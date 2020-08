Guvernul Orban a sesizat Curtea Constituțională referitor la legea care majorează pedepsele pentru agresiunile sexuale împotriva minorilor.

Actul normativ, adoptat decizional de către Camera Deputaților pe 30 iunie, introduce și prevederea potrivit căreia violul și actul sexual cu un minor sunt infractiuni pentru care prescripția nu înlătură răspunderea penală.

Guvernul argumentează că reglementarea încalcă Legea fundamentala deoarece „instituie un tratament discriminatoriu între persoanele care au comis infracțiuni de o gravitate similară, în sensul în care nu pot fi identificate rațiuni obiective pentru alegerea acelor infracțiuni care urmează a fi imprescriptibile”, transmite ziare.com.

„Legea, în forma adoptată de Camera Deputaților, ridică unele probleme de constituționalitate, după cum urmează:

Pct. 1 si 2 ale art. I al Legii prevad modificarea art. 153 din Codul penal, privind prescriptia raspunderii penale si art. 154 privind termenele de prescriptie a raspunderii penale, in sensul instituirii imprescriptibilitatii raspunderii penale pentru faptele de viol (art. 218 din Codul penal) si act sexual cu un minor (art. 220 din Codul penal).

Aceasta reglementare poate ridica probleme din perspectiva raportarii la art. 16 din Constitutie intrucat instituie un tratament discriminatoriu intre persoanele care au comis infractiuni de o gravitate similara, in sensul in care nu pot fi identificate ratiuni obiective pentru alegerea acelor infractiuni care urmeaza a fi imprescriptibile. Astfel, solutia legislativa aleasa pare arbitrara si discriminatorie fata de persoanele care savarsesc infractiuni de viol sau act sexual cu un minor, infractiuni pentru care va opera imprescriptibilitatea raspunderii penalee, in timp ce alte fapte de o gravitate cel putin egala si de natura similara vor fi in continuare supuse curgerii termenelor de prescriptie.

Este adevarat ca infractiunile contra libertatii si integritatii sexuale au un specific aparte si ca, din cauza traumelor provocate victimelor, in multe cazuri trece o perioada considerabila de timp pana cand acestea pot aduce la cunostinta organelor judiciare fapta comisa, iar din aceasta perspectiva s-ar putea justifica si introducerea unor termene de prescriptie prelungite pentru faptele contra libertatii si integritatii sexuale.

Chiar si cu luarea in considerare a acestor aspecte insa, din perspectiva autorului infractiunii, ar putea si discutabila aplicarea unui tratament diferit fata de autorii unor alte infractiuni pedepsite de legea penala la fel de aspru (enumeram cu titlu de exemplu fapte precum cele de coruptie, tortura, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, tradare).

Cu atat mai mult insa nu poate fi justificata in mod obiectiv si rezonabil diferenta de tratament fata de autorii unor infractiuni de aceeasi natura, susceptibile a avea un efect similar asupra victimelor si prin urmare a produce acelasi decalaj in sesizarea organelor judiciare”, arată sesizarea formulată de Guvern la CCR.

Executivul aminteste de o decizie a Curții din 2003, prin care a statuat că diferența de tratament trebuie să aibă la bază justificări obiective, astfel încât să nu încalce articolul 16 din Constituție, care se referă la egalitatea de drepturi.

„Amintim ca, in jurisprudenta sa constanta, Curtea Constitutionala a statuat ca o diferenta de tratament trebuie sa se bazeze pe justificari obiective si rezonabile pentru a nu reprezenta o incalcare a art. 16 din Constitutie:

<< Acesta presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii in care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite. Ca urmare, situatiile in care se afla anumite categorii de persoane trebuie sa difere in esenta pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar aceasta deosebire de tratament trebuie sa se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational (a se vedea, in acest sens, cu titlul exemplificativ Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003). (…) Principiul egalitatii in drepturi nu inseamna uniformitate, incalcarea principiului egalitatii si nediscriminarii existand atunci cand se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara o motivare obiectiva si rezonabila, sau daca exista o disproportie intre scopul urmarit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite >> „, potrivit sesizarii.

De asemenea, Guvernul aduce în discuție și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care spune același lucru.

„In acelasi sens este si jurisprudenta constanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat, in aplicarea prevederilor art. 14 din Conventia privind apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale privind interzicerea discriminarii, ca reprezinta o incalcare a acestor prevederi orice diferenta de tratament savarsita de stat intre indivizi aflati in situatii analoage, fara o justificare obiectiva si rezonabila”, conchide sursa citata.

Pe 30 iunie, Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul de lege al deputatului neafiliat Oana Bizgan prin care se măreau pedepsele pentru infracțiuni sexuale.

„Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi”.

De asemenea, este prevazută pedeapsa cu închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: „fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de catre o persoana care convietuieste cu victima; apta a avut ca urmare vatamarea corporala sau a pus in pericol viata victimei in orice alt mod”.

Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele au fost comise față de un minor în sau de către o persoana care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.

sursă- Alfred Simonis/ Facebook

Alfred Simonis: Guvernul Orban este apărătorul pedofililor, violatorilor și prădătorilor sexuali

Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a afirmat că Guvernul Orban este apărătorul pedofililor, violatorilor și prădătorilor sexuali din cauza faptului că Executivul a atacat la Curtea Constituțională „legea votată de Parlament prin care aceste bestii ar fi putrezit în închisoare”.

El a precizat că este abominabil că Guvernul nu a dublat alocațiile pentru copii, însă „îi apără cu înverșunare pe cei care distrug vieți de copii”.

„Guvernul Orban este aparatorul pedofililor, violatorilor si pradatorilor sexuali! Guvernul Orban moare de grija tuturor acestor nenorociti! Pe care ii considera discriminati! De asta a contestat la CCR legea votata de Parlament prin care aceste bestii ar fi putrezit in inchisoare! Abominabil! Alocatiile copiilor nu le-a dublat, dar ii apara cu inversunare pe cei care distrug vieti de copii. Pentru Orban si gasca sa din Guvern nu conteaza viitorul Romaniei. Conteaza doar ca pedofilii sa nu fie discriminati!”, a scris Alfred Simonis luni pe Facebook.

Liderul deputaților PSD a adăugat că Exectivul consideră și că hoții nu trebuie discriminați.

„La fel cum, in viziunea Guvernului PNL, hotii nu trebuie discriminati! Cei care fura cu zece maini din banul public cu achizitii, cei care violeaza, toti si-au gasit un zid de protectie in guvernarea PNL!”, a conchis Simonis.