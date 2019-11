Un locuitor al comunei Fizeșu Gherlii a fost condamnat în 2017 la 160 de ore de muncă în folosul comunității în urma constatării implicării acestuia în trafic de droguri. Pedeapsa a fost bine primită de inculpatul Lup Petru Rareș, care văr fiind cu domnul primar Lup Vasile Ioan, a prestat munca chiar la el în comună, dar bineînțeles, doar în acte, că de altfel își petrece timpul în vacanțe exotice. Localnicii spun că nu știau nimic despre condamnarea acestuia, mai mult decât atât nu a fost văzut prestând niciun fel de muncă în folosul comunității.

Reporterul Gazeta de Cluj a primit informații interesante de la o sursă de încredere din comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj. În anul 2017, Lup Petru Rareș a fost condamnat de către Tribunalul Cluj la prestarea unui număr de 80 de zile lucrătoare de muncă în folosul comunității în urma suspendării executării pedepsei de 1 ani și 10 luni de închisoare. Acesta a fost acuzat de trafic de droguri de risc și de consum în interes propriu, fapte constatate în urma perchezițiilor efectuate de către polițiștii care i-au confiscat și 16 grame de cannabis pe care le deținea asupra lui.

Primarul care te scapă de pedeapsă

Pedeapsa a fost bine primită de către inculpat care a scăpat de închisoare pentru a efectua muncă în folosul comunității în localitatea din care face parte. Iar cum norocul este mereu de partea unor oameni, lucrurile au devenit și mai simple și mai mult decât atât au avut un final ca în basme. Având în vedere că ar fi fost rușinos ca cel condamnat să fie „umilit” chiar în locul în care cu câteva luni înainte era un mare „boss” sau „dealer” cum se spune în astfel de medii sociale, ce credeți că s-a întâmplat? Cele 180 de ore s-au transformat în ZERO. Cum? Puterile magice ale primarului.

Să lăsăm basmele și magia la o parte și să revenim puțin la realitate. Comuna Fizeșu Gherlii este condusă condusă de primarul Lup Vasile Ioan care datorită funcții sale de prim domn al comunei, încearcă să „ajute” pe cei care trec prin clipe mai puțin fericire. Mai pe scurt, domnul primar s-a folosit de atribuțiile și puterea sa pentru a-l scăpa pe sărmanul văr al său, Lup Petru Rareș, care a fost condamnat pentru trafic de droguri. Datorită legăturilor de rudenie dintre cei doi, domnul primar nu a întârziat să sară în ajutorul vărului său primar în momentul în care acesta a fost obligat de lege și de sentința pe care a primit-o, să lucreze pentru comunitate.

Însă cum munca de jos nu este una specifică acestui „neam”, toată povestea a fost mușamalizată ca la carte, astfel că o parte dintre localnicii acelei zone nici nu aveau la cunoștință despre condamnarea domnului Lup Rareș Petru, care dacă și-ar fi ispășit pedeapsa, cu siguranță ar fi fost și întrezărit prin comună cu mătura și fărașul în mână.

Care este versiunea primarului

Reporterul Gazeta de Cluj a ncercat să-l contacteze telefonic pe domnul primar al comunei Fizeșu Gherlii, Lup Ioan Vasile, pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la această situație. Acesta ne-a spus următoarele: „Nu este adevărat că nu a prestat muncă în folosul comunității, este fals. Știu că a fost la Centrul de Informare din comună, acolo și-a făcut orele de lucru. A fost împreună cu vicele și cu doamna Pop Ramona”.

Din căutările noastre ulterioare, am aflat că Centrul de Informare este închis de multă vreme, motiv pentru care nu există nicio muncă care ar putea fi prestată în acel loc. Pentru mai multe informații, reporterul Gazeta de Cluj a apelat din nou la sursele sale din comună. De data aceasta, informațiile primite au fost transmise din partea unui oficial de poliție care cunoaște îndeaproape cazul și care a studiat dosarul timp de un an de zile pentru a se putea pronunța. Pentru moment sursa a cerut protejarea identității sale, dar a afirmat că dacă lucrurile vor lua amploare, se va pronunța și in mod oficial: „ Atât domnul acesta cât și iubita lui și-au ales comuna Fizeșu Gherlii, având în vedere că amândoi au fost cercetați pentru consum și trafic de droguri. De la bun început când și-a ales comuna aceasta cunoșteam faptul că el nu desfășoară niciun fel de activitate, dar uitându-ne pe comunicarea făcută la primărie, intrând în posesia documentului respectiv, se menționa faptul că într-un an de zile se poate executa pedeapsa, motiv pentru care nu am sesizat organele competente tocmai pentru a trece un an de zile iar noi între timp urmăream acest aspect și anume dacă el lucrează sau nu lucrează. Nu a lucrat nicio zi și nicio ora, acel centru de informare a fost închis în permanență, acolo există femeie de serviciu care trebuie să facă curățenie iar el dacă trebuia să lucreze, trebuia să desfășoare activități în folosul comunității și nu în locul femeii de serviciu. În folosul comunității înseamnă foarte clar și concret comasarea unor șanțuri, curățarea gunoaielor de pe străzi și altele deci el nu poate să spună că a desfășurat activități în casa primarului din Săcălaia. Centrul de informare nu este astfel în folosul comunității. Eu mereu am cunoscut acest aspect și am fost indignat de faptul că nu i-a dat niciodată de muncă și l-a protejat. Eu personal am luat legătura cu un ofițer de poliție și i-am explicat situația și chiar și dânsul ne-a spus că pentru a începe ancheta este nevoie ca această perioadă de un an să treac, pentru a vedea dacă într-adevăr execută ceva până la sfârșitul termenului. Noi am fost pe fază în permanență iar acești doi indivizi nu au desfășurat nicio oră decât o singură dată s-au prezentat atunci când a ajuns sentința pentru a putea fi luați în evidență și cunoscuți, atât.”

Ce s-a pronunțat în sentința finală

Sentința pronunțată la data de 03 august 2017 prevede următoarele: „În temeiul dispozițiilor Sentinței penale nr 91/2017 pronunțată de către Tribunalul Cluj, rămasă definitivă la data de 05.04.2017 prin neapelare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei de 1 an și 10 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani și 2 luni cu respectarea obligației de-a presta o muncă în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare (adica 160 de ore) în cadrul Primăriei Mintiul Gherlii sau Fizeșul Gherlii. Tipurile de activități pe care le poate realiza persoana se referă la: întreținere sau curățenie spații, anexe exterioare aparținând instituției sau alte activități corespunzătoare abilităților și competențelor persoanei supravegheate.”