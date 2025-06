Clujul se transformă încet într-un mini-Oser fără reguli, iar autoritățile par să aibă ochelari de cal. În curtea fostei Imprimerii Ardealul, unde cândva domnea ordinea, domnește acum haosul: rânduri de rulote cu mâncare improvizată, livratori care zboară cu scuterele peste spațiile verzi, trotuare și chiar pe contrasens, iar localurile „de alimentație publică” funcționează mai mult cu speranță decât cu autorizații.

Una dintre rulote, prinsă în flagrant că funcționa fără acord de funcționare, a fost închisă și amendată cu suma ridicolă de 400 de lei – echivalentul a 2-3 comenzi de shaorma. Patronii au încercat să tragă de timp și au contestat sancțiunea, dar Judecătoria Cluj-Napoca a spulberat pretențiile lor: lipsa documentelor legale e clară și nescuzabilă.

Mai grav este că acea rulotă nu e o excepție, ci doar vârful icebergului. Locul s-a umplut de afaceri improvizate, „restaurante” fără autorizații, mirosuri grele de mâncare care sugrumă locatarii și distrugere constantă a spațiilor verzi. Livratorii transformă zona într-un fel de circuit de Formula 1 pe trotuare.

Și totuși, Poliția Locală, Garda de Mediu, DSP și restul instituțiilor responsabile par că n-au miros, n-au ochi și n-au urechi. Sesizările oamenilor rămân fără efect. Legea se aplică selectiv, iar abuzul urbanistic se extinde cu viteză, în timp ce autoritățile își păzesc confortul birocratic.

„În fapt, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției din data de 30.05.2023 (fila nr. 30 din dosar) petenta ###### ######## ########## S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400 lei și suspendarea activității pentru punctul de lucru până la obținerea acordului de funcționare, reținându-se că în urma controlului efectuat în data de 29.05.2023, în jurul orei 15.52, la imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989, nr. 146, jud. Cluj, în curtea interioară, pe partea dreaptă, s-a constatat că societatea petentă desfășoară activitatea într-o rulotă mobilă de tip fast-food, cu servire la geam (takeaway), având codurile CAEN nr. 4781, 4789, 4799, 5610 – restaurante, 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – alte servicii de alimentație și 5630 – baruri și alte activități de servire a băuturilor, fără să dețină acord de funcționare și aprobare de orar eliberat de Primăria municipiului Cluj-Napoca.”, a reținut instanța.

Magistrații au subliniat că lipsa acordului de funcționare emis de Primărie reprezintă o încălcare clară a legislației în vigoare. Instanța a arătat că firma fusese informată în prealabil despre lipsurile din dosar, dar a început demersurile pentru obținerea documentelor necesare abia după ce a fost deja sancționată.

Mai mult, judecătorii au arătat că susținerea firmei — cum că, fiind vorba de o rulotă mobilă, nu era nevoie de acord de funcționare — nu a fost dovedită și nu este susținută de legislație.

„Referitor la susținerea petentei conform căreia aceasta ar fi deținut toate documentele necesare desfășurării activității (în acest sens partea menționând certificatul de înregistrare O.R.C., certificatul constatator emis de O.R.C. Cluj, documentul de înregistrare sanitar-veterinară, notificarea de certificare de sănătate publică și acordul/autorizația emisă de I.S.U. Cluj), aceasta este neîntemeiată, iar în acest sens instanța observă că petenta omite tocmai acordul de funcționare eliberat de autoritatea locală, necesar potrivit dispozițiilor legale expuse în prealabil.

Sub acest aspect, împrejurarea că în cuprinsul notei de constatare a Gărzii de Mediu Cluj s-a consemnat mențiunea „acord de funcționare – nu este cazul” (f. nr. 12) nu prezintă relevanță, întrucât această instituție nu are competență în materie comercială, în timp ce susținerea petentei potrivit căreia „deplasându-mă la sediul Primăriei Cluj-Napoca, am aflat că pentru desfășurarea activității nu era necesară obținerea acordului de funcționare și a orarului de funcționare, întrucât incinta în care se desfășura activitatea este o rulotă mobilă” este o simplă afirmație nedovedită.

Dimpotrivă, din cuprinsul adresei eliberate de intimată, depusă la filele nr. 48-50, reiese că petenta a fost informată cu privire la neregularitățile identificate, însă petenta, deși a răspuns în sensul că va acoperi omisiunile, nu a transmis documentele solicitate de intimată, necesare în vederea eliberării acordului de funcționare.

De altfel, toate aceste demersuri ale petentei au fost efectuate începând cu data de 20.06.2023, ulterior momentului la care a fost sancționată contravențional.”, au motivat judecătorii clujeni.