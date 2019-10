Potrivit ultimelor estimări, Ludovic Orban se bazează pe un număr de 221 de voturi pentru învestitea Guvernului în Parlament, au declarat surse din conducerea PNL, pentru MEDIAFAX. Pentru a fi validat Executivul, sunt necesare 233 de voturi în plenul reunit, ceea se înseamnă că liberalilor le lipsesc 12 voturi.

În momentul de faţă grupurile PNL de la Camera Deputaţilor şi Senat au un număr total de 96 de parlamentari. Mihăiţă Găină, fost deputat PSD care a semnat şi votat moţiunea de cenzură pentru demiterea Cabinetului Dăncilă este posibil să se afilieze grupului PNL de la Cameră, au adăugat sursele citate.

Calculul făcut de liberali precizează 221 de voturi „sigure” pentru Guvern, având în vedere că există parlamentari din partea USR care au probleme de sănătate şi nu pot fi prezenţi.

Potrivit calculelor matematice, ar putea vota de 39 de parlamentari USR, 30 de la UDMR, 97 de parlamentari PNL, 24 de parlamentari ALDE şi 18 de la PMP. Totodată, mai există 16 parlamentari din partea minorităţilor care susţin Guvernul, 224 de parlamentari în total. Pentru ca Guvernul Orban să fie învestit este nevoie de 233 de voturi „pentru”. Pro România nu va vota în Parlament pentru Guvernul PNL Parlamentarii Pro România nu vor vota noul Guvern al premierului desemnat Ludovic Orban, a anunţat liderul partidului Victor Ponta, miercuri, la finalul negocierilor cu preşedintele PNL. „Vom susţine un guvern doar atunci când vom fi convinşi că proiectele de competenţă, de profesionalism pentru electoratul nostru de centru-stânga sunt reprezentate. Sunt la al patrulea mandat, nu am votat decât guvern despre care am avut toate datele că pot să reuşească. Ştiţi că nu am susţinut nici Guvernul Cioloş. Nu vom vota acest Guvern al domnului Orban, PNL şi probabil că şi de data asta vom avea dreptate”, a afirmat Victor Ponta, miercuri, la Parlament. Întrebat dacă parlamentarii Pro România vor participa la plenul reunit unde va fi dat votul de învestire a noului Executiv, Victor Ponta a răspuns: „O să discutăm acest lucru”. „Ne-am înţeles pe un singur lucru. Vom susţine cei de la Pro România alegeri anticipare pentru Parlament. Din punctul nostru de vedere se pot realiza şi au şi sens pentru binele tuturor, să le facem odată cu cele locale”, a completat Ponta. Victor Ponta a avut o întâlnire cu Ludovic Orban, miercuri, la Parlament, unde a discutat cu liderul PNL despre formarea noului Guvern. PMP nu a ajuns la un consens pentru susţinerea Guvernului Orban. Membrii partidului condus de Eugen Tomac sunt nemulţumiţi de faptul că liderul PNL i-a informat că nu vrea înfiinţarea Ministerului pentru Relaţia cu Moldova şi nici emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind alegerea primarilor în două tururi. De cealaltă parte, Ludovic Orban a afirmat că Guvernul va fi unul monocolor, format numai din liberali. Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, marţi, că a ajuns la un acord cu PNL în privinţa tuturor cerinţelor ALDE, astfel că formaţiunea politică va decide în forurile statutare susţinerea învestiturii Guvernului condus de Ludovic Orban. USR a publicat, marţi, acordul politic propus PNL pentru ca parlamentarii Uniunii să voteze pentru învestirea guvernului Orban, liderul formaţiunii, Dan Barna, afirmând că mai sunt doar câteva formulări asupra cărora vor cădea de acord în zilele următoare. Printre condiţiile cuprinse în document se numără abrogarea OUG 114, revenirea la alegerea primarilor în două tururi, abrogarea legii recursului compensatoriu, desfiinţarea pensiilor speciale, susţinerea iniţiativei „Fără penali în Funcţii Publice”, implementarea recomandărilor din raportul MCV. USR şi PNL susţin că soluţia cea mai bună pentru rezolvarea crizei politice o reprezintă alegerile anticipate şi vor relua după alegerile prezidenţiale eforturile de negociere a unui pact politic care să ducă la organizarea de alegeri anticipate. Kelemen Hunor a afirmat, marţi, că Guvernul Orban are şanse să fie validat în Parlament, însă UDMR vrea un acord scris de colaborare. Parlamentarii maghiari cer ca Guvernul să nu dea OUG în Justiţie, sistemul electoral sau administraţie şi să vină cu un buget de stat până pe 15 decembrie. Orban: Şansele de a reuşi sunt în picioare. Continuăm negocierile cu parlamentari inclusiv din PSD Ludovic Orban a declarat, miercuri, că se aştepta ca Pro România să nu voteze Guvernul în Parlament, însă şansele de a reuşi învestitura unui Guvern condus de el rămân în picioare. Orban a adăugat că PNL poartă negocieri individuale, inclusiv cu parlamentari din PSD. „Sincer să vă spun nici nu aveam foarte mari aşteptări. Îmi este greu să înţeleg această atitudine. Votezi o moţiune, apoi nu participi la învestirea unui Guvern care să înlocuiască Guvernul Dăncilă. E o contradicţie în atitudini, dar nu e surprinzătoare. Mă aşteptam la această poziţie în mod evident, asta nu înseamnă că şansele de a reuşi învestitura Guvernului nu rămân în picioare. Continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenţi, parlamentari care se află în diferite situaţii. Purtăm discuţii individual cu parlamentari din PSD. Nu purtăm nicio negociere instituţională cu PSD. Nu avem ce discuta cu PSD”, a afrimat Ludovic Orban, după negocierile purtate cu Pro România.