Multe viitoare mamici se confrunta cu hemoroizii in sarcina, aparitia lor fiind rezultatul modificarilor pe care le suporta corpul in aceasta perioada.

Cu toate ca termenul este cel mai des folosit ca definind o afectiune, toata lumea are hemoroizi. Hemoroizii sunt, de fapt, vasele de sange localizate chiar sub membranele mucoase ce captusesc partea inferioara a rectului si a anusului.

In continuare ne vom referi la hemoroizi ca fiind afectiunea propriu-zisa sau boala hemoroidala ce apare atunci cand venele din jurul rectului si anusului devin inflamate si se dilata. Acestia se impart in doua mari categorii: interni, adica hemoroizii care apar in rectul inferior, si externi, hemoroizii care se dezvolta sub pielea din jurul anusului. Hemoroizii externi sunt cei mai incomozi, deoarece, pe langa sangerari, sunt durerosi si pot provoca mancarimi.

In sarcina, hemoroizii apar din cauza ca nivelul crescut de progesteron face ca peretii venosi sa se relaxeze si sa fie mai predispusi la inflamare. De asemenea, odata cu cresterea in volum a uterului, acesta exercita presiune pe vasele aflate pe peretele posterior al abdomenului, ingreunand circulatia sanguina, in special intoarcerea venoasa, si conducand la dezvoltarea hemoroizilor.

Un alt factor care contribuie la aparitia lor este constipatia, stare frecvent asociata cu sarcina, ce creste presiunea in zona pelvisului, determinand la inceput congestia plexurilor hemoroidale si apoi, prin persistenta, aparitia dilatatiilor hemoroidale.

Pentru a evita dezvoltarea acestei afectiuni, este important ca tranzitul intestinal sa fie sanatos, obiectiv ce se poate atinge prin consumarea alimentelor bogate in fibre si a unui minim de 2 litri de lichide pe zi.

Totodata, se recomanda folosirea laxativelor pentru regularea consistentei scaunelor, iar daca nu exista complicatii in sarcina care sa oblige la repaus, viitoarele mame ar trebui sa fie active pentru a-si imbunatati circulatia, sa faca exercitii usoare si sa evite pe cat posibil sedentarismul.

Tratamentul hemoroizilor in sarcina

Cu toate ca boala hemoroidala nu este periculoasa nici pentru mama, nici pentru fat, ea poate fi extrem de deranjanta. De la bun inceput, este bine de stiut ca in timpul sarcinii nu este recomandat un tratament medicamentos sau o interventie chirurgicala. Simptomatologia hemoroizilor poate fi ameliorata prin aplicari locale de comprese cu gheata pe zona afectata, de cateva ori pe zi, sau bai de sezut in apa calduta, timp de 10-15 minute.

In cazul in care disconfortul este major, este indicata vizita la un medic proctolog. Cele mai multe afectiuni hemoroidale pot fi tratate prin schimbari de dieta si metode minim invazive efectuate cu succes si in sarcina. Asta pentru ca terapiile moderne se fac rapid, fara intreruperea activitatilor zilnice, fara anestezie si fara durere.

Ligatura cu benzi elastice este o astfel de interventie si consta in plasarea unei benzi de cauciuc natural la baza mucoasei masei hemoroidale. Banda elastica va opri aportul sangvin care alimenteaza hemoroidul si va conduce la desprinderea lui in termen de cateva zile.

Cu toate ca ligatura cu benzi elastice are o mare rata de succes in tratarea hemoroizilor, numai medicul specialist poate sa stabileasca cu exactitate planul de tratament in functie de specificul medical al fiecarui pacient in parte.