Declaraţiile de avere ale membrilor CSM ies în evidenţă pe fondul dificultăţilor economice ale românilor, în timp ce președinta Consiliului susține că o pensie de 11.000 lei este mică într-o ţară cu deficit bugetar sever.

În 2024, România a încheiat cu un deficit bugetar record de 8,65% din PIB, alimentat în special de majorarea cu 15% a pensiilor în ianuarie şi de veniturile fiscale care nu au crescut în ritmul cheltuielilor. Bugetul de stat este amplificat de costuri neașteptate datorate inegalităților salariale din justiție: peste 20.000 de procese pentru diferențe de plată, generate de prevederi interpretabile ale legii salarizării, au obligat guvernele să plătească aproximativ 10 miliarde lei prin titluri executorii, sume care s-au adăugat unui deficit deja sever și au redus capacitatea de finanțare a investițiilor publice.

Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă pentru reformarea pensiilor magistraţilor pe 29 iulie 2025, stabilind vârsta de pensionare la 65 ani, vechimea minimă la 35 ani şi plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net (80% din brut redus la 55% din media ultimilor cinci ani, fără a depăşi 70% din net).

În replică, preşedinta CSM, Elena Costache, a afirmat: „O pensie de 11 309 lei net mi se pare insuficientă pentru a reflecta responsabilităţile şi complexitatea muncii de magistrat” şi a subliniat că „orice reformă care nu respectă predictibilitatea şi independenţa justiţiei pune în pericol statul de drept”.

Averea șefilor CSM

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt 19 la număr. În 2024, Elena-Raluca Costache era reprezentanta curților de apel, iar de la începutul anului 2025 este președinta CSM.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, doamna Costache deține un teren de 500mp și o casă de 163mp în Prahova. Ea deține două autoturisme, un SsangYong fabricat în 2023 și un Hyundai I30 fabricat în 2019.

Din punct de vedere financiar, președinta CSM declară un depozit bancar de 200.000 de lei și un cont curent cu 10.000 de euro. Pentru anul 2024, veniturile sale au totalizat 689.147 lei: 626.478 lei de la CSM, și 62.669 lei de la Curtea de Apel București, sumă rezultată din resturi salariale, adică peste 52.000 lei lunar.

Remarcabil rămâne și venitul din pensia privată: 161.549 de lei pentru 2024. Ironia este subtilă, dar greu de ignorat: în timp ce se discută la nivel național despre dificultatea de a trăi cu 1.100 de lei pensie, există și excepții.

Ironia situației reiese din simpla comparație: pentru unii pensionari, pragul de 1.100 lei lunar este o realitate greu de depășit, în timp ce, la nivelul CSM, pensia privată într-o singură săptămână poate depăși lejer această sumă.

În conducerea CSM, vicepreședintele Sandu Claudiu Constantin preferă să țină toate proprietățile împărțite cu soția, Sandu Maria Irina, și ea judecător, la Tribunalul Brașov. Pe hârtie, apar două terenuri în Brașov, unul de 500 mp, altul de 920 mp. Pe clădiri, bifăm o casă de aproape 300 mp și un apartament de 170 mp.

Familia Sandu circulă cu trei mașini, printre care și o Mazda nouă, dar la datorii nu apar prea multe griji. Un credit de 50.000 de euro la Raiffeisen, contractat în 2021 și scadent în 2041, nu pare să le strice somnul, mai ales când venitul lunar depășește de câteva ori salariul unui magistrat obișnuit.

Pentru 2024, veniturile celor doi ajung la peste 720.000 de lei. Soția a contribuit cu 274.365 lei, iar Sandu Claudiu Constantin a ajuns la aproximativ 37.000 de lei lunar, soția undeva la 23.400. Pentru cei care încă se întreabă cum e să ai siguranță materială în magistratură, cifrele acestea sunt, probabil, cel mai bun răspuns.

Membrii aleși ai CSM sunt 14 la număr: 8 judecători, 4 procurori și doi reprezentanți ai societății civile. Vom lua primii judecători 4 judecatori, membri ai CSM.

Vom începe cu domnul judecător Drăgușin Claudiu Marian, care a ales să nu-și declare niciun fel de proprietate sau clădire. Poate stă în chirie, ca noi? Raportat la autoturisme, are declarat un VW Jetta din 2013.

Pe partea de active financiare, domnul judecător are un cont curent de 24.275 de euro din anul 2015, altul din 2010 de 59.009 lei și două depozite bancare: unul din 2023, de 235.295 de lei, și altul din 2024, de 100.000 de lei.

Mai vedem că domnul Drăgușin a mai acordat un împrumut de 40.000 de lei. Și încă nu ajungem la venituri: judecătorul declară alți 25.000 de euro drept economii.

Trecând, în fine, la venituri și făcând niște conversii, aflăm că Drăgușin are în total un venit de 624.000 de lei, adică 52.000 de lei lunar. Din restanțe salariale primite în 2023, respectiv ianuarie, a încasat 94.264 de lei, în timp ce din drepturile salariale a primit 508.601 de lei. Există încă o activitate de formator din care a încasat 962 de lei și o diurnă din delegare externă de 3.976 de euro. De durata acestei delegări suntem curioși.

