În domeniul IT din Cluj Napoca sunt angajate peste 20.000 de persoane, situând orașul pe locul II în această categorie, după București.

Numărul lor a fost calculat pentru anul 2020, astfel că acum sunt ceva mai mulți angajați în acest sector.

Județul Cluj a fost depășit doar de București, care în 2020 avea 96.455, cu o creștere de 3.694 față de 2019, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), citate de ZF.

Județul Mehedinți are cei mai puțini angajați în IT, 148 (2020), cu 60 mai puțini față de 2019.

Chiar dacă s-au făcut 6.000 de angajări în acest domeniu în primul an de pandemie, creșterea numărului de angajați din IT&C a fost mai redusă decât în anii anteriori pandemiei: în perioada 2014 – 2019, de exemplu, numărul de angajaţi din sectorul IT&C a crescut cu câte peste 10.000 de noi angajaţi în fiecare an, arată datele INS.

„A fost o tendinţă naturală a com­paniilor de a se conserva, pentru că, neştiind ce urmează, au avut o rezervă în materie de noi angajări, inclusiv în IT. Pe de altă parte, acolo unde au fost angajări la nivelul multi­naţio­nalelor, o parte din angajaţi au lu­crat din România pentru firmele-ma­­mă din alte ţări pentru a ajuta la această transformare digitală, iar aceste două componente – rezerva în a face multe angajări şi transferul unor an­­gajaţi – au făcut ca dinamica anga­jărilor din IT să fie mai redusă în 2020 faţă de cea din alţi ani“, a explicat Mih­nea Costoiu, rectorul Universităţii Poli­tehnica din Bucureşti, care are circa 32.000 – 33.000 de studenţi în pre­zent şi care „livrează“ câte 3.500 de absol­venţi pe an (dintre care 600- 700 în IT).