Un tânăr din Sibiu, care s-a mutat de curând în Cluj-Napoca, a fost aspru criticat pe rețelele sociale pentru comportametul său agresiv și a postărilor îngrijorătoare. Unii dintre cei care au postat pe rețelele sociale susțin că tânărul este dispus să recurgă și la violență pentru a-și atinge scopurile.

Potrivit postărilor sale din online, tânărul spune că are autism și ADHD și că nimeni nu-i înțelege problemele, fiind un singuratic.

„Avand in vedere ca stiu de ani intregi ce posteaza, cred ca sufera de ceva, insa nu vreau sa imi dau cu parerea unde nu imi e locul. In orice caz, el devine extrem de agresiv daca nu obtine ce vrea, facuse un live pe insta in care zicea ca e in stare sa omoare oamenii in bataie”, se arată într-un comentariu.

De asemenea, pe rețeaua socială Reddit, un sibian a susținut că acest tânăr ar fi implicat în hărțuirea fetelor minore. Potrivit acestuia, în urmă cu mai mulți ani, individul a fost implicat într-un scandal de proporții în Sibiu, după ce a trimis poze și mesaje de conținut sexual explicite către adolescente cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani.

Într-un alt episod, tânărul a încercat să organizeze un eveniment sub titlul „Oameni Singuratici” în Cluj-Napoca, programat pentru data de 30 octombrie, dar nimeni nu s-a prezentat la întâlnire. Evenimentul a fost găzduit de tânărul în cauză pe numele său de Facebook Darius Hermannstadt, care, în mijlocul lunii octombrie, a postat un mesaj acid, criticând clujenii pentru aroganța lor și exprimându-și frustrarea față de lipsa unor prieteni adevărați în ultimii 25 de ani. De asemenea, Hermannstadt se laudă că deține un IQ peste medie și că a primit o educație aleasă, în comparație cu restul.

Pericol pentru fetele din cămin: Foarte dubios sa fiu sinceră, nu cred că autismul se manifestă așa

„Cel mai tare ma dezgusta atitudinea asta aroganta, mai ales a ardelenilor, și o zice un alt ardelean, ca să nu zică îs oltean sau mai știu eu ce, ca îs cam rasiști ardelenii și prosti mulți. (…) Fiind născut la oraș am primit o educație superioara majorității și de când am fost mic am încercat sa găsesc oameni ca în familia mea. Și nu am găsit chiar nici un roman educat. ”, a scris Darius Hermannstadt pe pagina sa de Facebook.

Darius a mai susținut, în postarea sa, că există multă „prostie și curvăsăreală” în Sibiu, București și Cluj, iar ca bărbat „a plâns și a suferit constant din cauza singurătății și neînțelegerii.”

„Mai ales când știu ca am fost la psihologi și psihiatrii și ei zic ca sunt peste medie IQ. Dar ca autist, adaptarea mea sociala la golănie e 0.”, se mai arată în postare.

Pe lângă evenimentul „Oameni singuratici”, mai multe persoane susțin că a încercat să organizeze și un sex-party unde să participe fete și băieți. Zeci de persoane au intervenit imediat și l-au pus la colț și l-au acuzat că vrea să profite de fete și să abuzeze de ele.

Mai mult decât atât, într-un comentariu la postarea de pe Reddit, un internaut preciza că tânărul intra în băile de la fete din căminele H10 și H13. De asemenea, alții susțin că nu a fost găsit în baza de date a Universității, ceea ce ridică multe semne de întrebare.

Pe contul lui de Instagram, tânărul postează mesaje prin care susține că totul este o înscenare și că există anumite persoane care doresc să-i facă rău, continuând, de altfel, să amintească tuturor că are probleme să se adapteze și să-și facă prieteni noi. Potrivit postărilor din online, tânărului i s-au făcut mai multe plângeri.