Ene Alin-Vasile, membru CSM, tot judecător, și-a declarat la bunuri imobile un teren de 256 mp și o casă de 198 mp, ambele în Prahova. Pe partea de mobilitate, judecătorul se deplasează cu un SsangYong fabricat în 2024 și cu o Toyota fabricată în 2022. Mai vedem cum Ene și-a vândut o mașină în valoare de 60.000 de lei, probabil tot din grijă pentru eficiența bugetului familial.

Dar ce e cu adevărat interesant sunt conturile și depozitele bancare, care au un total de 11.292.884 lei, adică peste 2,2 milioane de euro. În lumea magistraturii, arta economisirii pare să fi evoluat la un alt nivel.

Trecând la venit, se evidențiază faptul că soția domnului judecător este și ea judecător. Împreună, au un venit total de 793.089 lei. Doamna Ene are venitul declarat de 178.342 lei, echivalentul a 14.800 lei pe lună, în timp ce domnul judecător are un total de aproximativ 614.000, ceea ce înseamnă un venit lunar de aproximativ 51.166 lei.

Erculescu Narcis, judecător și membru al CSM, declară șapte terenuri și patru clădiri, toate în județul Dâmbovița. Terenurile, totalizând 14.114 mp, sunt fie cumpărate împreună de Narcis și soția lui, Laura Maria, fie moștenite de soție, unele în coproprietate cu rude. La clădiri, apare casa principală de 240 mp construită la comun, o casă de 72 mp și o clădire de 220 mp moștenite de Laura Maria cu aceleași rude și o anexă de 30 mp construită împreună. Până acum, niciun alt membru CSM nu a bifat un număr comparabil de terenuri și clădiri, chiar și în formule de familie extinsă. Narcis Erculescu mai deține două autoturisme, un Mercedes GLK fabricat în 2013 și un BMW X1 din 2018, precum și o remorcă Erde din 1995.

Depozitele și conturile bancare ajung la peste 337.000 lei, iar suma deținută sub formă de fonduri de investiții este de 359.221 lei. Raportat la împrumuturi și credite, au acordat un credit în valoare de 50.000 de lei cat și trei împrumuturi, cu un total de peste 550.000 lei. Și la acest capitol, fondul de investiții și sumele uimitoare acordate ne face să ne întrebăm dacă trăim într-o distopie,

Venitul total declarat pentru anul 2023 este de 797.345 lei. Din această sumă, Narcis Erculescu a obținut 670.895 lei (salariu și restanțe la Tribunalul Dâmbovița, indemnizații de la CSM, coordonare proiect și dobânzi bancare), ceea ce înseamnă o medie lunară de 55.908 lei. Soția, Laura Maria, a avut un venit anual de 115.522 lei, adică o medie de 9.627 lei pe lună. Veniturile copiilor însumează 12.927 lei, iar venitul lunar mediu al întregii familii pentru 2023 este de 66.445 lei.

La venituri, familia Erculescu a încasat în total peste 798.000 de ron. Uitandu-ne strict la salariul domnului judecător, acesta a cumulat 669.698 ron, echivalentul a 55.800 de ron pe lună. Interesant cum domnul Narcis se poziționează deasupra doamnei președinte, frapante sumele și proprietățile.

Gradinaru Daniel, judecător și membru CSM, declară 2 co-proprietăți în Ilfov, un teren de 700 mp și alltul de 106 mp, un apartament în București și o casă tot în Ilfov, toate împreună cu soția, care este și ea judecator.

Trecand la autotorisme, domnul Gradinaru deține în total 4 mașini, dintre care un mini cooper din 2023, o Honda din 2013, un BMW din 2019 șî un Peugeot 208 din 2014. La cât de variat e garajul, probabil cea mai grea alegere a zilei rămâne… cu ce să plece de acasă.

Mai departe, vedem cum domnul judecător are 2 credite facute la BT pană în anul 2030, respectiv 2037, cumulul celor 2 datorii fiind de 91.000 de euro. Și asta nu este tot, mai există un credit la BCR in valoare de 110.000 de ron, scadent în 2024.

Venitul total al familiei este de peste 1.787.000 de ron, cel mai mare de pană acum. Iar domnul Daniel? Venitul lui total este de 1.041.930 de ron, adică puțin mai mult de 86.800 de ron pe lună.

Realitatea din spatele cifrelor

Analizând aceste declarații de avere în contextul deficitului bugetar record, se conturează o imagine tulburătoare a unui sistem judiciar care funcționează într-o logică economică complet detașată de realitățile țării.

Ceea ce uimește cu adevărat este că magistrații și judecătorii din CSM nu au fost sesizați până acum pentru aceste discrepanțe flagrante. Majoritatea dispun de venituri din minimum trei surse diferite, sume foarte mari cărora li se adaugă pensii speciale, proprietăți pe măsură și sume uimitoare depozitate sau acordate ca împrumuturi. Observând această realitate, cetățeanul român se simte prins într-un joc de Monopoly în care magistrații câștigă mereu, în timp ce restul populației rămâne blocată în închisoare, fără drept de mișcare.

În timp ce România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din UE și guvernul caută soluții de reducere a cheltuielilor publice, privilegiile financiare ale magistraturii par să existe într-o sferă paralelă, impermeabilă la constrângerile economice care afectează restul societății. Când președinta CSM consideră că o pensie de 11.000 lei este mică, iar membrii săi declară venituri lunare de peste 80.000 lei, devine clar că această instituție a pierdut complet legătura cu realitatea economică a țării pe care o servește.

