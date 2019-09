Primarul comunei Florești, Horia Șulea, reacționează după ce a apărut un anunț pe olx.ro, conform căruia un așa-zis dezvoltator imobiliar vinde apartamente cu mențiunea că e dispus să ofere o reducere de 15% pentru cine va vota la viitoarele alegeri locale cu Horia Șulea. Primarul spune că anunțul ce a fost șters ulterior arată disperarea celor care nu sunt capabili de nimic.

”Dragii mei dragi,

Disperarea e mare! Deschiderea scolii, satisfactia miilor de parinti si sutelor de copilasi, finalizarea cresei, inceperea lucrarilor la modernizarea strazii Eroilor, succesul Sarbatorii florestenilor/Produs de Cluj, inceperea lucrarilor la Parcul de joaca de pe locatia fostului Poligon, apropierea solutiei pentru Drumul de pe partea de Sud si anuntul realizarii unei noi scoli si a unei gradinite in zona Eroilor/Porii, starnesc josnice si penibile actiuni. Zilele trecute niste cenusii oameni de nimic au incercat a transforma Sarbatoarea florestenilor intr-un circ politic. Or, la Floresti, in cadrul unui eveniment public, se face strict politica bunului simt!

Acum citesc un aberant text despre ceva anunt de pe olx. Anonim, facut la caterinca, cu trimiteri la persoana mea, la vot, si alte prostii. De parca cineva ar putea de pe acum dovedi sau garanta cum va vota in 2019, 2020 sau 2014….Si, bineinteles, intre timp disparut din online. Dar, musai, preluat cu surle si trambite de trompetistii cenusiiilor personaje de nimic, care sunt capabile doar de glumite abjecte, de circ si scandal. Atat. De fapte, de realizari, de solutii, de un plus pentru Floresti – nici vorba din partea lor.

Cenușii oameni de nimic, care in viata voastra nu ati realizat un lucru cat de marunt, care inafara de a critica, contesta si scormoni fantasmagorii nu sunteti capabili de nimic altceva, va urez succes in disperarea voastra. Sunt pregatit. Cenusiiilor, la toate prostiile voastre voi raspunde cu inca o fapta. Cu inca o realizare. Florestiul a pornit pe un drum frumos si sanatos. Disperarea unora nu va putea opri vointa zecilor de mii de floresteni, care aleg normalitatea, dezvoltarea si un continuu plus valoare adus nivelului de trai si de educatie”, spune primarul Horia Șulea.