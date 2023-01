Deputatul clujean Radu Molnar (USR) a precizat pe o rețea de socializare că orice antreprenor, chiar dacă are încasări sau nu, este obligat de Guvernul Ciucă la plata a 14.712 lei pe an. Mai exact, noile taxe și impozite introduse pentru microîntreprinderi nu reprezintă altceva decât o lovitură puternică pentru toți cei care au o afacere în această țară.



„Pentru că tot mai mulți antreprenori încep să realizeze ce dezastru a făcut guvernul cu microîntreprinderile. De la 1 ianuarie, nu doar că a scăzut limita de cifră de afaceri și toți antreprenorii trebuie să plăteasca cei 14.712 lei pe an (taxele dintr-un salariu minim), dar un cetățean nu mai are voie să dețină mai mult de 3 microîntreprinderi!

Singurul motiv este că așa a vrut clasa politică. Nu exista studii, explicații, raționamente. Doar ordine, de la niște oameni care n-au făcut în viață lor decât afaceri cu statul. Iar pentru firmele abonate la PNDL, Anghel Saligny, etc. ce e un impozit în plus sau în minus? Oricum ei au firme cu un singur angajat care gestionează milioane de euro…

Dar ce se va întâmpla cu restul românilor care au curajul de a fi antreprenori aici?

1) Unii oameni vor închide întreprinderea și vor trece la negru total.

2) Alții, dacă au mai mult de 3 microîntreprinderi, va trebui să își găsească rude sau prieteni apropiați ca să își transfere părțile sociale.

3) Pentru cei care ajung pe impozitul pe profit, reîncepe practica punerii oricărei cheltuieli pe firmă. Vor strânge facturi și bonuri pentru orice. Nu contează, hârtii să fie.

Și prin treaba asta, se mai da o pârghie de șantaj ANAF-ului care va veni în control și va respinge din cheltuieli. Cât de multe, depinde de mărimea șpăgii pe care o cer sau o primesc. Oricum, ceva vor găsi pentru că “bate la ochi să se ducă în control și să nu găsească chiar nicio cheltuială nedeductibilă!”

Și toate astea se întâmplă datorită unei clase politice care vrea să își lărgească controlul mereu asupra tuturor aspectelor vieții din România. Și dacă se poate, să încaseze până la ultimul leu de la ultima persoană care mai muncește cinstit în țara asta”, a precizat Radu Molnar.

Citește și: Un parlamentar clujean anunță proteste de amploare împotriva privatizării Romsilva