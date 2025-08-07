Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță un program special de circulație în perioada 7–10 august, cu ocazia festivalului UNTOLD. Măsurile vizează extinderea transportului de noapte și suplimentarea curselor spre zona centrală, pentru a facilita deplasarea în siguranță a participanților.

Transport de noapte prelungit

Pe durata evenimentului, următoarele linii de noapte urbane vor circula până dimineață:

5N – Aeroport – Centru – Piața Gării

25N – Str. Bucium – Piața Mihai Viteazul – Str. Unirii

54N – Cartier Zorilor – Centru – Cartier Grigorescu

Vor fi operate și linii metropolitane cu program prelungit:

M26 – Cetate Florești – Uzinei Electrice

M41 – Apahida – Aurel Vlaicu

Numărul vehiculelor va fi adaptat în funcție de gradul de aglomerație.

Suplimentări pe liniile urbane

În perioada 6–11 august, CTP suplimentează transportul pe liniile care deservesc zona centrală:

6, 24B, 25, 30, 31, 35, 44, 47 și linia metropolitană M26.

Informații utile:

Orarul curselor este disponibil pe www.ctpcj.ro și în aplicația mobilă www.tranzy.ro

Biletele de noapte pot fi cumpărate de la POS-urile din mijloacele de transport, la tariful de 6 lei (Cluj-Napoca și Florești) și 7 lei (Apahida).

Atenție: Abonamentele și alte titluri tarifare nu sunt valabile pe cursele de noapte.