însă este o condiție necesară, clar că nu e și suficientă, dar este necesară.

UNITATEA. Fără unitate, care le va fi testată mult mai dur decât își închipuie ei, acest pol nu va avea succes; dar dacă vor asigura această unitate internă, eu prognozez astăzi că acest pol ar putea fi favoritul alegerilor din 2024 și este ușor de priceput acest lucru. Bazinul polului rezerviștilor securității, adică bazinul Factorului Extern, e de maximum 20%. USR, PMP, Forța Dreptei cam pe acolo pot să meargă, maximum-maximorum. PSD și PNL se vor restrânge la un maximum 30%, plus UDMR-ul cu 5%, deci undeva se dispută cca. 50% (+/-) din voturile electorale în anul 2024. Totul se joacă.

Când am vorbit despre unitate, sigur că am vorbit și despre adunarea în acest pol patriotico-suveranist al tuturor mișcărilor relevante și, desigur, care doresc. Sunt sincere aceste mișcări atunci când asumă ceva despre România. Și ca un fapt divers, care nu este lipsit de importanță, mi-a povestit Anca Alexandrescu, spre exemplu, că aseară emisiunea cu profesorul Florin Colceag și cu Diana Șoșoacă, de la Realitatea Plus, „Culisele Statului Paralel”, a fost lider de audiență, sigur, a fost și tema legată de profesori, cu un vârf de peste 300 și ceva de mii de telespectatori. Adică acest gen de mesaje are potențial, dar acest gen de mesaje nu este doar atributul partidelor din acest pol, ci și al altora. Țineți minte: UNITATE, acesta este cuvântul cheie.

