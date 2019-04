Procurorul DNA care investighează plângerile referitoare la ocuparea funcțiilor din cadrul instituției Avocatul Copilului a decis să trimită dosarul la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție din cauza implicării în dosar a judecătorului Andrea Anamaria Chiș, fosta soție a procurorului DNA Doru Ţuluş. În plângerea adresată DNA, fostul decan al Facultății de Drept din cadrul UBB, Liviu Pop, și Ioan Gânfălean, șeful instituției Avocatul Copilului, sunt acuzați că ar fi intervenit în cadrul concursului pentru ca posturile să fie ocupate de protejații lor.

Vasilica Gabriela Albu, procurorul DNA care se ocupă de dosarul Avocatul Copilului, a decis să trimită cauza la Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie din cauza faptului că judecătorul Curții de Apel Cluj, Anamaria Chiş, care face parte și din Consiliul superior al Magistraturii, ar fi vizat în cauză.

Pe lângă cele două funcții din magistratură, judecătorul clujean ocupă și posturile de lector la Facultatea de Drept din cadrul UBB și asistent la Universitatea Dimitrie Cantemir Cluj Napoca. În cadrul plângerii respective se arată că judecătorul clujean ar fi fost susținut de fostul decan Liviu Pop și fostul rector UBB, Andrei Marga, să își întindă doctoratul pe o perioadă de aproape 20 de ani, în situația în care legea prevedea că studiile pot fi făcute pe o durată de trei ani.

Plângerea a fost trimisă la DNA în decembrie anul trecut, iar autorul ei a fost audiat de procurorul de caz la sfârșitul lunii ianuarie 2019.

Desemnarea câștigătorilor pentru cele două posturi scoase la concurs din cadrul Avocatul Copilului Cluj s-a lăsat cu plângeri penale de la contracandidații nemulțumiți de rezultat. Cele două posturi au fost câștigate de Maria Lavinia Bontea și de Claudia Ioana Szabo. Ele au câștigat posturile după ce primul concurs a fost anulat. La concursul anulat, Bontea a acumulat 58 de puncte (din 100) la proba scrisă şi 54,33 puncte la proba interviu. Ulterior, la reluarea concursului, ea a făcut 72,16 la scris şi 87,33 la interviu.

Claudia Ioana Szabo a obținut la concursul anulat 55,33 puncte la proba scrisă, iar la celelalte probe nu s-a mai prezentat. La reluarea concursului Szabo a obținut 68 de puncte la proba scrisă şi 78,16 puncte la proba interviu.

Unul dintre contracandidați a făcut o plângere penală în care spune că atribuirea posturilor a fost ”aranjată” între Liviu Pop, fostul decan al Facultății de Drept din cadrul UBB, și Ioan Gânfălean, șeful instituției Avocatul Copilului, care a fost unul dintre studenții lui Pop.

«Ştii cine va fi Avocatul Copilului…?»

„La data de 30 iunie 2018, interesat fiind de ocuparea unuia dintre cele 8 posturi de expert ce urmau a fi scoase la concurs de instituţia Avocatul Poporului, mai exact unul din cele două posturi destinate Biroului Teritorial Cluj-Napoca, am fost informat telefonic de către domnul Pop Liviu, fost decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, care îmi cunoştea aceas­tă intenţie încă din 2017, că în urma discuţiilor sale purtate cu Avocatul Copilului, Gânfălean Ioan, la sediul instituţiei Avocatul Poporului din strada George Vraca, nr. 8, are să-mi comunice direct să nu mă prezint la concurs, motivând în ansamblu că sunt preferaţi candidaţii din sistem, posturile anunţate sunt aranjate, concurenţa va fi mare etc. A ţinut de asemenea să sublinieze din start că informaţiile pe care le are pentru mine nu sunt deloc bune, mai precis descurajatoare. (…) În primăvara acestui an, înaintea sărbătorilor pascale, domnul profesor Pop m-a sunat şi m-a întrebat: «Ştii cine va fi Avocatul Copilului…?». Iar eu am răspuns scurt: «Nu, nu ştiu…». Apăsat şi cu rezonanţa satisfacţiei în glas mi-a comunicat direct dânsul, ros­tind amplu: «Ionică Gânfălean…» şi mi-a sugerat că ar fi bine să îl sun, în­tre­bându-mă simplu: «Îl cunoşti,… nu…?». Pe domnul Gânfălean îl cunoşteam de la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, unde am susţinut examenele de diferenţă, trans­ferându-mă pentru ultimul an de studiu al celei de-a doua facultăţi absolvite, unde apoi am susţinut şi licenţa. (…) Conformându-mă indicaţiei domnului Pop, l-am sunat pe domnul Gânfălean în perioada prepascală, i-am spus cine sunt, din partea cui sun şi că sunt interesat să susţin, la data la care va fi anunţat, concursul pentru pos­tul de expert la Domeniul Apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului din cadrul instituţiei Avocatul Poporului pentru Biroului Teritorial Cluj-Napoca. Domnul Gânfălean mi-a spus oarecum ezitant că nu este încă numit, nu ştie cum şi când se va întâmpla asta, având în vedere că domnul Ciorbea se afla pentru trei săptămâni în SUA. Ce m-a frapat în ultima parte a convorbirii cu dânsul a fost aluzia tendenţioasă care reieşea din relatarea alegorică a dialogului dânsului cu o persoană, colegă a sa de la Biroul Teritorial Avocatul Poporului Alba-Iulia pe această temă a numirii sale, subliniind că nu e cazul ca cei care au locuri de muncă să se agite inutil, aluzie, uşor maliţioasă, la cei care se zbat să le obţină şi nu reuşesc nicicum”, arată autorul plângerii.

