Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local, relatează News.ro, citat de stiripesurse.ro.

Această prevedere apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică.

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condiţiile în care ”sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi” şi anunţă că administraţiile locale vor avea şi alte instrumente prin care îi vor putea constrânge pe contribuabili să achite datoriile către bugetele locale.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea, că autorităţile locale vor avea noi instrumente pentru a încasa impozitele, în contextul în care una dintre direcţiile propuse de proiectul de reformă administrativă al Ministerului Dezvoltării vizează creşterea capacităţii financiare şi a capacităţii de încasare a veniturilor la nivelul autorităţilor publice locale.

”La creşterea capacităţii financiare veţi vedea foarte multe propuneri, noutăţi în ceea ce priveşte încasarea, noi instrumente pentru autorităţile locale de a încasa impozitele: constrângeri în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii de construcţie, dacă ai datorii nu poţi să mai iei autorizaţie de construcţie, constrângeri în ceea ce priveşte permisul de conducere, constrângeri în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme, dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poţi să-ţi înmatriculezi maşina nou cumpărată, nu poţi să-ţi recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile, din ajutorul social se pot reţine, nu total, dar parţial sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna.