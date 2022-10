În urmă cu doi ani de zile, 10 deputați de Cluj au primit votul cetățenilor pentru a-i reprezenta în Parlament, activitate ce, la o adică, este plătită cu bani frumoși. Cu toate acestea însă, unii dintre ei, când se văd cu sacii în căruță, uită cu desăvârșire că o mână de oameni și-au pus speranța că vor face ceva. Reamintim că fiecare deputat, pe lângă salariu, primește o sumă forfetară de 28 de mii de lei, bani ce îi poate folosi pentru cheltuieli personale, dar și ale biroului său, unde oamenii pot să vină în audiențe. Gazeta de Cluj a încercat să găsească birourile celor 10 deputați care, cu mândrie sau nu, reprezintă interesele județului Cluj.

Primul cabinet parlamentar pe care l-am căutat a fost cel al lui Patriciu Andrei Achimaș-Cadariu, de la PSD, secretar în comisia pentru sănătate și familie și președintele grupului pentru combaterea cancerului. De când a ajuns în Parlamentul României, 21 decembrie 2020, social-democratul a luat cuvântul de trei ori, în trei ședințe, vorbind exact 1 minut și 54 de secunde. Jurnaliștii de la Gazeta de Cluj au mers la biroul său parlamentar din Cluj pentru a vedea când deputatul PSD poate fi găsit, dar surpriză. În clădirea unde se află biroul său era afișat doar numele său, fără a avea orar. Încercăm să sunăm la interfon, dar nimeni nu ne-a răspuns. În doi ani de zile de când se află în Parlament, deputatul clujean nu s-a sinchisit prea mult să vorbească despre adevăratele problemele ale clujenilor. Mai mult decât atât, 42 de secunde vorbite în fața Parlamentului au fost dedicate în ziua depunerii jurământului de credință față de țară și popor. Adică deputatul PSD a vorbit în interes de serviciu doar 1 minut și 12 secunde, încasând în toți acești ani bani frumoși la care românul de rând nici nu poate să viseze.

Următorul deputat pe lista noastră a fost Viorel Băltărețu de la USR PLUS. Biroul său parlamentar se află într-un bloc, iar când am sunat la interfon, la fel ca la Cadariu, nimeni nu a răspuns și niciun orar nu era afișat. Am întrebat mai mulți clujeni din apropiere dacă au fost până acum într-o audiență la deputatul USR PLUS, iar mulți au recunoscut că nu l-au văzut până acum, alții nici nu știau de existența lui. Cu toate acestea, în ședințele Camerei Deputaților, în doi ani de mandat, Băltărețu a vorbit timp de 37 de minute și 21 de secunde, luând cuvântul de 14 ori în 11 ședințe. Un adevărat record față de deputatul PSD Achimaș-Cadariu.

Trecând în tabăra liberală, o adevărată surpriză a fost când am încercat să-i găsim cabinetul deputatului PNL, Cristina Burciu. Vicepreședinte pe comisia pentru politică economică, reformă și privatizare ori a uitat că nu are birou parlamentar, ori a pus o adresă falsă pentru a evita vizita clujenilor. Ajunși la fața locului, în clădirea unde ar fi trebuit să fie biroul parlamentar, nu exista niciun semn care să ne ghideze pașii spre acesta. Mai mult, nimeni nu ne-a deschis ușa când am încercat să întrebăm pe cineva unde am putea să o găsim pe Cristina Burciu. După mai multe încerci, am abandonat. Despre activitatea sa în Parlament avem doar cuvinte „de laudă”, nicidecum vorbe. Mai exact, în cei doi ani de când și-a găsit un loc călduț în Parlament, Cristina Burciu a avut șapte luări de cuvânt în șapte ședințe, toate în scris. Nici o secundă nu s-a deranjat să vorbească în fața colegilor ei, în contextul în care declarațiile politice depuse în scris se apropie de 50. Mai mult decât atât, la toate întrebările și interpelările, doamna deputat a răspuns, cum de altfel, tot în scris. Îi recomandăm să scrie și o adresă unde o putem contacta la biroul ei parlamentar, în speranța că o să ne vorbească.