Cafea cu aromă de ”batistă pe țambal”

La începutul lunii iulie, candidatul a adresat o Petiţie Avocatului Copilului, Ioan Gânfălean, solicitându-i punctul de vedere cu privire la cele transmise de Liviu Pop şi explicaţii legale în baza cărora un anume candidat este considerat din start indezirabil. Nici până acum candidatul nu a primit un răs­puns de la Ioan Gânfălean. Mai mult, conform relatărilor surselor noastre, Avocatul Copilului a reexpediat petiţia în cauză fostului decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, profesor dr. Liviu Pop.

Această reexpediere a mesajului a avut consecinţe imediate, aşa cum se arată în plângerea penală: „La aproximativ o oră după expedierea petiţiei prin care solicitam informaţiile de rigoa­re conducerii domeniului Apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în mod cu totul surprinzător am fost contactat telefonic insistent din nou de către domnul Liviu Pop, căruia în cele din urmă, după mai multe apeluri repetate, i-am răspuns după trei ore de la primul apel. Liviu Pop a încercat să îşi îmblânzească tonalitatea fermă, având primele tentative de a retracta abil, în maniera-i duplicitară cunoscută, cele comunicate iniţial. Gânfălean deja îl anunţase de petiţia mea şi-l «mobilizase» să mă potolească din zbaterile inutile în faţa sistemului atotputernic. Dânsul mi-a cerut să ne vedem la o cafea în zilele imediat următoare, dar am refuzat categoric”, mai adaugă autorul plângerii.

Liviu Pop: ”Posturile sunt cam aranjate”

În continuare, redăm transcriptul înregistrării telefonice pe care autorul plângerii penale a avut-o, în 30 iunie 2018, cu profesorul Liviu Pop:

„Liviu Pop: Alo!

Candidat: Alo!

Liviu Pop: Te salut… (numele candidatului).

Candidat: Bună, domn profesor.

Liviu Pop: Uite, vreau să-ţi spun că am fost la Avocatul Poporului şi am vorbit cu Gânfălean despre tine…

Candidat: Da, înţeleg, ce anume…?

Liviu Pop: Veştile, din păcate, sunt des­curajatoare în ce te priveşte…. Nu m-a încurajat deloc şi mi-a spus că se preferă candidaţii din sistem, că pos­turile sunt cam aranjate deja şi concurenţa va fi mare…

Candidat: Bine, şi eu ce să-nţeleg din asta…?

Liviu Pop: Eu zic că n-are rost să te duci… Am vorbit şi cu Ciorbea… dar nu despre tine…

Candidat: Dar dom’ profesor, asta înseamnă să nu mă înscriu la concurs, nu? Eu acum că am învăţat cam toată materia, …ce să fac? Dvs. ce aţi face dacă aţi fi în locul meu acum…?

Liviu Pop:… Eu cam asta am avut de spus… tu vezi ce faci… Dacă vrei, ne vedem marţi la o cafea… că până atunci nu pot, că-s ocupat… Mă pregătesc că plec în vacanţă, în Cipru… Hai că… te-am salutat.

Candidat: La revedere!”.

O lucrare de doctorat care a depășit majoratul

Presa a scris în repetate rânduri despre modul cel puţin ciudat în care Chiş a obţinut doctoratul la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj. Judecătoarea s-a înscris la doctorat în anul 1995, când legea prevedea un termen de 3 ani pentru susţinere, conform Hotărârii Guvernului nr. 301/1996 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102, din 20 mai 1996. Într-o Adresă trimisă la solicitarea lui Petre Maxim, UBB precizează: „Vă informăm că doctorandul Andreea Anamaria Chiş a fost înscris la doctorat în anul 1995, continuând aceste studii, în regim cu taxă, din anul 2003“.