In cazul in care nu ai auzit pana acum, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit de pe piata din Romania ii asteapta pe clujeni intr-un nou magazin cu o suprafata de 23.000 de metri patrati. Familia Hornbach se mareste din nou, de data aceasta in Cluj. Inca din aceasta vara, amenajarile, proiectele si constructiile vizitatorilor au un partener de nadejde, cu o multime de produse disponibile la raft si pe comanda!

Iata ce poti gasi la noul magazin Hornbach!

O multime de produse disponibile la raft

Inca din luna iulie a acestui an, clientii se pot bucura de un sortiment vast de aproximativ 55.000 de produse aflate mereu in stoc si altele 29.000 disponibile online pe comanda. Articolele disponibile la raft fac parte din departamentul de feronerie, ce cuprinde 9.500 de produse, zone pentru instalatii electrice si corpuri de iluminat de peste 600 de produse inteligente, dar nu numai. Departamentul deco sta la dispozitia vizitatorilor cu oferte multiple si spatii amenajate pentru a servi inspiratiei clientilor. Acestia beneficiaza de o varietate de usi de interior in Hornbach Cluj, precum si de exterior, 200 de modele de parchet si peste 5.600 de metri patrati de mochete, perdele si draperii. Nu in ultimul rand, clujenii se vor bucura de aproximativ 60.000 de litri de vopseluri in nuante cat mai diferite, pentru a satisface orice gust si nevoie.

Un departament de Gradina cu 5.200 de metri patrati

Zona de Gradina si cea de Zoo vor cuprinde peste 500 de articole pentru amenajari exterioare si interioare. Printre acestea se numara: pavaje, borduri, dale, elemente de gard si multe altele. De asemenea, vizitatorii beneficiaza de peste 600 de modele de ghivece, 150 de tipuri de ingrasaminte pentru plante, arbusti sau pomi fructiferi, dar si de un sortiment de 700 de seminte pentru legume si flori. Chiar si pentru cei mai pretentiosi, zona dedicata gratarului are o mutime de produse si accesorii aferente acestuia in cele mai variate modele.

In ceea ce priveste departamentul de Zoo si acvaristica, acesta are o suprafata de peste 150 de metri patrati, fiind dedicat tuturor iubitorilor de animale. Clujenii au la dispozitie hrana pentru caini si pisici, dar si 2.000 de pesti din specii diferite si solutii pentru ingrijirea acestora. Toate produsele provin atat de la furnizori internationali de renume, cat si de la producatori locali consacrati.

Unul dintre cele mai complexe Drive-in-uri

Zona de Drive-In ocupa 6.900 de metri patrati unde vizitatorii gasesc orice material le este necesar in constructia locuintelor: izolatii, sape, tencuieli, gipscarton, mortare, adezivi, BCA, caramida, betoniere, lemn si multe altele. De asemenea, unul dintre avantajele principale ale magazinului consta in serviciile de care clientii pot beneficia in derularea proiectelor lor. Printre acestea se numara consilierea profesionala pe care toti angajatii sunt pregatiti si instruiti sa o ofere.

Asadar, nu mai sta pe ganduri si viziteaza chiar acum noul magazin Hornbach Cluj daca nu ai facut-o inca!

