Daca vrei sa te rasfeti cu un meniu inspirat din gastronomia pescareasca la tine acasa, trebuie sa stii ca ai la indemana extrem de multe optiuni. Nu trebuie sa depui niciun fel de efort, daca vei cumpara preparate specifice, traditionale, pe care le gasesti chiar si in comert. Cauta acele produse 100% naturale, concepute pe baza retetelor autentice din Dobrogea si vei fi surprins de un spectacol al gusturilor.

De pe masa ta nu pot lipsi renumitele rapane marinate in ulei vegetal de floarea soarelui cu usturoi. Sunt senzationale! Cu mirodenii atent alese si prin accentul dat de usturoi, savoarea este irezistibila. Chiar din Marea Neagra sunt capturate aceste produse care intra in categoria fructelor de mare delicioase, specifice zonei noastre.

Ce contin rapanele marinate: care sunt ingredientele retetei autentice din Dobrogea?

Cele mai bune rapane au la baza cateva ingrediente simple: rapana venoasa intr-un procent de peste 50%, ulei vegetal de floarea soarelui (care pastreaza aromele puternice), usturoi, sare, zahar, otet din vin, dar si condimente speciale (boabe de ienibahar, boabe de piper negru, boabe de coriandru si foi de dafin).

In Dobrogea, reteta de preparare se transmite din generatie in generatie prin traditie si este una speciala, pe care – din fericire – o gasim transpusa si in anumite produse din comert. Gustul inegalabil al acestor preparate le recomanda pentru meniurile echilibrate, sarace in calorii. Sunt fragede, aromate si extrem de echilibrate din punct de vedere al gustului, motiv pentru care sunt si foarte cautate pe piata, in comert.

Merita un loc fruntas in meniul tau pescaresc: rapanele au o savoare unica, greu de egalat

Daca in trecut rapanele erau o specialitate ce se putea consuma doar la restaurant, astazi acest lucru nu mai este valabil. Le poti procura direct de pe piata, gata marinate conform retetelor autentice, fara a fi nevoie sa le procuri, ca materie prima, de la pescarii din comunitatea locala.

De regula, rapanele sunt capturate de catre scafandri sau cu traule, direct din Marea Neagra. Merita un loc fruntas in meniul tau, pentru ca – spre deosebire de consumul multor tipuri de pesti – nu toata lumea le-a incercat pana la aceasta ora. Ii vei cuceri pe cei dragi cu gustul irezistibil al acestui preparat, cunoscut pentru aroma fresh, speciala pe care o confera. Se topesc in gura, si au un accent deosebit pe care usturoiul il ofera instant.

Masa perfecta cu produsele de la Deltaica.ro: au si rapane marinate in ulei cu usturoi 100% naturale

Daca vrei sa pregatesti un ospat pescaresc pe cinste, iti recomandam Deltaica produse traditionale. Gasesti la ei tot ce iti doresti, de la produse marinate, pana la produse afumate, salata de icre si alte specialitati din aceasta gama. In topul celor mai bine vandute preparate sunt renumitele rapane marinate, alaturi de pastrama de crap salbatic si batog, care au toata atentia cumparatorilor.

Macroul si sardeluta in ulei sunt, de asemenea, foarte cautate, pentru ca Deltaica.ro foloseste retete autentice, transmise din generatie in generatie. Toate materiile prime provin de la comunitatea locala, din Dobrogea, fiind capturate cu respect fata de natura. In prepararea acestor produse nu se folosesc aditivi, conservanti, coloranti sau alte tipuri de substante ce le pot compromite valoarea nutritionala. Descopera-le acum si creeaza masa perfecta!