Ascunși de ochii lumii, pierduți printre betoane

Ilie-Alin Coleșa, deputat AUR, ne-a pus pe drumuri, în contextul în care biroul său parlamentar este „ascuns” de ochii lumii. Am întrebat câțiva clujeni, care se aflau pe strada unde deputatul AUR poate fi găsit, unde putem găsi biroul, iar majoritatea au spus că nu știu să existe așa ceva în această zonă, iar unii nu au auzit de numele deputatului. Într-un final am reușit să găsim biroul său. Până acum, Alin Coleșa este singurul care a avut orarul afișat, iar la ora când am ajuns, biroul său era deja închis. Orarul cabinetului parlamentar AUR Cluj, deputat Coleșa este de luni până joi, între orele 9:00-17:30, iar vineri între 9:00-15:00. ( De reamintit faptul că în ziua vizitei noastre, deputatul a avut o conferință de presă la sediul principal AUR din Cluj încă de la primele ore ale dimineții.)

Deputatul AUR a vorbit în cei doi ani de mandat cât toți parlamentarii la un loc, el având 128 de luări de cuvânt în 71 de ședințe, adică 4 ore 27 de minute și 49 de secunde. De asemenea, dintre propunerile legislative inițiate, 81 la număr, doar una a fost promulgată. Poate deputatului clujean i se potrivește proverbul românesc „Vorba multă, sărăcia omului.”

La deputatul UDMR, Csoma Botond, am fost întâmpinați de una dintre secretarele sale care, pe un ton prietenesc ne-a spus că parlamentarul nu se află în Cluj, dar va reveni cât mai repede posibil în următoarele zile. Când am întrebat-o de ce nu există un program al deputatului clujean în care oamenii să vină să-i vorbească, secretara sa ne-a mărturisit că cel mai bine ar trebui să sunăm înainte pentru a intra în contact cu deputatul. Într-un final am reușit să aflăm că deputatul nu are un orar fix, dar clujenii pot veni la biroul său joi și vineri.

Liderul deputaților UDMR a luat cuvântul de 70 de ori, în 52 de ședințe, parlamentarul vorbind 1 oră 15 minute și 35 de secunde.

La biroul parlamentar al deputatului liberal Radu-Marin Moisin, secretara care ne-a primit a fost foarte surprinsă de prezența noastră, în condițiile în care foarte puțini oameni trec pe acolo pentru a cere o audiență la deputatul PNL. Am întrebat-o care este programului lui Moisin și când putem să-l abordăm, secretara lui ne-a spus cu o oarecare emoție că nu are un orar fix și cel mai bine ar fi să-i lăsăm un număr de telefon pentru a ne programa la o întâlnire cu deputatul. Secretara sa a căutat printre niște foi „agenda” deputatului pentru a ne trece pe lista goală a clujenilor care îi trec pragul.

Vorbind despre activitatea lui Moisin în Parlament, deputatul a luat cuvântul de 20 de ori în 14 ședințe ale Camerei Deputaților, vorbind exact 33 de minute și 52 de secunde. Cu toate acestea, parlamentarul clujean are o afinitate pentru scris, multe dintre declarațiile sale fiind transmise restul colegilor prin cuvinte, evitând oarecum prezidiul Camerei Deputaților. Să sperăm că va avea timp pentru noi când vom merge în audiență la biroul său.

