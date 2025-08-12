Patru cetățeni străini ce se pregăteau să urce în avionul spre Barcelona au fost reținuți pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat.

În cadrul festivalului Untold, inculpații au profitat de aglomerație pentru a fura diferitele obiecte de valoare ale participanților, în special bijuterii. În cele patru zile ale festivalului polițiștii au primit 16 sesizări în privința furtului unor bunuri materiale, cu precădere lănțișoare din metale prețioase.

Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au desfășurat anchete în mijlocul mulțimii pentru a identifica suspecții. În data de 10 august, un cetățean străin în vârstă de 44 de ani a fost depistat și reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de diverse furturi. Ulterior s-a aflat de existența complicilor, respectiv o femeie și doi bărbați.

Pista crucială a venit din partea Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca, ce a furnizat date privind deplasările aeriene ale suspectului, confirmând sosirea acestuia în România împreună cu ceilalți vinovați.

Pe 11 august, complicii au fost depistați pe când doreau să se îmbarce în avionul spre Barcelona. Cei trei au fost prinși chiar înainte de a trece de controlul de securitate, printr-o intervenție rapidă făcută de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, cu sprijinul Poliției municipiului Cluj-Napoca.

Inculpații aveau asupra lor 18 lănțișoare din metal prețioase, cu urme vizibile de rupere, parfumuri, cartușe de țigarete, pachete de cafea și alte bunuri, toate suspecte de a fi provenit din furturi.

În urma probatoriului, și cei trei complici au fost reținuți pentru 24 de ore. La acțiune au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj, asigurând suport tactic pe parcursul intervențiilor.

