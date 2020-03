În plină criză generată de răspândirea coronavirusului, pe 19 martie, firma Desboria SRL a cerut intrarea în faliment, cererea fiind depusă la Tribunalul Comercial Cluj. Până acum instanța nu a acordat primul termen de judecată.

Societatea este deținută de Arpad Robert PASZKANY, fiul fostului finanțator CFR Cluj, Arpad Zoltan PASZKANY și administrată de PAZ MANAGEMENT GROUP SRL. Firma care asigură administrarea acestei companii este deținută de Paszkany Arpad (acționar majoritar) și de SKYLINE SOFT SRL, firmă controlată tot de fiul lui Paszkany.



Proiectul imobiliar din Brașov tras pe linie moartă



De 10 ani firma nu a declarat niciun angajat, nicio cifră de afaceri, însă pierderile declarate au fost și de aproape 4 milioane de lei (la nivelul anului 2017).

Cu toate acestea, Paszkany anunța în urmă cu doi în presa locală din Brașov că, prin această companie, va dezvolta un mega-proiect imobiliar în orașul de la poalele Tâmpei.

Potrivit autorizației de construcție, firma clujeană ar fi urmat să construiască locuințe, magazine, showroom-uri, depozite de materiale construcții de mici dimensiuni și parcaje la sol și multietajate.

Însă nimic din toate aceste investiții nu s-a concretizat.

Cu toate acestea, firma a derulat o serie de activități financiare prin care activele companiei au fost înstrăinate către alte firme sau persoane, astfel că sunt slabe sansele ca în urma procedurii de falimet sau insolvență creditorii să mai poată recupera mare lucru.

În 2018, SC DESBORIA SRL avea datorii de 81.501.803 lei şi active imobilizate de 50.875.045 lei, iar valoarea negativă a capitalurilor proprii era de -30.324.178 lei.

În anul următor, firma deţinea active imobilizate de numai 45.017 lei, iar datoriile au coborât la 37.134.910 lei. Asta înseamnă că activele au fost înstrăinate şi s-a acoperit o parte din datorii, eventual printr-o tranzacţie cu o altă firmă a familiei. De asemenea, bilanțul firmei pe anul trecut arată că valoarea capitalurilor proprii era de -36.245.708 lei, bani pe care creditorii companiei nu mai au şanse să îi recupereze.



Altă Marie, aceeași pălărie



În 2018, SC Transilvania Look, o altă firmă controlată de Paszkany și administrată de prezentatorul TV Ovidiu Uscat, a fost radiată din registru comerțului în urma unei proceduri de faliment. În 2017, firma raporta o cifră de afaceri de 34 de milioane de lei, pierderi de un milion de lei și 30 de angajați.

În 2018, Ovidiu Uscat, administratorul Transilvania Look SRL a făcut o cerere de intrare în insolvență a firmei pentru că nu mai poate continua difuzarea din cauza pierderii licenței audiovizuale și pentru că societatea a acumulat datorii de 45 de milioane de lei.

În martie 2018 SC Champion Football Management LTD, un offshore din Malta care este singurul acționar al firmei clujene, reprezentat tot de Ovidiu Uscat, a făcut cererea de deschidere a insolvenței și desemnarea AMTT Consult ca lichidator.

Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Ovidiu Uscat și lui Arpad Paszkany, dar acest lucru nu a fost posibil.

Inițial, off-shore-ul Champion Footbal LTD a fost cunoscut sub denumirea de IntelSky Broadcast LTD care, și-a schimbat denumirea în ISBN Media Holdings LTD, care a devenit Champion Footbal LTD.

Potrivit tabelului creditorilor, cele mai mari datorii au fost acumulate față de cinci societăți conectate la Arpad Paszkany.



”Băieții” din Panama Papers din afacerile lui Paszkany



Acționarii offshore-ului Champion Football Management LTD sunt Whithead Investment LTD și Kilindo Michel. În februarie 2019, WHITEHEAD PROPERTY INVESTMENTS LTD a fost dizolvat. De numele acestui off-shore dizolvat se leagă numele lui Adriano Cefai care este menționat ca având legături cu mai multe off-shore-uri din Panama Papers. De asemenea, și Kilindo Michel este legat de mai multe off-shore-uri care se regăsesc în data de baze menționată anterior.



Marii creditori mutați la adresa lui Paszkany



Din tabelul creditorilor, acceptat fără nicio problemă de lichidator (AMTT Consult, reprezentat de Sorin Turbutan, n.red.), fac parte Champion Footbal – 24,1 milioane lei (cu sediul pe str Republicii 109, Cluj Napoca), TMG Production – 2,7 milioane lei (str Republicii 109, Cluj Napoca), Sigma Center Development (str Republicii 109, Cluj Napoca), Electrosigma – 17 milioane lei (str Republicii 109, Cluj Napoca), NCN Studio – 95.000 lei (str Republicii 109, Cluj Napoca).