Județele Suceava și Arad se mențin în continuare în fruntea topului județelor infestate cu noul coronavirus, depășind jumatate din numarul persoanelor decedate la nivel national si cumuland aproape o treime din numarul persoanelor infestate din tara noastra.

Ambele judete au administrații galben-portocalii, atât prețedinții de Consilii Județene cât și primarii municipiilor de reședință aparținând actualului partid de guvernământ, noul și marele PNL. Așa cum am arătat într-un alt articol, la Suceava, principalii vinovași sunt președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care este și liderul județean al PNL, și fostul manager al Spitalului Județean de Urgență, Vasile Râmbu, omul de casă și de învârteli al bastanului Flutur, care l-a protapit in aceasta functie cu 11 ani in urma. La Arad, principalii vinovati sunt liderul judetean al PNL, Gheorghe Falca, care a detinut functia de primar al municipiului resedinta de judet pana in vara anului 2019, cand a devenit europarlamentar, si presedintele Consiliului Judetean, Iustin Arghir Cionca.

Marionetele lui Falcă, la conducerea Consiliului Județean de 16 ani

In calitate de lider absolutist la Arad, bastanul Gheorghe Falca, care pozeaza de o vreme, cu o morga lincolniana, in ideologul neoconservator al PNL, a impus in ultimii 16 ani in functia de presedinte al Consiliului Judetean, in subordinea caruia se afla Spitalul Judetean de Urgenta, persoane foarte apropiate, pe criterii clientelare sau chiar de rudenie, dar lipsite de competenta si de experienta administrativa. Astfel, in 2004 l-a impus in aceasta functie pe socrul sau Gheorghe Seculici, de profesie arhitect, care a devenit in perioada 2005-2007 vicepremier si ministru al Economiei in guvernul PNL-PDL condus de Calin Popescu Tariceanu. In 2008 si in 2012 l-a impus presedinte al Consiliului Judetean Arad pe amicul sau Nicolae Iotcu, fost fochist la o centrala termica, care a obtinut ulterior o licenta de economist la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. Iotcu a fost senator in legislatura 2004-2008 si a ocupat functia de lider al grupului senatorilor PDL. In 2015, Iotcu a fost arestat pentru trafic de influenta, in urma atribuirii preferentiale a unui contract pentru dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Arad, iar ulterior a fost condamnat definitiv pentru aceasta fapta la o pedeapsa de patru ani inchisoare cu executare.

In fine, in 2016 l-a uns in fruntea Consiliului Judetean Arad pe amicul sau Iustin Arghir Cionca, care a detinut anterior doua mandate de primar al fostei comune devenita oras Pecica si un mandat de deputat. Inainte de Revolutie, Cionca a fost vanzator la cooperativa de consum Pecica, iar dupa a fost chelner si a facut bisnita in fosta Iugoslavie, indeosebi cu oale, ulcele si tacamuri metalice. In 2002, la varsta de 35 de ani, in timp ce era primar de Pecica, a obtinut o licenta dubioasa in drept la universitatea particulara Vasile Goldis din Arad, in baza careia s-a autodeclarat jurist, desi nu a exercitat niciodata vreo profesie juridica. Cionca a absolvit aceasta universitate impreuna cu amicul si consateanul sau Traian Igas, tamplar de meserie, fost deputat si senator PDL, lider al grupului senatorilor democrat-liberali si ministru de interne in guvernul Boc, care a fost elogiat de fostul presedinte Traian Basescu, cu ocazia investirii sale ministeriale, drept „ un jurist tanar si pregatit ”, desi a absolvit facultatea de drept din Arad la o varsta mai inaintata ( 35 ani) si cu o medie generala foarte slaba (6,25). In campania prezidentiala din toamna trecuta, sfertodoctul Cionca a fost proslavit de nimeni altul decat starul liberal Rares Bogdan, un promotor oral al meritocratiei, care l-a prezentat drept un presedinte model de consiliu judetean, inclusiv sub aspectul dotarii si functionarii Spitalului Judetean de Urgenta, care are circa 2.000 de angajati.

