În Cluj-Napoca, calitatea aerului lasă de dorit, iar acest lucru este sesizat din ce în cel mai mult de către locuitori. Pe platforma MyCluj apar tot mai multe plângeri referitoare la gradul de poluare din oraș, care întrece orice limită:

„Pentru ziua de azi in particular, va rog sa analizati indicatorii privind poluarea si sa stabiliti sursele, dupa care sa luati masurile necesare de indepartare si prevenire. In zona centru-Gruia in prezent exista mirosuri insuportabile de sulf sau ceva similar, si in general noxe imposibil de respirat si mirosit”, scrie un clujean.

„Pe strada Martin Opitz si strazile din apropiere miroase foarte puternic a noxe, arderi, un miros intoxicant, mai ales seara, noaptea. E o zona de case. E posibil sa fie de la modurile de incalzire a locuintelor. Gradul de poluare a aerului e foarte ridicat”, este o altă sesizare înregistrată în aceeași zi, ceea ce denotă o reală problemă cu care se confruntă orașul.

Citește și: Procurorul Mandarină continuă să paradească familii și destine. În parteneriat cu Bolojan