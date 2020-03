La două zile după ce președintele Klaus Iohannis a declarat starea de urgență, Primăria Suceava a semnat un contract de 130.498 de lei (26.935,68 de euro) pentru achiziționarea unor ornamente luminoase cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anunțul a fost postat pe 18 martie 2020 la ora 13:35, societatea Neon Lighting Cluj a răspuns la 14:26, iar procedurile au fost finalizate la ora 15:01.

Societatea Neon Lighting Cluj a castigat acest contract. Liberalul Ion Lungu este primarul municipiului Suceava din anul 2004.

Peste 250 de angajati ai Primariei Suceava si primarul Ion Lungu sunt in izolare, dupa ce o functionara a fost depistata cu coronavirus, potrivit unui articol publicat marti de Monitorul de Suceava.

Edilul sucevean se afla printre cei care au avut contact direct cu angajata depistata cu coronavirus, astfel ca se afla in izolare, dar nu acasa, ci la serviciu, in biroul din Primarie, de unde isi desfasoara in continuare activitatea.

In tot acest timp, situatia este dramatica in cazul principalei unitati medicale din oras. Autoritatile au decis ca Spitalul Judetean din Suceava sa fie inchis, dezinfectat si transformat in spital pentru COVID-19, dupa ce zeci de medici si asistente de la acest spital au fost confirmati cu coronavirus.

Achizițiile sucevenilor în vreme de criză

Potrivit datelor din SEAP, este vorba de achizitionarea unor figurine decorative mai mari.

Astfel, avem:

12 bucati de Lumanare Santa Rita – Figurina cu montare pe stalp confectionata din aluminiu si brodata cu tub luminos de culoare alb cald, alb rece si rosu. Pret: 1.162 de lei/bucata.

12 bucati Lumanare Santa Monica – Figurina cu montare pe stalp confectionata din aluminiu si brodata cu tub luminos de culoare alb cald, alb rece si rosu. Pret: 1.397 de lei/bucata.

9 bucati Ou 3D Pepino cu Suport – Figurina luminoasa de tip OU 3D ce are 1.5 m – inaltime si 1.0 m circumferinta, confectionat din profile de aluminiu acoperit cu sir luminos in partea superioara si inferioara, iar mijlocul este brodat cu tub luminos de culoare alb rece in stil traditional. Oul se monteaza la sol cu ajutorul unui suport confectionat din aluminiu ce va mentine produsul pe pozitia montata. Culoarea produsului poate fi confectionata la alegere: rosu, galben, albastru. Pret: 5.770 de lei/ bucata.

10 bucati Banner Milano – Banner luminos de dimensiune 5.2 m si inaltime 1.15 m cu laterale in motive traditionale brodate cu tub luminos in culoare alb cald si centrul figurinei sub forma de oua. Figurina luminoasa din centru este printata si luminata cu tub luminos rosu parte inferioara si alb rece – parte superioara. Pe interiorul lateralelor se va croseta sir alb rece. Pret: 4.786 de lei/ bucata.

