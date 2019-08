Camera de zi este poate cea mai importanta incapere a fiecarei locuinte moderne, astfel incat aici se desfasoara serile de film, aici se aduna familia in jurul mesei de sarbatori si tot in living se desfasoara petrecerile de neuitat impreuna cu prietenii. Atmosfera din camera de zi, privind din perspectiva amintirilor pe care le aduni in aceasta incapere, este decisiva. Aceasta, la randul ei, depinde de foarte multe aspecte, incepand cu forma si suprafata camerei, dimensiunile si designul pieselor de mobilier, culorile alese, materialele si texturile prezente, caracteristicile podelei si multe altele.

Printre cele mai importante detalii ce pot influenta decisiv atmosfera din living, insa, este calitatea si temperatura de culoare a luminii (atat cea naturala, cat si cea artificiala). Astfel, pentru a putea gasi confortul si a crea atmosfera pe care o doresti in living, va trebui sa alegi corpurile de iluminat potrivite.

Multe dintre camerele de zi din apartamente nu au o distanta foarte generoasa de la tavan pana la podea, astfel incat cea mai indicata solutie cu privire la corpurile de iluminat responsabile cu iluminatul general este reprezentata de o plafoniera. Exista, insa, si living-uri spatioase si cu tavan inalt, in special la case, asadar cele mai potrivite corpuri de iluminat vor fi, fara indoiala, candelabrele. Indiferent de categoria de corpuri de iluminat pe care o alegi, eOrion.ro iti va oferi intotdeauna modelul potrivit atat ca design, cat si ca pret si calitate. Astfel, in cazul in care urmaresti sa iti redecorezi livingul in stil clasic, iata 3 corpuri de iluminat care se vor potrivi perfect viziunii tale:

Candelabru Corte SP5 Ruginiu

Candelabrele din colectia Corte se inscriu in stilul florentin, fiind definite de linii sinuoase si culori de pamant. Acest superb corp de iluminat este lucrat in intregime manual (handmade), atat in ceea ce priveste partea metalica, vopsirea ei si finisarea antichizata. Eleganta si simplitatea ce degaja rafinament recomanda amplasarea acestui candelabru in orice decor clasic, insa trebuie sa tii cont de faptul ca inaltimea acestui corp de iluminat este intre 75 si 105 cm, asadar va trebui sa te asiguri ca inaltimea tavanului depaseste 3 metri. Diametrul acestui candelabru este de 64 cm, iar cele 5 dulii de tip E14 pot fi echipate cu surse LED sau halogen cu o putere maxima de 40W.

Lustra Indra 02495 W5 PAT

Aceasta gama de lustre se incadreaza cu succes in categoria corpurilor de iluminat ideale pentru camerele decorate in stil clasic, fiind un element de contrast multumita finisajului din alama patinata. Aspectul robust este conferit de metalul (otel) de buna calitate utilizat, de incadrarea verticala a suportului de prindere cu tije arcuite din metal si de abajururile din sticla tip alabastru cu inele terminale din metal cu finisaj de alama patinata. Diametrul acestei lustre este de 64cm, iar inaltimea nu depaseste 44cm, motiv pentru care vei avea mai multa libertate in amplasarea acesteia. Duliile de tip E27 permit 5 becuri de mai multe tipuri, printre care LED si incandescente, insa puterea acestora nu va trebui sa depaseasca 60W.

Plafoniera Caesar PL5 Auriu

Aceasta plafoniera face parte dintr-o colectie de corpuri de iluminat somptuoase de inspiratie clasica, care pot face tranzitia catre vremurile moderne prin materialele utilizate si alura zvelta a lor, bogat ornamentata cu cristale in forma de margele de sloiuri de gheata, cu finisaje crom si auriu. Diametrul este de 41cm, iar inaltimea acestei plafoniere nu depaseste 30cm, motiv pentru care poate infrumuseta absolut orice camera de zi, indiferent de regimul de inaltime al etajului. Duliile de tip G9 accepta 5 becuri LED sau halogen cu o putere maxima de 40W.