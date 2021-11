ÎCCJ a programat tocmai pe data de 13 ianuarie 2022 termenul pentru judecarea procesului în care avocații clujeni Mikolt Kapcza si Gabriel Marin. Ei au obtinut la Curtea de Apel Cluj anularea certificatului verde la evenimente, iar ÎCCJ stabilise inițial primul termen la 7.04.2022.

Judecatoarele supreme Maria Andries, Doina Visan si Carmen Maria Ilie au fixat abia la 13 ianuarie 2022 primul termen al recursului dintr-un dosar vizand anularea certificatului verde la evenimente – fie ele publice sau private. Avocatii Mikolt Kapcza si Gabriel Marin au obtinut prima dintre cele doua hotarari rasunatoare din partea magistratului Radu Rares Dusa de la Curtea de Apel Cluj: sentinta din 28 septembrie 2021 de anulare a acelor prevederi din Hotararea de Guvern nr. 531/2021 (privind cea mai recenta prelungire a starii de alerta, cu incepere din 13 mai 2021) care le permit romanilor accesul la evenimente publice (spectacole, meciuri etc.), dar si private (nunti, botezuri s.a.) doar daca prezinta certificatul de vaccinare sau un test COVID negativ. O motivare cat se poate de dura pentru regimul Iohannis-Citu-Arafat, in conditiile in care judecatorul Dusa a subliniat ca HG-ul atacat introduce de facto obligativitatea vaccinarii – ceea ce este ilegal, din moment ce nicio lege nu impune acest lucru. Or, Constitutia Romaniei statueaza – la art. 34 alin. 3 – ca „organizarea asistentei medicale (…) se stabileste potrivit legii”. Deci nicidecum potrivit unui act infralegal, cum este o hotarare de Guvern, a subliniat magistratul de la CA Cluj. In aceeasi sentinta, Dusa a aratat ca discriminarea este cu atat mai grava, cu cat oamenii nevaccinati sunt majoritari in Romania.

Initial cele trei judecatoare de la ICCJ stabilisera primul termen al recursului tocmai pentru data de 7 aprilie 2022. Avocatii Kapcza si Marin au cerut preschimbarea termenului, motiv pentru care tripleta Ilie-Andries-Visan a fixat termenul de judecată pentru ziua de 13 ianuarie 2022.