Sefii și majoritatea medicilor, licențiati ai unei fabrici locale de diplome

Totul s-a dovedit o poleiala a incompetentei si imposturii, care a iesit la iveala de vreo luna incoace, cand spitalul din Arad a devenit un adevarat lagar al mortii, judetul condus de tandemul Falca-Cionca situandu-se in mod constant pe locul doi pe tara la numarul de morti si de persoane infestate cu noul coronavirus. Localitatea de bastina si de domiciliu a presedintelui Consiliului Judetean Arad, Pecica, a devenit zilele trecute oraselul cu cel mai mare numar de persoane infestate din Romania, in urma imbolnavirii in masa a varstnicilor de la caminul-azil din localitate. Incompetenta si impostura promovate de bastanii liberali de la Arad, in asociere cu coruptia si abuzul, au virusat aproape total sistemul sanitar din acest judet. Conform unor surse locale, de circa un deceniu o mare parte din posturile de medici si functiile de conducere din Spitalul Judetean Arad au fost ocupate pe criterii politice portocalii de absolventi ai Facultatii de Medicina a Universitatii Vasile Goldis, care a fost infiintata cu circa doua decenii in urma si a devenit cunoscuta drept o fabrica de diplome. Aceasta universitate particulara a fost infiintata de un profesor mediocru de botanica si biologie de la un liceu din Arad, iar ulterior si-a deschis filiale la Oradea, Satu Mare, Baia Mare si Zalau. Stiu din Satu Mare ca unele examene se tineau prin restaurante, intre o ciorba de burta si un gratar, dupa care nota se dadea la sprit.

Asa-zisa facultate de medicina a acestei universitati este printre ultimele infiintate, fiind lipsita de traditie, de un corp profesoral calificat si de dotari corespunzatoare pentru activitatea practica. Inclusiv directorul medical al Spitalului Judetean Arad, Mircea Alexandru Onel, care si-a demonstrat pe viu habarnismul intr-o emisiune recenta de la Antena 3, este absolvent al acestei facultati dubioase de medicina. Si managerul Spitalului Judetean Arad, Alina Carmen Lucuta, de profesie economist, si-a luat licenta in stiinte economice la Universitatea Vasile Goldis. Recapituland, principalii responsabili pentru sanatatea aradenilor, respectiv managerul si directorul medical al Spitalului Judetean si presedintele Spitalului Judetean, forul tutelar si finantator, sunt absolventi ai controversatei universitati aradene. Managerul Lucuta si directorul medical Onel au fost numiti in functii pe criterii politice clientelare de catre presedintele Consiliului Judetean, Iustin Arghir Cionca, omul de paie al bastanului Falca, in urma unor concursuri formale organizate in 2017. Impostura si incompetenta promovate ani buni de Falca si acolitii sai au dus la imbolnavirea si moartea multor aradeni, periclitand grav sanatatea si viata locuitorilor judetului Arad.

Finul lui Băsescu, ideologul PNL și reformatorul lui Iohannis

Nu trebuie sa uitam rolul nefast al bastanului Gheorghe Falca din perioada in care PDL s-a aflat la guvernare, iar nasul sau Traian Basescu a fost presedintele Romaniei, cand a fost promovat la Bucuresti un grup foarte nociv de la Arad. Falca a avut un cuvant greu in promovarea in functia de sef operativ al SRI a locotenent colonelului, ulterior general, Florian Coldea, originar din localitatea aradeana Tarnova, care a afectat grav functionarea si imaginea principalului serviciu de informatii din Romania, indeosebi prin ingerintele abuzive in treburile justitiei si in viata intima a cetatenilor. Falca a avut un cuvant greu in promovarea amicilor Sorin Blejnar si Codrut Marta, originari din localitatea aradeana Savarsin, in fruntea Fiscului (ANAF), institutie pe care acestia au compromis-o grav prin afacerile mafiote pe care le-au dirijat sau girat, afaceri pentru care primul a ajuns in puscarie, iar al doilea a platit se pare cu viata. Falca a avut un cuvant greu in promovarea amicilor Traian Igas si Ioan Dascalu, originari din localitatea aradeana Pecica, in functiile de ministru al Afacerilor Interne, respectiv de prim-adjunct al acestuia, minister a carui functionare a fost serios zdruncinata prin reducerile de personal sau prin promovarile clientelare efectuate, indeosebi in politia nationala, in politia de frontiera si in serviciul secret al ministerului, precum si prin alte masuri prejudiciabile pe termen lung, ca desfiintarea posturilor comunale si sectoristilor urbani de politie sau a serviciilor de cercetari penale.

Omul care i-a numit in functii si s-a folosit din plin de acesti mardeiasi si ageamii provinciali, plini de tupeu si de fonfleu, nimeni altul decat fostul presedinte Traian Basescu, isi permite insa sa dea lectii in continuare. Si mai grav este ca un individ compromis si insalubru ca Gheorghe Falca a devenit un ideolog fanion al noului PNL si un apropiat al actualului presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis. Cu un astfel de individ vrea sa reseteze si sa modernizeze statul tot mai autistul si zanaticul nostru presedinte. Un inginer esuat de drumuri si poduri proiecteaza astazi noua cale a PNL si a statului roman. Vae victis! Sau, mai pe romaneste, vai si amar.

Valer Marian