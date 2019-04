Horia Georgescu, fostul preşedinte al Angenţiei Naţionale de Integritate, reacţionează la scrisoarea adresată de George Maior membrilor Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI.

După ce Maior a contestat vehement concluziile raportului Comisiei SRI prin care este acuzat de poliţie politică, Georgescu îl acuză de minciună pe fostul şef al Serviciului Român de Informaţii.

„Din păcate în Vinerea Mare trebuie să răspund delațiunilor mincinoase. Unii nu au scrupule nici măcar în această perioadă. In plus, iar încearcă sa se substituie nelegitim unei instituții, încercând sa minimizeze aportul , intruziunea și miza personală exclusivă”, a scris Horia Georgescu pe contul de Facebook.

”George Maior are, măcar o dată în viața lui, dreptate: eu am fost și sunt, într-adevăr, doar un cetățean – nu am construit un sistem paralel de putere, nu am folosit oameni și instituții pentru scopuri politice, nu mi-am folosit funcția pentru foloase personale.

Și, ca orice cetățean care nu are nimic de ascuns, pot proba și că mă întâlneam cu Maior în privat și că, deci, fostul șef al intelligence-ului românesc minte grosolan, disperat și lipsit de orice inteligență. De altfel, probele mele au fost depuse la Comisia de control a SRI iar Maior știe de existența acestora. Așa cum știe și că o notă a SRI, care-l incrimina, a fost distrusă (oare la cererea cui?), dar recuperată de SRI și trimisă Comisiei.

Înțeleg, prin urmare, că GM neagă realitatea care îi este defavorabilă și chiar încearcă să minimalizeze faptul că a orchestrat atacuri directe la actualul președinte al României, dar și la alți oameni politici. Trebuie, însă, să-i reamintesc lui Maior că raportul care conține toate aceste fapte dovedite cu imagini și documente a fost votat de toți membrii Comisiei (mai puțin unul, care a votat împotrivă “din oficiu” , fără să motiveze, deși în cadrul comisiei s-a declarat siderat de aspectele relatate necontestând răspunsurile oferite de subsemnatul, prin întrebări adresate chiar de către domnia sa). Așa că, între o scrisoare pierdută a unuia care minte ca să-și salveze pielea și un raport asumat atât de putere, cât și de opoziție, consider credibil raportul”, scrie Horia Georgescu pe Facebook.

Sursa: evz.ro