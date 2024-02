Imagini șocante la unul dintre cele mai mari spitale din țară! Un bărbat a fost lăsat să agonizeze în fața Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași. Familia acestuia aduce acuzații grele la adresa sistemului medical din noua Românie.

Evenimentul tragic s-a petrecut când un bărbat din Voinești, județul Iași, a suferit o hemoragie. Copiii lui au sunat la numărul de urgență 112 pentru a solicita o ambulanță, însă li s-a comunicat că intervenția ambulanței ar fi durat aproximativ 3 ore. Cu toate acestea, fiind conștienți de gravitatea situației, fiii bărbatului au decis să-l transporte la spital cu mașina personală.

După ce au ajuns în fața spitalului, situația s-a complicat. Bărbatul, aflat pe bancheta din spate a mașinii, a căzut în inconștiență. Cu disperare, copiii au cerut ajutor personalului medical din spital, însă reacția acestora a fost întârziată și aparent nepotrivită. În ciuda situației critice, personalul medical părea să ezite să intervină și să ofere ajutorul necesar.

Mihai Crivoi, unul dintre fiii bărbatului, a descris momentul tensionat: „Tatăl meu a suferit o hemoragie bruscă. După ce am încercat să-l transportăm la spital cu mașina noastră din Voinești, am ajuns la «Spiridon», unde am găsit o mulțime de ambulanțe la Urgențe. În ciuda stării grave a tatălui meu, personalul părea să nu reacționeze la timp și în mod corespunzător la apelurile noastre de ajutor.”

Această tragică întâmplare aruncă o lumină crudă asupra sistemului medical și ridică serioase întrebări privind capacitatea și promptitudinea intervenției medicale în astfel de situații urgente.

Familia are plângeri și la adresa personalului din spital

Pe lângă faptul că este revoltat de faptul că a trebuit să-și transporte tatăl cu mașina personală, unul dintre fii spune că dacă personalul medical intervenea m-ai rapid, altfel ar fi stat situația privind starea de sănătate a părintelui său.

„Asta se întâmpla în jurul orei 14.00-14.30. Și 10 minute contează, un minut, două minute contează. Tata, pe drum, își revenise, voia să se ridice. Dacă se mișcau mai repede, era mai bine, acum, ferească Dumnezeu, ne așteptăm la orice. A pierdut o grămadă de sânge și e ținut în viață de aparate. A fost văzut de un medic, dar, credeți-mă, aparatele îl țin în viață. Chiar e bătaie de joc, a muncit 30 și ceva de ani, a plătit taxe și impozite și, când ai nevoie de o ambulanță sau ceva, e bătaie de joc”, a precizat Mihai Crivoi, unul dintre fii, potrivit BZI