În aceeași clădire se află biroul parlamentar al lui Sorin Moldovan (PNL), unde secretarul său ne-a primit cu brațele deschise, de parcă știa că urmează să venim în vizită. Ne-a spus clar că deputatul PNL nu se află în țară, iar din această cauză nu poate fi găsit la birou următoarele zile. Cu toate acestea, întrebat de ce nu are un orar afișat, secretarul ne-a spus că joi și vineri, Moldovan este la dispoziția cetățenilor. Mai mult, la întrebarea noastră dacă cetățenii îi trec pragul deputatului, secretarul său a spus oarecum trist că de când cu pandemia, oamenii nu au mai venit, majoritatea sunând direct la birou. La fel ca Moisin, Sorin Moldovan a vorbit de doi ani de când se află în Parlament 33 de minute și 37 de secunde, luând cuvântul de 27 de ori în 19 ședințe ale Camerei Deputaților.

La sediul biroului parlamentar al lui Radu-Iulian Molnar, de la USR PLUS, încă de la intrare, se putea vedea o inscripție cu numele partidului și al parlamentarului. Sunăm la interfon și suntem lăsați să intrăm. Ajunși în biroul deputatului, când am întrebat dacă există un orar afișat și când am putea să luăm legătura cu Molnar, deputatul clujean se afla chiar în spatele meu, cu două cafele în mână. M-am prezentat deputatului și l-am întrebat când poate fi găsit de către cetățeni la birou, în condițiile în care, pe afiș nu scrie niciun fel de orar. Deputatul ne-a spus că nu are un orar fix, dar de obicei poate fi găsit de miercuri până sâmbătă, neprecizând exact ora. Parlamentarul ne-a recomandat să-l sunăm înainte pentru a face o programare.

„Sărăcie” în Parlament când vine vorba de declarații

Din decembrie 2020 și până în 27 septembrie 2022, Radu Molnar a avut 18 luări de cuvânt în 15 ședințe, vorbind 30 de minute și 22 de secunde. Dintre puținii deputați, Molnar este activ și pe rețelele sociale, postând de multe ori fotografii alături de oamenii cu care se întâlnește pe teren.

Când am ajuns la cabinetul parlamentar al Oanei Murariu, deputat USR PLUS, un tânăr ne-a deschis ușa și ne-a precizat că ea nu se află pentru moment în Cluj, fiind plecată la București. Deputatul USR PLUS este vicepreședintele comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției. La câteva ore după ce am vizitat biroul parlamentar, Oana ne-a sunat (singurul parlamentar clujean care a făcut acest lucru) și precizat că programul ei normal este de joi până sâmbătă, iar vinerea se întâlnește cu studenții. Activitatea sa în Parlament nu a trecut neobservată, Oana Murariu luând cuvântul de 74 de ori în 51 de ședințe, durata totală cât a vorbit în Camera Deputaților fiind de aproape 3 ore. Asemenea colegului ei, Oana postează des pe Facebook activitățile în care este implicată, dar și ce se întâmplă în Parlament.

Ultimul, dar nu cel din urmă, Ioan-Sabin Sărmaș, cel care prezintă cel mai mare eveniment internațional găzduit vreodată de România, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, nu a fost la biroul său parlamentar. Secretara sa ne-a precizat că nu are un program fix, dar de obicei poate fi găsit de miercuri până vineri, de la primele ore ale dimineții și până după-masă. După ce am discutat câteva minute despre deputatul clujean, secretara sa ne-a precizat că imediat după ce se va întoarce Sărmaș de la București, vom fi primiți în audiență de acesta. Așteptăm să vedem dacă acest lucru se va întâmpla. De când a preluat mandatul de deputat, Sabin Sărmaș a vorbit de 14 ori în 12 ședințe ale Camerei Deputaților, mai exact 28 de minute.

Cu bune, cu rele, deputații clujeni au datoria de a fi alături de oameni, iar până acum, puțini își fac treaba. Cu birouri în toate colțurile orașului și fără un orar stabilit, omului de rând îi este greu să știe la cine să apeleze când ar vrea să afle ce face deputatul pe care l-a trimis, prin vot, în Parlament. Gazeta de Cluj va rămâne cu ochii pe deputații clujeni și îi va ține în priză pe deputați, pentru a nu uita un lucru esențial: politica se face în interesul cetățeanului, nu parlamentarului.

