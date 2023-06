Milionarul clujean Laurențiu Russo anunță că hotelul de la Beliș Fântânele va intra în cadrul francizei de lux Hampton by Hilton.

Transilvania Trek a anunțat astăzi semnarea unui contract de franciză cu Hilton Worldwide, pentru operarea hotelului Hampton by Hilton Beliș-Fântânele. Stațiunea Beliș-Fântânele a fost preluată de grupul Transilvania Trek de la UNITA Turism în luna martie 2023. Facilitățile hoteliere actuale vor trece printr-un proces complet de renovare și vor reveni pe piață în toamna anului 2025 sub numele Hampton by Hilton Beliș – Fântânele, oferind oaspeților 70 de camere și facilitati specifice mărcii Hampton by Hilton.

”Semnarea acestui contract validează potențialul turistic al zonei Beliș – Fântânele și reprezintă un pilon important în demersurile noastre de revitalizare și extindere a facilităților stațiunii de pe malul lacului Fântânele. Având în vedere dezvoltarea segmentul domestic al pieței turistice, suntem încrezători în poziționarea și atractivitatea acestei proprietăți”, a spus Andreea Balaj, director general Transilvania Trek.